Жизнь представила всем шанс не снимать масок

Итоги недели.

Вся эта неделя прошла под знаком уже опостылевшего всем коронавируса. Но, как оказалось,. Так что всем нам быть статистами этого фильма-катастрофы еще долго.Так как все новости за исключением криминальных так или иначе касались этого самого злосчастного вируса, который диагностирован уже у более чем 1,1 миллиона жителей почти всех стран мира и от которого скончались более 60 тысяч человек, то и говорить нам больше и не чем.В режим самоизоляции и незапланированных выходных регион погрузился уже 28 марта. А на этой неделе президент РФ во второй раз обратился к нации в связи с текущей ситуацией с коронавирусом, фактически сообщив о продлении озвученных еще неделей ранее мер борьбы с распространением инфекции. Выступление главы государства внесло коррективы в действия местных органов власти, тем более, что президент делегировал регионам полномочия по борьбе с COVID-19, исходя из текущей обстановки (см.).Если в понедельник GOROD48 сообщил, что постановлением Игоря Артамоновас 31 марта по 14 апреля, то после второго телеобращения Путина от 2 апреля в пятницу наш губернатор сообщил, что. В своем обращении глава региона перечислил меры, предпринятые для поддержки населения и бизнеса, пообещав, что часть предприятий сможет возобновить работу уже после 12 апреля:«Что касается мер поддержки, то до 12 тысяч рублей увеличены пособия по безработице. Для тех, кто претендует на материнский капитал, выплаты начнутся в апреле по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. (см. «ПФР готов к приёму заявлений на получение выплат в 5 тысяч от семей, имеющих право на маткапитал»). Одобрен закон о «кредитных каникулах» до шести месяцев по кредитам для физических лиц. Необходимо обращаться в банк, в котором вы получили кредит. Кроме этого, для малого бизнеса пострадавших отраслей предложены меры получения кредитов под 0% на выплату заработной платы. Отменены штрафы за услуги ЖКХ… На этой неделе я провел встречи с представителями различных сфер бизнеса. По результатам в Липецкой области разрабатывается дополнительный пакет поддержки пострадавших отраслей».В другом своем обращении к липчанам Игорь Артамонов заявил:- Наша задача, как руководства субъекта обеспечить в этот период людям достойную жизнь, обеспечить бесперебойное снабжение продуктами питания, медикаментами, оказанием всех первоочередных услуг. Мы рассматриваем варианты, откуда нам перебрасывать средства, чтобы обеспечить эту бесперебойную работу.Тут же. Руководство торговых центров и рынков получило месседж с пониманием подойти к проблемам арендаторов, не поднимать ставки, применять различные инструменты, которые помогут предпринимателям сохранить бизнес.исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев. Также в банке заявили о том, что пострадавшие от коронавирусной инфекции липчане, находящиеся в карантине, переболевшие или потерявшие доходы, могут рассчитывать на отсрочку платежей на полгода.А вот и лайфхак для тех, чье рабочее место уже съел коронавирус:. Пособие платят с первого дня признания безработным. Размер выплаты зависит от среднего заработка на прежнем месте работы (первые три месяца платят 75% от зарплаты, затем еще три месяца - 60%, в дальнейшем - 45%), но имеет верхний и нижний пределы. С апреля верхний лимит равен МРОТ - 12 130 рублей, что, конечно, выглядит ущербно на фоне выплаты в 758.33 евро самой бедной страны Евросоюза, Греции (по текущему курсу Центробанка греческий безработный в месяц получает 62 600 рублей - в пять раз больше россиянина).Между тем «горячие линии» трудовой инспекции и городского центра занятости с начала нерабочей недели раскалены до бела. В день поступает по две сотни звонков (см.).Областная администрация на этой неделе объявила сбор финансовой помощи на борьбу с коронавирусом от предприятий, организаций и частных лиц, что вызвало недоумение у липчан.- средства собираю для поддержки предпринимателей-волонтеров; добровольные пожертвования распределят адресно. Одной из первых компаний, отозвавшейся на этот призыв, стала SEST-LUVE, резидент ОЭЗ «Липецк» -Не осталась в стороне и глава Липецка. Сначала она выступила с обращением к липчанам, в котором сообщила о введении в городе с 31 марта режима общей самоизоляции (см.). Потом мы сообщили, что: 19 служебных автомобилей мэрии будут возить не чиновников, а тех, кто на передовой борьбы с коварной болезнью. Затем ее. А в минувшую пятницу GOROD48 написал:для поездок на общественном транспорте.По улицам Липецка всю эту неделю курсировать машина с громкоговорителем с призывом:Но еще до появления такого автомобиля, в понедельник, в первый рабочий день недели, из-за эпидемии коронавируса вдруг ставшем выходным, оказалось, что. Самая проблемная автомагистраль Липецка после перекрытия на реновацию проспекта Победы вдруг стала дорогой с обычным трафиком! Автобусы и «маршрутки» по ней двигались почти пустыми: в дептрансе мэрии Липецка сообщили о падении пассажиропоток на 80% по сравнению с серединой марта.Кстати, Евгения Уваркина через Instagram сообщила о решении перенести перекрытие на реконструкцию улицы Баумана на конец апреля. Итак,. Глава города уверена, что перенос старта реконструкции положительно скажется на ремонте проспекта Победы. Именно туда бросят все силы, чтобы разгрузить дороги-дублеры.Во вторник в мэрии заявили, чтов связи с введением особого режима его работы. Однако этот срок пришлось сдвинуть (см.). А вот отмена проезда за наличные, о чем было заявлено неделей ранее, пока еще останется возможным., в некоторых районах сокращено число рейсов., как это случилось в Грязях. А еще. Рабочими кабинетами станут дома и квартиры педагогов. В режиме самоизоляции школьники и учителя останутся до 14 апреля.Детсады Липецка с понедельника также останутся закрытыми. Как показала практика, липчане с пониманием отнеслись к режиму самоизоляции и в три дежурные группы, созданные при детских садах №15, 133 и 134 водят всего девять малышей.С 6 апреля. Сидеть дома будет еще интереснее.- Воспитатели, психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре всех детских садов города Липецка будут размещать для своих воспитанников видеозанятия на сайтах садиков, в группах различных мессенджеров или соцсетей, - сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова. - Это поможет родителям организовать досуг своих детей и позволит дать им новые знания. А главное, сделает интереснее жизнь в режиме #сидимдома.Одной из мер разобщения людей с целью сокращения их контактов во время эпидемии коронавирусной инфекции стало решение властей закрыть предприятия и организации, без которых можно временно и обойтись. В этот понедельник корреспонденты GOROD48 убедились, что COVID-19 внес существенные коррективы в жизнь липчан (см.).Впрочем, ставшая нерабочей неделя не всех удержала дома. Так, в понедельник утром в «Добрострое» на Лебедянском шоссе было полно покупателей. Рубероид, сухие строительные смеси, краска… Люди признаются, что дома и на дачах полно работы, и упустить возможность сделать ремонт они не собираются. И уже во вторник Роспотребнадзор закрыл этот супермаркет, сотрудникам которого температуру измеряли… строительным прибором с огромной погрешностью (см.). А в пятницу по этой же причине: этот гипермаркет строительных товаров работал на выдачу товара, что запрещено постановлением областной администрации о нерабочих днях.На этой неделе, кстати,. Стало невозможно продавать табак, очки, шины и даже гробы с венками. Некоторые же, пытаясь спасти подлежащий закрытию бизнес, замаскировались под магазины продовольственных товаров. Так, например, поступили в сети «Хмельная миля» (см.).. Причем на товары первой необходимости которыми накануне введения режима самоизоляции затоваривались липчане. И это, кстати, породило анекдот:- Дай мне, Боже, мозги! Все остальное - гречка, макароны и туалетная бумага - у меня уже есть.Но кто-то мозги так и не вымолил. Узнав из СМИ, что лимоны и имбирь «убивают вирус», липчане создали ажиотаж вокруг этого товара, и в итоге килограмм спасительного корня некоторые ушлые коммерсанты толкали по 4000 рублей! Ситуацию прокомментировал Юрий Букреев,- Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан. На данный момент не существует терапии, эффективность которой подтверждена, - заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.В этот понедельник Игорь Артамонов через Instagram сообщил о случае заражения коронавирусом коллег работником сферы медицины (см.).Между тем по соцсетям начали курсировать сообщения о массовом заражении сотрудников и пациентов медсанчасти МВД и прикрепленной к ней поликлиники. Еще один слух касался закрытия отдела полиции на улице Стаханова. Мол, а нем работает полицейский, чья родственница и заразила своих коллег. Оба этих слуха оказались несостоятельными. Сначала мы сообщили, что. Потом в ФКУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора» не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом у девяти человек персонала поликлиники УВД -. Разбился при проверке и еще один фейк -Однако в пятницу. А на дому под наблюдением - еще 1228 человек.К счастью, в Липецке «короной» болеют не так, как в Италии (см.). Заведующая отделением областной клинической инфекционной больницы Галина Слюсарева рассказала об особенностях протекания заболевания и лечении липчан (см.).- В случаях, с которыми мы столкнулись при лечении больных COVID-2019, пока наблюдалась легкая форма течения заболевания с температурой до 37,1 градуса. То есть больные фактически не чувствовали признаков заболевания. Характерной особенностью стала дисфункция кишечника больных: урчание в животе и жидкий стул до нескольких раз в сутки. Фактически все липецкие случаи заболевания протекали либо в латентной форме, либо в легкой степени, - сказала медик с передовой.В связи с коронавирусом. На данный момент укомплектованность такими специалистами амбулаторного и стационарного звеньев Липецкой области составляет 52,8% от штатной численности.Кстати, в связи с принятием дополнительных мер по снижению рисков распространения COVID-19. Но пациентов с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, в стационарах лечить будут.На случай развития событий в худшую сторону в областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции разрабатывают алгоритм взаимоотношения жителей региона с полицией (см.). Пока, к счастью, до этого не дошло. Но при наступлении «Дня Х» никто из липчан не сможет выйти из дома, не имея на то полученных от работодателей специальных разрешений. Все остальные, которые хотели бы выйти из дома в магазин или аптеку должны известить об этом органы муниципальной власти. В запросе на получение идентификатора нужно будет указать персональные данные, цель и время выхода из дома. Все выданные липчанам уникальные коды будут продублированы в специально созданной полицейской базе данных. Если патруль остановит граждан на улице или дороге, а информации об их перемещении не будет в такой базе, нарушителя в первый раз предупредят о неприемлемости такого правонарушения, а во второй раз оштрафуют.Уже в среду на сайте областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Впрочем, чиновники говорят, что такая справка пока не является обязательным документом. Однако. И уже к середине недели сотрудниками ППС и участковыми уполномоченными. Также- вернувшаяся из Бельгии липчанка решила прогуляться несмотря на постановление о карантине.Следом за полицейскими: в Лебедянском районе за соблюдением режима самоизоляции будут следить те, кого в народе называют «ряжеными». А. Вступить в ряды такого ДНД сможет каждый.Итак, правоохранительные органы вооружились новой нормой Кодекса об административных правонарушениях, в соответствии с которой нарушителей противоэпидемических мероприятий можно штрафовать уже не на 500 рублей, а на 15-40 тысяч рублей. Новый закон, в соответствии с которым повышенные штрафы накладываются за нарушения в период режима ЧС, карантина или угрозы распространения болезни, вступил в силу 1 апреля. По просьбе GOROD48 в прокуратуре области разъяснили применение подписанного Владимиром Путиным закона (см.).Внимание: наказать рублем могут тех, кто уже инфицирован, в данном случае коронавирусом, или находится «под подозрением»: в обсерваторе или на домашнем карантине с предписанием не покидать помещения до завершения всех медицинских исследований и постановки диагноза. Другим людям штрафы не грозят до тех пор, пока в нашей области не введут режим повышенной готовности при угрозе возникновения ЧС.Но COVID-19 уже внес коррективы в жизнь липчан. Так,из-за коронавируса. В Липецке на этой неделе пять пар планировали заключить брак, но все решили отложить свадьбы. Регистрацию браков во Дворце бракосочетаний не прекращают, но в торжественной церемонии разрешат участвовать только жених и невеста. А еще- туда теперь допускают лишь похоронные процессии.