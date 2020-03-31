Общество

33 минуты назад

В Липецкой области на улицы вышли казачьи патрули

33 1910
#патруль #коронавирус #сидимдома

В Лебедянском районе за соблюдением режима самоизоляции будут следить народные дружины.

Улицам населенных пунктов Лебедянского района будут патрулировать казаки. Представителей казачества к обеспечению общественного порядка привлек глава администрации Лебедянского района Игорь Алтухов.



- Казаки осуществляют патрулирование улиц города, парков и стадионов, районов дачных участков, территорию сельских поселений. Добровольные дружины администрации следят за порядком в городе и сельской местности. Работники полиции работают круглосуточно. Все службы города дежурят в оперативном режиме, - уточнил Игорь Алтухов. - Вчера  многие нарушали режим самоизоляции. Больше предупреждений не будет! Принимаем жесткие меры!!!

Пока на улицы с призывом видеть дома вышли народные дружины, в областном УМВД разрабатывается регламент усиленного патрулирования городов и сел сотрудниками полиции. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сложный механизм работы по профилактике игнорирования режима всеобщей самоизоляции будет утвержден в ближайшее время.

Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

33 1910
#патруль #коронавирус #сидимдома

Комментарии (33)

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Ваш

1 минуту назад
А где у этих клоунов ряженых медальки и значки?
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Хyй

5 минут назад
Люди вы еб@нyлись??
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Яма и сородичи

6 минут назад
Какие мать вашу козики? Дома пусть сидят .
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данковчанин

6 минут назад
Дали бы пояснения людям что такое карантин, что такое самоизоляция по предписанию врачей, что такое самоизоляция по решению властей. За нарушение каждого вида изоляций какое предусмотрено наказание. Пусть областные власти пояснят каким образом поступать людям если нужно родственника доставить в областную больницу например из райцентра?.....ведь сейчас неграмотные, но обличенные властью люди так начнут " чудить" что " мало не покажется"....
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Калдырь

6 минут назад
Город 48, а почему Вы не доводите до людей информацию о том, что в поликлинике УВД медсестра ходила на работу будучи зараженной вирусной инфекцией и заразила все руководство и часть мед. персонала. Сейчас 9 человек из мед. учреждения госпитализированы. При первоначальном тестировании у них подтвержден вирус.
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Хуторянка

8 минут назад
На мордах их НАЛИЧНИКИ гуляй да пей станичники
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баба Нюра

9 минут назад
менты хитрые ! нарядили местных алконов в козляческую форму и вместо себя ваыпустили на улицы чтобы те вирус подхватили и подохли под кустом !
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Когда все это закончится

9 минут назад
И все выйдут из заточения будет совсем уже другая жизнь не зря устраивали всю эту клоунаду
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Нет слов

9 минут назад
Почему без масок?
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Житель

11 минут назад
Это 21 й век, дурдом!
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