Общество

20 минут назад

В Липецке закрыли «Апельсин»

8 1295
#коронавирус #торговля
2
В Липецке закрыли «Апельсин»

Торговый центр на улице Катукова работал на выдачу товара, что запрещено постановлением областной администрации о нерабочих днях.

Сегодня в 15.00 начальник отдела областного управления потребительского рынка и ценовой политики Григорий Жукевич закрыл в Липецке гипермаркет строительных товаров «Апельсин».

В поле зрения чиновников этот магазин попал еще вчера. Будучи официально предупрежденной о запрете работы на протяжении объявленной в связи с эпидемией коронавирусной инфекции нерабочей недели, его администрация не вняла здравому смыслу. Сегодня ТЦ продолжил работу, правда, изменив режим на заказ и выдачу товара со склада. Примечательно, что приезжавшие за стройматериалами липчане проявили самоорганизацию, выстроившись в очередь друг за другом с интервалом в два-три метра.

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Приехавшие проверяющие провели воспитательную работу с управляющим магазином, и тот громко объявил покупателям о закрытии торговли. Такое заявление вызвало ропот. Мол, мы тут уже очередь выстояли, и вдруг такой облом! Но управляющий призвал липчан к спокойствию, сообщив, что они смогут заказать товар дистанционно, с помощью сайта торгового центра.

- В соответствии с постановлением администрации области №159 от 1 апреля, пункты выдачи товара на территории региона находятся под запретом. Однако в «Апельсине» продолжали выдавать товар. Сведения об этом юрлице будут направлены в областное управление Роспотребнадзора для его привлечения к административной ответственности, - сообщил журналистам начальник отдела областного управления потребительского рынка и ценовой политики Григорий Жукевич.

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Через три минуты покупатели разъехались.
8 1295
#коронавирус #торговля
2

Комментарии (8)

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Едерастам

1 минуту назад
007, мешает все что мимо их кармана
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007

3 минуты назад
Кому мешали автосервиса и автомагазин бредятина
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Нефть упала

6 минут назад
Теперь единососы очищают себе поле для бизнеса
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Den

7 минут назад
Нет. Там не дешевле, чем в Добрострой
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мы делили

11 минут назад
апельсин.много нас а он один
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Ах вот беда!

12 минут назад
Апельсин с Путиным не поделился !.
ответить

Плинтус

14 минут назад
Там дешевле чем в добросторое ?
ответить

молодой тупняк

14 минут назад
Откройте автосервисы и магазины автозапчастей!
ответить

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