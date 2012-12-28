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Происшествия
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сегодня, 19:05
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19 пожарных потушили электрощиток на улице Космонавтов
На этот раз обошлось без пострадавших.
В тушении пожара были задействованы 19 представителей личного состава и 5 единиц техники. Совместными усилиями им удалось справиться с проблемой, обошлось без пострадавших.
В настоящий момент возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.
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