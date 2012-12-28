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Спорт
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сегодня, 19:21
Тренер «Спартака» отрицает, что в команде конфликт, Бугаков хочет удержать лидера
Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.
Про игру Пилипко сказал, что «в первом тайме план его команды на матч работал, гости забили гол».
- Подвёл уровень концентрации на стандартных положениях. Оба гола пропустили после стандартов, - констатировал тренер. При этом по его мнению, в эпизоде со вторым голом липчане с нарушением правил атаковали тамбовского вратаря Александра Баженова.
Коснулся Пилипко и ситуации с отчислением из «Спартака» ведущих футболистов защитника Александра Головни, хавбеков Артёма Коржунова и капитана команды Евгения Евгеньева.
- Конфликта в команде нет, - заверил Пилипко. – Но решено по обоюдному согласию отказаться от услуг троих футболистов. Причина – результаты команды. 9-е место нас не устраивает.
Полностью ответы тренера в видеофайле.
Главный тренер Дмитрий Бугаков сказал:
- Тяжелая игра. Спасибо ребятам, что проявили бойцовские качества, а болельщикам – что гнали нас вперёд. Не лучшая наша игра, хотя по движению, по желанию игроков никаких проблем не возникало. Было много технического брака, в частности из-за него мы пропустили нелепый гол в первом тайме, хотя и контролировали события на поле. Наконец-то нам пришли на помощь наши стандарты. В этом сезоне мы ещё не забивали после угловых и штрафных, а сегодня выжали из них голы и закономерно победили.
Спросили тренера и о том, сумеет ли «Металлург» удержать одного из самых ярких своих игроков Антона Рощина, арендованного год назад у московского «Спартака».
По мнению Бугакова, 20-летнему футболисту лучше не менять команду в разгар года, а доиграть до осени в «Металлурге», где в него верят и гарантируют игровую практику.
Ответы Бугакова в видеофайле.
Следующий матч «сталевары» через неделю проведут на своём поле в субботу, 28 июня, со «СКА-Хабаровск-2», начало в 18:00.
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