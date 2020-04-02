Общество

сегодня, 14:50

Игорь Артамонов обсудил с представителями бизнеса и банков сотрудничество в условиях эпидемии

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#коронавирус
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Игорь Артамонов обсудил с представителями бизнеса и банков сотрудничество в условиях эпидемии

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречи с представителями крупных торговых центров и руководителями липецких отделений банков. Общение прошло в режиме видеоконференцсвязи. Обсуждались перспективы сотрудничества в условиях эпидемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, с представителями торговых центров и рынков Игорь Артамонов обсудил сотрудничество с предпринимателями, арендующими помещения. В сложившейся ситуации многие из них не имеют возможности вовремя оплатить аренду.

«Мы сегодня просили торговые центры с пониманием подойти к проблемам арендаторов, не поднимать ставки, применять различные инструменты, которые помогут предпринимателям сохранить бизнес», — прокомментировал Игорь Артамонов.

С представителями банковской сферы глава региона обсудил меры поддержки, которые банки могут оказать жителям региона и предпринимателям. Игорь Артамонов подчеркнул, что необходимо не только разрабатывать новый продукт, но и проводить разъяснительную работу с людьми.

«У банков сегодня нет чёткого посыла для людей — какие каникулы, на какой срок, по каким кредитам. Поэтому мы попросили их всё это внятно объяснить и усилить работу по предоставлению нулевых кредитов, по введению различного рода ипотечных каникул, каникул по потребительским кредитам, и чётко обо всём рассказать людям, чтобы они понимали, что им надо делать», — сообщил глава региона.
7 1895
#коронавирус
1

Комментарии (7)

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Все развалят

16 минут назад
И за копейки скупят как в 90х
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Картина маслом

22 минуты назад
Крах едересни,за копейку падлы друг друга перегрызут,отсасывайте у народа нечисть.
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Мастеровой

34 минуты назад
а не обсудил е.. с представителями службы быта,мастерскими как им выживать когда аренда стоит а ее оплата нет!!!!!!!!!!!!!!!! Чисто выбритые..............
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Мастеровой

34 минуты назад
а не обсудил е.. с представителями службы быта,мастерскими как им выживать когда аренда стоит а ее оплата нет!!!!!!!!!!!!!!!! Чисто выбритые..............
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Уваркина,раскошеливайся

35 минут назад
Это тебе, не по паркам бегать бестолковиться.
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Петька

36 минут назад
Значит опять будут грабить...
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Подай пример сам

37 минут назад
А остальная чепуха властная-сразу подтянется им деваться некуда-граница закрыта.
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