Общество

58 минут назад

Детские сады переходят на «дистанционку»

22 2834
#Коронавирус #детский сад
4
Детские сады переходят на «дистанционку»

Сидеть дома будет ещё интереснее.

С 6 апреля в Липецке начнёт работу проект «Вирутальный детский сад». Об этом в своём Инстаграм сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.

— Воспитатели, психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре всех детских садов города Липецка будут размещать для своих воспитанников видеозанятия на сайтах садиков, в группах различных мессенджеров или соцсетей, — отметила Светлана Бедрова. — Считаю, что это поможет родителям организовать досуг своих детей и позволит открыть для них новые знания. А главное, сделает интереснее жизнь в режиме #сидимдома.
22 2834
#Коронавирус #детский сад
4

Комментарии (22)

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Горожанка

1 минуту назад
Уважаемая Светлана Бедрова, Вы действительно считаете, что жизнь детей интереснее в режиме сидим дома??? Это смешно. Детям интереснее режим ездимнасамокатах, на улице солнце.. Почему решили, что собак выгуливать можно, а дети пусть сидят в замкнутом пространстве? Почему нельзя гулять НЕ в общественных местах, хотя бы около дома? Что будет с детьми ещё через неделю?
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ОЛЬга

1 минуту назад
ЛУчше выйти на работу , зачем тогда карантин.
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Понеслась

3 минуты назад
Какие занятия. Если ррдители занимаются со своими детьми, они и без наших онлайн видео будут заниматься. А если родители не уделяют внимание детям мы из не заставим. Только как клоуны будем пестрить в ютубе. И почему я должна свою квартиру светить в интернете. А двоих детей я дрлжна на час закрыть в другой комнате чтоб они мне не мешали.
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срочно

4 минуты назад
измерить температуру Бедровой
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Гость

9 минут назад
Это всем дурдомам дурдом!!! В департаменте образования больше нечем заняться??? В садах получают гроши, 12 - 14 тысяч!!! Ещё и видео уроки снимать??? Эй, вы там, наверху, одумайтесь!!! Включите мозги, если они у вас ещё остались!!!
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Елена

16 минут назад
У нас, воспитателей миллион вопросов) как это работает? Покажите нам, пожалуйста) как я должна предоставить детям демонстрационный материал, например) или мне в сад идти? А сколько нас? Смысл тогда вообще самоизоляции? а если у тебя 2е учеников дома(один из них сдаёт ОГЭ) на дистанционном обучении и 1 ноутбук? Когда мне и как готовить занятия ?
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Юлия

23 минуты назад
Для того,чтобы снять видео я должна ехать на работу. Потом прийти домой,где меня ждут 2 детей и пожилая мама! Мы не выходим на улицу целую неделю. Теперь нужно ездить на работу. Не вижу смысла такой самоизоляции. И еще,зная родителей наших воспитанников, я оооооооочень сильно сомневаюсь,что кто то из них будет заниматься с детьми. Это игра в одни ворота. У меня дома двое своих,которых нужно развлечь, так я еще должна каждый день составить план,съездить на работу,чтобы снять видео. Потом отправить это видео методисту,и если разрешат,то отправлять родителям. А когда мне со своими заниматься? Неужели нельзя отправлять только задания без видео? Лучше тогда пусть снимают режим самоизоляции. Я спокойно отведу ребенка в сад и пойду на работу. А то в таком режиме встаёт много вопросов.
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Марина

24 минуты назад
Жуть!
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Оу

28 минут назад
Там чудеса..там леший бродит....
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Столовая

29 минут назад
Будем кормить дистанционно
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