Общество

57 минут назад

Улицу Папина можно проехать за три минуты

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#коронавирус #проспект Победы #улица Папина
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Улицу Папина можно проехать за три минуты

Самая проблемная автомагистраль Липецка стала дорогой с обычным трафиком.

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Как только в феврале проспект Победы был закрыт на реновацию, главной дорогой города, соединяющей юго-запад Липецка с другими районами, стала улица Папина. В часы-пик проехать по ней из конца в конец можно было за 20 минут и больше. Однако сегодня, в первый рабочий день недели, из-за эпидемии коронавируса вдруг ставшем выходным, дорога по ней заняла ровно три минуты!

GOROD48 не заметил большого количества людей на остановках. На каждой стояло по три-четыре человека максимум. Автобусы и «маршрутки» были почти пустыми. Легковых автомобилей на дороге было в разы меньше обычного.

Нерабочие дни по всей стране, объявленные таковыми главой государства, будут продолжаться до 5 апреля.
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#коронавирус #проспект Победы #улица Папина
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Комментарии (3)

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Щука

28 минут назад
С микрорайона в центр к 8.00 сегодня еле доехала, толпа людей, маршруток нет , люди еле смогли зайти, битком
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Перри Мейсон

42 минуты назад
В эпидемия коронавируса они по улицам таскаются...
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Сколько же на Папина

50 минут назад
Стоит автохамов. Штрафуй -не хочу! Самое время пополнять бюджет и драть этих петухов
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