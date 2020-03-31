В Липецкой области на улицы вышли казачьи патрули

В Лебедянском районе за соблюдением режима самоизоляции будут следить народные дружины.

Улицам населенных пунктов Лебедянского района будут патрулировать казаки. Представителей казачества к обеспечению общественного порядка привлек глава администрации Лебедянского района Игорь Алтухов.- Казаки осуществляют патрулирование улиц города, парков и стадионов, районов дачных участков, территорию сельских поселений. Добровольные дружины администрации следят за порядком в городе и сельской местности. Работники полиции работают круглосуточно. Все службы города дежурят в оперативном режиме, - уточнил Игорь Алтухов. - Вчера многие нарушали режим самоизоляции. Больше предупреждений не будет! Принимаем жесткие меры!!!Пока на улицы с призывом видеть дома вышли народные дружины, в областном УМВД разрабатывается регламент усиленного патрулирования городов и сел сотрудниками полиции. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сложный механизм работы по профилактике игнорирования режима всеобщей самоизоляции будет утвержден в ближайшее время.Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.