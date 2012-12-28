Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки

В мэрии Липецка увязывают расширение оплачиваемого паркинга с планами ресурсоснабжающих организаций: как только те закончат свои работы по замене сетей, асфальт на дорогах общего пользования разметят синей краской.

Сегодня председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин рассказал членам комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета о состоянии дел с платными парковками.Они появились ровно год назад. В зону платной парковки отвели центр города: площади Ленина-Соборная и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональная, Ленина, Плеханова, Пролетарская, Сапёрная и Угловая. Всего было создано 833 мест для стоянки машин на дорогах общего пользования, 75 из которых отвели инвалидам. В прошлом году липчане и гости города оплатили 296 769 парковочных сессий, заплатив 6,7 млн рублей. Оператор парковок, УГС Липецка, выявило за это время 30 170 нарушений со стороны водителей, которым было выписано штрафов на 10,8 млн рублей (заплачены были семь миллионов). С начала этого года парковки оплатили более 103 тысяч раз — на 2,6 млн рублей. Нарушителям выписали штрафов на 4,5 млн рублей, из которых оплачены 4 миллиона.— Центр города разгрузился. Проект можно назвать состоявшимся, — резюмировал чиновник.Депутат Олег Косолапов, в чей избирательный округ частично попала зона платной парковки, согласился, что с коммерческой точки зрения проект удался. Но что можно сказать о двух задачах, о которых говорили при его запуске: об ожидаемом уменьшении трафика и улучшения экологической обстановки в центре города? Эти цели достигнуты?Из ответа Павла Стежина следовало, что да. «Очевидно, что машин в центре Липецка стало меньше». Но каких-то обоснований своим словам он не привел: «мы никакими замерами не занимались».Ответ удивил депутата Косолапова, который хотел бы получить хотя бы какую-то аналитику по этому проекту. Он спросил, есть ли планы расширить зону платной парковки? Ему ответили, что да. Что есть желание добавить к ней еще 1 400 новых платных мест на улицах Советской, Первомайской, Горького, Неделина… По словам Павла Стежина, расширение оплачиваемого паркинга увязано с планами ресурсоснабжающих организаций: как только те закончат свои работы по замене сетей, асфальт на дорогах общего пользования разметят синей краской.Олег Косолапов и председатель депутатской комиссии Борис Понаморев попросили чиновников более справедливо подойти к формированию списка резидентов, тех, кто попадет в зону платной парковки, кто оплачивает ежегодный фиксированный платеж за стоянку у дома. Что было бы правильно дать такие же льготы жителям домов на другой стороне улиц, которые не попадут в такую зону. Однако Павел Стежин сказал, что резидентом может стать только тот, кто живет в доме с синей разметкой на дороге, ведь у платной парковки должен быть тот же юридический адрес, что и у дома рядом с ней:— Плата за парковку не взимается с 20:00 до 8:00. Ничего не мешает жителям соседних домов, о которых вы говорите, ставить бесплатно свои машины в зоне платного паркинга.... Спасаясь от чужих машин во дворах, жители центра Липецка установили 14 шлагбаумов (90% расходов на это берет на себя городской бюджет). В этом году, по словам заместителя председателя департамента развития территории мэрии Алексея Тихомирова, к ним могут добавиться еще 20 шлагбаумов.