сегодня, 14:30
Начальник управления потребрынка: «Кто-то решил «срубить кеш» на лимонах и имбире»
В Управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области прокомментировали резкое подорожание лимонов и имбиря.
Вот как отреагировал на подоржание начальник управления потребрынка и ценовой политики Юрий Букреев: «Кто-то решил «срубить кэш»: сегодня 70% лимонов в Россию поступает из Турции, поставки открыты. С 6 января закрыта граница с Китаем, но его доля импорта составляет всего 12%. Нашлись те, кто решил воспользоваться ситуацией и спекулятивными методами заработать на потребностях жителей в условиях пандемии. Это недопустимо. Цены на эти продукты не регулируются государством. Рыночная цена на лимоны, как была, так и осталась в пределах 80-100 рублей за килограмм, а имбиря – 600 рублей за килограмм. Розничным продавцам и сетевым магазинам рекомендую искать других поставщиков, а не становиться соучастником в «обдирании» граждан! Гражданам, в свою очередь, советую выбирать другие продукты с витамином С и цитрусовые. День-два и цены на эти продукты вернутся к прежним».
Спрос на имбирь и лимоны резко вырос после разошедшихся по интернету сообщений об их полезности при коронавирусной эпидемии. Но по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, ни имбирь, ни лимон не панацея от коронавируса.
«Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан», - заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, о чем сообщает РИА Новости.
«Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность и все, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена», - сказал он в ответ на вопрос, помогает ли имбирь защититься или вылечиться от нового коронавируса.
Фото: liptorg-cp.ru
Пусть бабки
Денис
гость
Давно перестал брать?
Артём
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А когда Фонд капремонта
А когда Фонд капремонта
А когда Фонд капремонта
А когда Фонд капремонта