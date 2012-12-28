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21 минуту назад
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В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены

В то же время по данным агентства «Финэкспертиза», число сторонников ЗОЖ в Липецкой области сократилось в 2024 году на 37,9%, с 17% населения до 11%.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и спорту Липецкого горсовета председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Елена Стародубцева сообщила, что доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в прошлом году достигла 63,9%.

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Удивительный рост, ведь в 2017 году тогдашний председатель этого же ведомства Олег Токарев сообщил, что активный образ жизни ведут 157 807 человек, или 33% всего населения Липецка. В то же время, по данным агентства «Финэкспертиза», число сторонников ЗОЖ в Липецкой области сократилось в 2024 году на 37,9%, с 17% населения до 11%.

«Финэкспертиза» основывалась на данных Росстата и собственных опросах населения.

Согласно методологии Росстата, к людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относятся граждане, выполняющие одновременно пять правил, одно из которых — занятия спортом не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю. В липецкой же мэрии в спортсмены записали тех, кто был физически активен минимум два часа в неделю. Отсюда следует, что в физкультурники городская администрация записала всех воспитанников детских садов в возрасте от трёх лет, школьников и студентов, у которых есть уроки физкультуры, участников спартакиад среди работников предприятий…

В то же время, по данным той же Елены Стародубцевой, в 10 спортшколах города и городском детско-юношеском центре «Спортивный» занимаются 5 635 детей и подростков.

Вице-спикер горсовета Евгений Павлов поинтересовался тем, прибавляется ли количество детей, занимающихся в спортшколах и ДЮЦе «Спортивный», ведь в городе растет количество спортивных объектов? Из ответа председателя департамента физической культуры и спорта мэрии следовало, что нет. «Муниципальное задание не увеличивается так, как нам бы хотелось». Также Елена Стародубцева не сумела ответить на вопрос депутата Андрея Выжанова, сколько детей и подростков занимаются в спортивных секциях на платной основе, а сколько — на бесплатной?

— В спортивных школах города очень низкое качество подготовки юных спортсменов. Это мое личное мнение, — заметил Евгений Павлов.

Член Совета старейшин при горсовете, бывший директор 1-й гимназии Виктор Цопа спросил о взрослом спорте. Почему хоккейный клуб «Липецк» установил по итогам прошедшего сезона антирекорд Национальной молодежной хоккейной лиги со своими 36 поражениями подряд со старта чемпионата и двумя очками в активе?

— Проблема объясняется тем, что команда была новой, не сыгранной. В июне будет набор новых игроков и, будем надеяться, ситуация исправится, — ответила Елена Стародубцева.
ЗОЖ
спорт
физкультура
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Комментарии (4)

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1 минуту назад
Я тоже активная спортсменка - с бадиком раз в три дня в магазин хожу.
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Справедливости!
2 минуты назад
Да можно и 100% нарисовать - бумага она всё стерпит! Клоунада!
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Дед
2 минуты назад
По литроболу
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Бабушка
2 минуты назад
Да ладно! В нашем старом доме хрущевском одни пожилые люди живут. Молодёжи раз два и обчелся. Ни одного активного спортсмена нет, это точно. Смотришь - молодёжь пивом на скамейке летом пробавляется. Откуда такие цифры то - берутся, 64 процента активные спортсмены? Из отчётов?
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