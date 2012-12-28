Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Малина по цене мяса
Общество
Жители «Елецкого» возмущены пропажей роз с клумбы
Общество
Прохладная, дождливая и ветреная погода задерживается в Липецкой области
Погода в Липецке
Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Культура
19 пожарных потушили электрощиток на улице Космонавтов
Происшествия
«Металлург» в «дерби» дожал Тамбов во втором тайме
Спорт
Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Общество
Тренер «Спартака» отрицает, что в команде конфликт, Бугаков хочет удержать лидера
Спорт
В районе МЖК отключат холодную воду
Общество
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Общество
Читать все
19 пожарных потушили электрощиток на улице Космонавтов
Происшествия
Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Общество
Похитители велосипедов попались благодаря камерам наблюдения
Происшествия
Собрание в большом дворе: Подзоров разбирался в содержании детских площадок
Общество
Тренер «Спартака» отрицает, что в команде конфликт, Бугаков хочет удержать лидера
Спорт
«Ауди» столкнулась с трактором: пострадал водитель
Происшествия
Нетопырь залетел в квартиру дома на Коцаря
Общество
Больше трёх тысяч жителей Липецкой области покусаны клещами
Здоровье
Литовкин: встреча с жителями должна состояться при любой погоде
Общество
Фрай: «Это не двор, а площадка согласия»
Общество
Читать все
Происшествия
660
сегодня, 09:20
2

«Ауди» столкнулась с трактором: пострадал водитель

За три дня на области один человек погиб и восемь пострадали.

Авария со смертельным исходом произошла 20 июня в Становлянском районе на трассе «Дон»: 28-летний водитель «ГАЗели» погиб в столкновении с  грузовиком «Мерседес». 56-летнего водителя большегруза доставили в больницу.

В этот же день в Липецке на улице Первомайской столкнулись автомобили «Шкода» с 38-летней женщиной за рулем и «Рено» под управлением 29-летнего водителя. Травмы получила женщина-водитель, после оказания помощи она была отпущена.

21 июня в Елецком районе на трассе «Дон» 46-летняя женщина за рулем «Чери» не справилась с управлением и врезалась в световую опору. Госпитализирована 42-летняя пассажирка автомобиля.

22 июня в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «Ауди» под управлением 41-летнего мужчины и трактор с 18-летним водителем. Травмы получил водитель «Ауди», его госпитализировали.

В Елецком районе на дороге Дерновка – Ольховец – примыкание к дороге Маяк – Ключ Жизни столкнулись «Ниссан» под управлением 29-летнего водителя и «Ауди» с 26-летним парнем за рулем. В аварии пострадала 73-летняя пассажирка «Ниссана» — ее доставили в больницу.

Авария
ДТП
0
0
2
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ВБД 60+
5 минут назад
Летят глаза вылупив,даже по городу одни гонки.Куда летите,туда всегда успеете.
Ответить
дед
47 минут назад
Ни одного пенсионера - водителя нет в сводках...
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить