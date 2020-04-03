Детские сады переходят на «дистанционку»

Сидеть дома будет ещё интереснее.

С 6 апреля в Липецке начнёт работу проект «Вирутальный детский сад». Об этом в своём Инстаграм сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.



— Воспитатели, психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре всех детских садов города Липецка будут размещать для своих воспитанников видеозанятия на сайтах садиков, в группах различных мессенджеров или соцсетей, — отметила Светлана Бедрова. — Считаю, что это поможет родителям организовать досуг своих детей и позволит открыть для них новые знания. А главное, сделает интереснее жизнь в режиме #сидимдома.