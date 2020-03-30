Улицу Папина можно проехать за три минуты

Самая проблемная автомагистраль Липецка стала дорогой с обычным трафиком.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Как только в феврале проспект Победы был закрыт на реновацию, главной дорогой города, соединяющей юго-запад Липецка с другими районами, стала улица Папина. В часы-пик проехать по ней из конца в конец можно было за 20 минут и больше. Однако сегодня, в первый рабочий день недели, из-за эпидемии коронавируса вдруг ставшем выходным, дорога по ней заняла ровно три минуты!



GOROD48 не заметил большого количества людей на остановках. На каждой стояло по три-четыре человека максимум. Автобусы и «маршрутки» были почти пустыми. Легковых автомобилей на дороге было в разы меньше обычного.



Нерабочие дни по всей стране, объявленные таковыми главой государства, будут продолжаться до 5 апреля.

