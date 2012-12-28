«Ауди» столкнулась с трактором: пострадал водитель

За три дня на области один человек погиб и восемь пострадали.



Авария со смертельным исходом произошла 20 июня в Становлянском районе на трассе «Дон»: 28-летний водитель «ГАЗели» погиб в столкновении с грузовиком «Мерседес». 56-летнего водителя большегруза доставили в больницу.В этот же день в Липецке на улице Первомайской столкнулись автомобили «Шкода» с 38-летней женщиной за рулем и «Рено» под управлением 29-летнего водителя. Травмы получила женщина-водитель, после оказания помощи она была отпущена.21 июня в Елецком районе на трассе «Дон» 46-летняя женщина за рулем «Чери» не справилась с управлением и врезалась в световую опору. Госпитализирована 42-летняя пассажирка автомобиля.22 июня в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «Ауди» под управлением 41-летнего мужчины и трактор с 18-летним водителем. Травмы получил водитель «Ауди», его госпитализировали.В Елецком районе на дороге Дерновка – Ольховец – примыкание к дороге Маяк – Ключ Жизни столкнулись «Ниссан» под управлением 29-летнего водителя и «Ауди» с 26-летним парнем за рулем. В аварии пострадала 73-летняя пассажирка «Ниссана» — ее доставили в больницу.