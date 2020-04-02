Игорь Артамонов обсудил с представителями бизнеса и банков сотрудничество в условиях эпидемии

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречи с представителями крупных торговых центров и руководителями липецких отделений банков. Общение прошло в режиме видеоконференцсвязи. Обсуждались перспективы сотрудничества в условиях эпидемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, с представителями торговых центров и рынков Игорь Артамонов обсудил сотрудничество с предпринимателями, арендующими помещения. В сложившейся ситуации многие из них не имеют возможности вовремя оплатить аренду.



«Мы сегодня просили торговые центры с пониманием подойти к проблемам арендаторов, не поднимать ставки, применять различные инструменты, которые помогут предпринимателям сохранить бизнес», — прокомментировал Игорь Артамонов.



С представителями банковской сферы глава региона обсудил меры поддержки, которые банки могут оказать жителям региона и предпринимателям. Игорь Артамонов подчеркнул, что необходимо не только разрабатывать новый продукт, но и проводить разъяснительную работу с людьми.



«У банков сегодня нет чёткого посыла для людей — какие каникулы, на какой срок, по каким кредитам. Поэтому мы попросили их всё это внятно объяснить и усилить работу по предоставлению нулевых кредитов, по введению различного рода ипотечных каникул, каникул по потребительским кредитам, и чётко обо всём рассказать людям, чтобы они понимали, что им надо делать», — сообщил глава региона.

