Коронавирус

сегодня, 18:02

«От чего-то нам придется отказаться, но варианта другого нет»

85 7004
#коронавирус #самоизоляция
4
«От чего-то нам придется отказаться, но варианта другого нет»

Игорь Артамонов прокомментировал обращение президента.

Сегодня президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Таким образом, в числе прочих мер, государство надеется остановить развитие коронавирусной эпидемиии.

- Очевидно, что выбора у нас нет, мы должны замедлить распространение коронавируса, и как бы мы не хотели выйти на работу, гулять по улицу, варианта другого кроме как переждать у нас нет, - заявил глава администрации Липецкой области, комментируя обращение президента.

Игорь Артамонов также рассказал о дальнейших действиях администрации области:

- Наша задача, как руководства субъекта обеспечить в этот период людям достойную жизнь, обеспечить бесперебойное снабжение продуктами питания, медикаментами, оказанием всех первоочередных услуг. Мы рассматриваем варианты, откуда нам перебрасывать средства, чтобы обеспечить эту бесперебойную работу. Мы уже нашли варианты, конечно от чего-то придется отказаться, но приоритеты первого порядка — здоровье и безопасность наших граждан.

Ожидается, что режим всеобщей самоизоляции в Липецкой области сохранится и на следующей неделе. Окончательное решение в администрации региона примут завтра.
85 7004
#коронавирус #самоизоляция
4

Комментарии (86)

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Сергей

3 секунды назад
Фонька, рот мне не затыкай я своё имя не скрываю ,а высказываю мнение !!!
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Фонька

2 минуты назад
Сергей, иди диванный крититик и заяви это в лицо о своих недовольствах ,а не пиши из под тишка подлым образом Противно от такого общества .Надо чтобы эти комментарии закрыли ,надо подавать в суд ,
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Сырский

2 минуты назад
Пора приобрести дубинку чувствую что совсем скоро криминогенная обстановка накалится.
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Александр

3 минуты назад
Идите вы нахер Артамонов со своим Путиным и со своим вирусом !!!!! Что б он вас этот вирус поразил !!!!!!!!!
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Катерина

5 минут назад
А как врачи по вызову с поликлиники на дом к больным,понимаю,что это простуда или кови19? А то я заболела, два врача приезжало ко мне, и все сказали- простуда. Точно не кови. Может есть где здача анализов на кови? Для себя я бы сдала,т.к. маленькие детки у меня. Вдруг я стояла в магазине с носителем вируса.
ответить

Фуфло кругом

6 минут назад
И что дальше карантин хорошо , но не все работодатели соблюдают закон о сохранении ЗП, Америке Италии помогаете _ молодцы, а россиии кто будет помогать , как это все надоело , достало , все после прихода с магазина обрабатываешь, а ведь уже денег нет , организуй местная власть за март чтоб не платить за ЖКХ, по любому кто у руля в ЖКХ не обеднеет если оплату снимут по городу а народ хоть легко вздохнет , все равно умрёте и в могилу ворованные миллиарды не унесет , все мы сделаны из праха и пришли голыми в мир и так превратимся в прах
ответить

Фуфло кругом

6 минут назад
И что дальше карантин хорошо , но не все работодатели соблюдают закон о сохранении ЗП, Америке Италии помогаете _ молодцы, а россиии кто будет помогать , как это все надоело , достало , все после прихода с магазина обрабатываешь, а ведь уже денег нет , организуй местная власть за март чтоб не платить за ЖКХ, по любому кто у руля в ЖКХ не обеднеет если оплату снимут по городу а народ хоть легко вздохнет , все равно умрёте и в могилу ворованные миллиарды не унесет , все мы сделаны из праха и пришли голыми в мир и так превратимся в прах
ответить

Катерина

6 минут назад
А как врачи по вызову с поликлиники на дом к больным,понимаю,что это простуда или кови19? А то я заболела, два врача приезжало ко мне, и все сказали- простуда. Точно не кови. Может есть где здача анализов на кови? Для себя я бы сдала,т.к. маленькие детки у меня. Вдруг я стояла в магазине с носителем вируса.
ответить

Сергей

6 минут назад
Дурдом сиди и шей !!!и не умничай народ в жопу загоняют ,а из за таких умников как ты (всем довольным )так получается !!!!
ответить

Фуфло кругом

6 минут назад
И что дальше карантин хорошо , но не все работодатели соблюдают закон о сохранении ЗП, Америке Италии помогаете _ молодцы, а россиии кто будет помогать , как это все надоело , достало , все после прихода с магазина обрабатываешь, а ведь уже денег нет , организуй местная власть за март чтоб не платить за ЖКХ, по любому кто у руля в ЖКХ не обеднеет если оплату снимут по городу а народ хоть легко вздохнет , все равно умрёте и в могилу ворованные миллиарды не унесет , все мы сделаны из праха и пришли голыми в мир и так превратимся в прах
ответить
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