20 минут назад
В Липецке закрыли «Апельсин»
Торговый центр на улице Катукова работал на выдачу товара, что запрещено постановлением областной администрации о нерабочих днях.
В поле зрения чиновников этот магазин попал еще вчера. Будучи официально предупрежденной о запрете работы на протяжении объявленной в связи с эпидемией коронавирусной инфекции нерабочей недели, его администрация не вняла здравому смыслу. Сегодня ТЦ продолжил работу, правда, изменив режим на заказ и выдачу товара со склада. Примечательно, что приезжавшие за стройматериалами липчане проявили самоорганизацию, выстроившись в очередь друг за другом с интервалом в два-три метра.
Приехавшие проверяющие провели воспитательную работу с управляющим магазином, и тот громко объявил покупателям о закрытии торговли. Такое заявление вызвало ропот. Мол, мы тут уже очередь выстояли, и вдруг такой облом! Но управляющий призвал липчан к спокойствию, сообщив, что они смогут заказать товар дистанционно, с помощью сайта торгового центра.
- В соответствии с постановлением администрации области №159 от 1 апреля, пункты выдачи товара на территории региона находятся под запретом. Однако в «Апельсине» продолжали выдавать товар. Сведения об этом юрлице будут направлены в областное управление Роспотребнадзора для его привлечения к административной ответственности, - сообщил журналистам начальник отдела областного управления потребительского рынка и ценовой политики Григорий Жукевич.
Через три минуты покупатели разъехались.
Едерастам
007
Нефть упала
Den
мы делили
Ах вот беда!
Плинтус
молодой тупняк