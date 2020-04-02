Общество
сегодня, 22:12
Режима ЧС и карантина нет, но это не значит, что нарушителей не накажут
48 4249
В прокуратуре Липецкой области разъяснили применение наказаний за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия.
1 апреля Владимир Путин подписал закон ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Ужесточение законодательства объясняется пандемией коронавируса. В сети тут же появилось множество страшилок, например, о тюремных сроках за один только выход из дома.
По просьбе GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области по правовому обеспечению Ольга Каширина разъяснила область применения подписанного вчера Владимиром Путиным закона.
- Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ статья 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется частью 2, устанавливающей административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения в период: режима чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), а равно за невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Речь идет о совершении нарушений именно санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПинов, постановлений санитарного врача.
- То есть, речь идет именно о тех, кто уже инфицирован, в данном случае коронавирусом, или находится «под подозрением», в обсерваторе или на карантине дома с предписанием не покидать помещения до завершения всех медицинских исследований и постановки диагноза?
- Да, в том числе и за совершение указанных правонарушений предусмотрена ответственность: для граждан - штраф от 15 до 40 тысяч рублей; для должностных лиц - штраф от 50 до 150 тысяч рублей; для ИП - штраф от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление на срок до 90 суток; для юридических лиц - штраф от 200 до 500 тысяч рублей административное приостановление на срок до 90 суток.
Кроме того, названная статья дополняется частью 3, устанавливающей повышенную административную ответственность за те же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.
В этом случае гражданам грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей; должностным лицам - - от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация от 1 года до 3 лет; ИП - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление на срок до 90 суток; юридическим лицам - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей административное приостановление на срок до 90 суток.
Дела по таким правонарушениям рассматривают суды, а вот протоколы составлять вправе должностные лица органов внутренних дел.
Следует отличать административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил от уголовной. Последняя закреплена в ст.236 УК РФ. Федеральным законом от 01.04.2020 года №100-ФЗ внесены изменения в данную статью.
В частности, ответственность устанавливается за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в случае, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание людей, но и в случае, если действиями виновного лица создана угроза массового заболевания. При этом максимальный срок наказания в виде лишения свободы - до двух лет.
Данное преступление относится к категории преступлений с двойной формой вины. То есть преступник сознает общественную опасность своего деяния, умышленно нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, а вот наступление последствий в виде массового заболевания людей либо создавшаяся угроза массового заболевания людей происходят по неосторожности.
Кроме того, вводится повышенная ответственность за нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок от четырех до пяти лет либо лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Несоблюдение СЭП, приведшее по неосторожности к смерти двух и более лиц, грозит злоумышленнику принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо ли лишением свободы сроком от пяти до семи лет колонии.
Расследование преступлений по ч.3 ст.236 УК (несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) отнесено законодателем к ведению Следственного комитета РФ, менее тяжкие категории (ч.1, 2 ст.236 УК)- органов МВД.
- Что грозит здоровым людям за нарушение режима самоизоляции?
- Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ глава 20 КоАП РФ дополняется статьей 20.61, устанавливающей административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа для граждан – от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, на ИП – от 30 до 50 тысяч, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
- Но у нас не введен ни режим ЧС, ни карантин в полном смысле…
- В случае ст.20.6.1 речь идет о нарушении правил поведения именно при введении режима повышенной готовности (как у нас), не санитарных норм, и это является правонарушением против общественного порядка и общественной безопасности.
К примеру, если гражданин нарушает постановление санврача о карантине – это статья 6.3, а если прогуливается в парке, жарит шашлыки в компании и проч., т.е. не соблюдает постановление главы администрации о режиме повышенной готовности и самоизоляции, то это ст. 20.61 КоАП РФ.
При этом указанные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу либо совершенные повторно, влекут повышенную административную ответственность.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса, а также определяются должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об указанных административных правонарушениях.
Установлено, что должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса. Перечень таких должностных лиц утверждается Правительством Российской Федерации.
Кроме того, на период до 31 декабря 2020 года правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях наделяются должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень которых утверждается высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.61 КоАП РФ, рассматривают суды.
- Полицейские останавливают водителей во время режима повышенной готовности и выписывают им некие предостережения. Это правомерно?
- Что касается предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, которые объявляют сотрудники органов внутренних дел в ходе рейдов по городу... Они выносятся на основании ст.13 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» и в соответствии со ст.20 Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Такая мера воздействия носит предупредительный, профилактический характер, не влечет наступления каких-либо неблагоприятных последствий, но направлена на то, чтобы граждане были более законопослушными и дисциплинированными в период пандемии.
Ужесточение законодательства объясняется пандемией коронавируса. В сети тут же появилось множество страшилок, например, о тюремных сроках за один только выход из дома.
По просьбе GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области по правовому обеспечению Ольга Каширина разъяснила область применения подписанного вчера Владимиром Путиным закона.
- Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ статья 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется частью 2, устанавливающей административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения в период: режима чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), а равно за невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Речь идет о совершении нарушений именно санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПинов, постановлений санитарного врача.
- То есть, речь идет именно о тех, кто уже инфицирован, в данном случае коронавирусом, или находится «под подозрением», в обсерваторе или на карантине дома с предписанием не покидать помещения до завершения всех медицинских исследований и постановки диагноза?
- Да, в том числе и за совершение указанных правонарушений предусмотрена ответственность: для граждан - штраф от 15 до 40 тысяч рублей; для должностных лиц - штраф от 50 до 150 тысяч рублей; для ИП - штраф от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление на срок до 90 суток; для юридических лиц - штраф от 200 до 500 тысяч рублей административное приостановление на срок до 90 суток.
Кроме того, названная статья дополняется частью 3, устанавливающей повышенную административную ответственность за те же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.
В этом случае гражданам грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей; должностным лицам - - от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация от 1 года до 3 лет; ИП - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление на срок до 90 суток; юридическим лицам - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей административное приостановление на срок до 90 суток.
Дела по таким правонарушениям рассматривают суды, а вот протоколы составлять вправе должностные лица органов внутренних дел.
Следует отличать административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил от уголовной. Последняя закреплена в ст.236 УК РФ. Федеральным законом от 01.04.2020 года №100-ФЗ внесены изменения в данную статью.
В частности, ответственность устанавливается за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в случае, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание людей, но и в случае, если действиями виновного лица создана угроза массового заболевания. При этом максимальный срок наказания в виде лишения свободы - до двух лет.
Данное преступление относится к категории преступлений с двойной формой вины. То есть преступник сознает общественную опасность своего деяния, умышленно нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, а вот наступление последствий в виде массового заболевания людей либо создавшаяся угроза массового заболевания людей происходят по неосторожности.
Кроме того, вводится повышенная ответственность за нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок от четырех до пяти лет либо лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Несоблюдение СЭП, приведшее по неосторожности к смерти двух и более лиц, грозит злоумышленнику принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо ли лишением свободы сроком от пяти до семи лет колонии.
Расследование преступлений по ч.3 ст.236 УК (несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) отнесено законодателем к ведению Следственного комитета РФ, менее тяжкие категории (ч.1, 2 ст.236 УК)- органов МВД.
- Что грозит здоровым людям за нарушение режима самоизоляции?
- Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ глава 20 КоАП РФ дополняется статьей 20.61, устанавливающей административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа для граждан – от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, на ИП – от 30 до 50 тысяч, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
- Но у нас не введен ни режим ЧС, ни карантин в полном смысле…
- В случае ст.20.6.1 речь идет о нарушении правил поведения именно при введении режима повышенной готовности (как у нас), не санитарных норм, и это является правонарушением против общественного порядка и общественной безопасности.
К примеру, если гражданин нарушает постановление санврача о карантине – это статья 6.3, а если прогуливается в парке, жарит шашлыки в компании и проч., т.е. не соблюдает постановление главы администрации о режиме повышенной готовности и самоизоляции, то это ст. 20.61 КоАП РФ.
При этом указанные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу либо совершенные повторно, влекут повышенную административную ответственность.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса, а также определяются должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об указанных административных правонарушениях.
Установлено, что должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса. Перечень таких должностных лиц утверждается Правительством Российской Федерации.
Кроме того, на период до 31 декабря 2020 года правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях наделяются должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень которых утверждается высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.61 КоАП РФ, рассматривают суды.
- Полицейские останавливают водителей во время режима повышенной готовности и выписывают им некие предостережения. Это правомерно?
- Что касается предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, которые объявляют сотрудники органов внутренних дел в ходе рейдов по городу... Они выносятся на основании ст.13 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» и в соответствии со ст.20 Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Такая мера воздействия носит предупредительный, профилактический характер, не влечет наступления каких-либо неблагоприятных последствий, но направлена на то, чтобы граждане были более законопослушными и дисциплинированными в период пандемии.
48 4249
Да
Юрок Алтушок.
Перри Мейсон
Гость
098
С куя ли баня задымела????
Гость
У
Ник
Юрок Алтушок.