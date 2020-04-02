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Управление потребрынка проверило липецкие магазины: товары есть, спрос упал

11 1636
#коронавирус #товарный срос
Управление потребрынка проверило липецкие магазины: товары есть, спрос упал
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области ежедневно проводит мониторинг товаронасыщенности продовольственных магазинов. Оценивается наполненность продуктовых полок, выясняется наличие или отсутствие проблем с поставками востребованных категорий товаров.

1 апреля обследованы 38 сетевых магазинов. Проблем с наполнением полок сотрудники управления не нашли.

- Имеющиеся товарные запасы позволяют проводить оперативную выкладку товаров. Отмечается снижение спроса на товары первой необходимости, - сообщили в управлении.


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#коронавирус #товарный срос

Комментарии (11)

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Патамушто

3 минуты назад
Пенсионер, надо покупать все в пятерочке и магните там все стерильно кароче туда надо деньги нести
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Перри Мейсон

14 минут назад
Ваш, полностью с вами совершенно верно диньдон+1000)))
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Евгения

22 минуты назад
Нашли магазины в которых как в музее все стоит(пр победы 19) там никогда народу то и не было и стаханова 47 такой же
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Ваш

35 минут назад
А пря Сталяне был спрос, а товаров не была
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Яма и дороги

38 минут назад
Гречки нет всю гречеманы раскупили.и что осталось стоит как самолёт.
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Пенсионер

41 минуту назад
Почему закрылись специализированных магазины сигарет? Там не когда * очереди, темболее цены ниже чем в обычных магазинах, да и не отвлекают кассиров. Какая необходимость была закрывать их?
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Гость

43 минуты назад
Лучше бы вы не наполненность полок обследовали, а несоизмеримые рост цен на товары, которые на полках.
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гость

45 минут назад
У людей просто нет денег
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Денис

49 минут назад
На алкашку спрос повысился.
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гость

50 минут назад
Чинуши, сидите дома, не разносите заразу и не злите людей. Все равно от вас толку - ноль
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