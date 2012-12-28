19 пожарных потушили электрощиток на улице Космонавтов

На этот раз обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в Липецке на улице Космонавтов, 58/2 произошло возгорание в электрощитовой.В тушении пожара были задействованы 19 представителей личного состава и 5 единиц техники. Совместными усилиями им удалось справиться с проблемой, обошлось без пострадавших.В настоящий момент возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.