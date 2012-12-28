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16 минут назад

Фрай: «Это не двор, а площадка согласия»

Во время встречи со своим депутатом горсовета жители 23-го микрорайона рассказали о проблемах своего двора. Большая часть их предложений уже взята в работу.

В продолжение стратегических сессий с жителями депутаты горсовета Липецка проводят встречи с жителями во дворах своих округов. Евгения Фрай провела такую встречу 19 июня во дворе домов №№ 25, 29 и 31 по улице Водопьянова. Вместе с ней туда пришел и председатель президиума Фонда «Милосердие», руководитель дирекции по спецпроектам НЛМК Сергей Мельник. 

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— Мы вместе принимаем решения по благоустройству города за счет внебюджетных средств. Также Сергей Петрович помогает нам в решении многих задач. А таких у нас бывает немало, — сказала Евгения Фрай.

Евгения Фрай представила одну из своих помощниц, Наталью Грыгину, живущую в 31-м доме. Два года назад она и старшая по 29-му дому Елена Щедрина собрали 1081 подпись жильцов трех домов за участие в муниципальной программе «Мой двор». Так появилась история успеха: общий двор домов №№ 25, 29 и 31 стал одним из лучших в Липецке, точкой притяжения для всех жителей округа. 

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Два года назад в центре большого двора была лишь древняя спортплощадка, разбитая песочница, поломанные лавочки и «корабль» из шин. В ходе благоустройства подрядчик расширил проезды у домов, обустроил более 50 паковочных мест, сеть пешеходных дорожек, настелил резиновое покрытие детской площадки. А фонд «Милосердие» высадил газоны, кустарники и деревья.

Как говорят сами жильцы, работа над проектом двора помогла им познакомиться друг с другом и сплотиться.

— Вот что значит настоящий народный проект! Это не двор, а площадка согласия. Спасибо жителям, которые в итоге бурных обсуждений все же нашли компромисс между своими пожеланиями, — сказала Евгения Фрай, которая, по ее же словам, на каждой встрече приводит пример этого двора.

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Первый же вопрос жителей касался безопасности и организации дорожного движения. Жителей 31-го дома беспокоит проезд со стороны улицы Стаханова. Рядом с ним – детская площадка. Знак 3.2 «Движение запрещено» есть, но он мало кого останавливает. Чтобы обезопасить себя и детей, жители загородили проезд железными трубами, но кто-то взял их и срезал. Как решить эту задачку?

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Директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский предложил вариант с установкой швеллера. Так как у многоэтажек на четыре и больше подъездов по требованиям МЧС необходим сквозной проезд, это ограничит проезд легковых машин, но не помешает спецтранспорту. Решение поддержал Сергей Мельник.

Еще один вопрос жителей пятиподъездного 31-го дома касался разбитой лестницы, ведущей на остановку «23-й микрорайон». Евгения Фрай рассказала, что ее заменят уже в этом году.

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Несколько жителей второго подъезда этой же 9-этажки попросили помощи в отладке отопления. Спикер горсовета ответила, что с этим будет разбираться управляющая компания, под ее личным контролем.

Разговор неожиданно прервался, когда, растолкав взрослых, набежали малыши и принялись обнимать Евгению Фрай.
Как только ребятня унеслась по своим делам, спикера горсовета обступили пожилые люди с жалобой на… отсутствие почтальона! Как быть? Ходить за коммунальными квитанциями на почту пенсионерам и инвалидам трудно. «Как так, мы за квартиры такие большие деньги платим, да еще и должны последнее здоровье терять, чтобы ходить за квитанциями?» Тут же кто-то посоветовал привлечь волонтеров. Или управляющую компанию, которая разносит по почтовым ящикам свои квитанцию.

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Но пенсионерам понравилось предложение организовать обучение оплате счета онлайн через банковские приложения. Вызвалась в этом помочь член правления Клуба городского жителя Людмила Кузьмина, живущая в МЖК.

Дождавшись своей очереди, к депутату обратилась сразу целая делегация от дома на Стаханова, 7. У этой 14-этажки практически рассыпался тротуар. Жители хотели бы стать участниками программы «Мой двор», но не знают, получится ли, ведь юридически земельного участка у многоэтажки нет. Евгения Фрай предложила обсудить проблему отдельно, с участием мэрии.

— Наша с вами встреча, конечно, не последняя, — пообещала, прощаясь с участниками встречи, Евгения Фрай. 

Евгения Фрай
встреча с избирателями
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