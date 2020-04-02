Общество

сегодня, 14:30

Начальник управления потребрынка: «Кто-то решил «срубить кеш» на лимонах и имбире»

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#цены #подорожание #коронавирус
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Начальник управления потребрынка: «Кто-то решил «срубить кеш» на лимонах и имбире»

В Управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области прокомментировали резкое подорожание лимонов и имбиря.

Несколько дней липчане с возмущением публикуют в социальных сетях фотографии астрономических цеников на имбирь и лимоны. 

Вот как отреагировал на подоржание начальник управления потребрынка и ценовой политики Юрий Букреев: «Кто-то решил «срубить кэш»: сегодня 70% лимонов в Россию поступает из Турции, поставки открыты. С 6 января закрыта граница с Китаем, но его доля импорта составляет всего 12%. Нашлись те, кто решил воспользоваться ситуацией и спекулятивными методами заработать на потребностях жителей в условиях пандемии. Это недопустимо. Цены на эти продукты не регулируются государством. Рыночная цена на лимоны, как была, так и осталась в пределах 80-100 рублей за килограмм, а имбиря – 600 рублей за килограмм. Розничным продавцам и сетевым магазинам рекомендую искать других поставщиков, а не становиться соучастником в «обдирании» граждан! Гражданам, в свою очередь, советую выбирать другие продукты с витамином С и цитрусовые. День-два и цены на эти продукты вернутся к прежним».

Спрос на имбирь и лимоны резко вырос после разошедшихся по интернету сообщений об их полезности при коронавирусной эпидемии. Но по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, ни имбирь, ни лимон не панацея от коронавируса. 

«Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан», - заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, о чем сообщает РИА Новости.

«Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность и все, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена», - сказал он в ответ на вопрос, помогает ли имбирь защититься или вылечиться от нового коронавируса.

Фото: liptorg-cp.ru

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#цены #подорожание #коронавирус
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Комментарии (31)

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Пусть бабки

59 секунд назад
голосовавшие за Путина и покупают такой имбирь ,ведь они так страшно хотят жить !
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Денис

3 минуты назад
Кто этого упыря поставил управлять потребрынком!!! Хамло !!! Он скоро по фене ботать будет!!!
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гость

7 минут назад
Я думаю здесь именно закупка подорожала и логистика!!! Это все равно, что маски в аптеках. Я всегда знал, что в потреб рынке не далекие лиди. Но что бы настолько, печально если честно. И ведь ничего им не докажешь....
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Давно перестал брать?

20 минут назад
Сиди долпоеп не умничай.
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Артём

23 минуты назад
А вы закупку знаете в мск ?
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А когда Фонд капремонта

27 минут назад
Поднял с 01.01.20 тарифы на 30% -это не "кеш срубить?".
ответить

А когда Фонд капремонта

27 минут назад
Поднял с 01.01.20 тарифы на 30% -это не "кеш срубить?".
ответить

А когда Фонд капремонта

27 минут назад
Поднял с 01.01.20 тарифы на 30% -это не "кеш срубить?".
ответить

А когда Фонд капремонта

27 минут назад
Поднял с 01.01.20 тарифы на 30% -это не "кеш срубить?".
ответить

А когда Фонд капремонта

28 минут назад
Поднял с 01.01.20 тарифы на 30% -это не "кеш срубить?".
ответить
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