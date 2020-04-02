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Управление потребрынка проверило липецкие магазины: товары есть, спрос упал
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Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области ежедневно проводит мониторинг товаронасыщенности продовольственных магазинов. Оценивается наполненность продуктовых полок, выясняется наличие или отсутствие проблем с поставками востребованных категорий товаров.
1 апреля обследованы 38 сетевых магазинов. Проблем с наполнением полок сотрудники управления не нашли.
- Имеющиеся товарные запасы позволяют проводить оперативную выкладку товаров. Отмечается снижение спроса на товары первой необходимости, - сообщили в управлении.
1 апреля обследованы 38 сетевых магазинов. Проблем с наполнением полок сотрудники управления не нашли.
- Имеющиеся товарные запасы позволяют проводить оперативную выкладку товаров. Отмечается снижение спроса на товары первой необходимости, - сообщили в управлении.
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