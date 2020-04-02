Коронавирус
сегодня, 18:02
«От чего-то нам придется отказаться, но варианта другого нет»
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Игорь Артамонов прокомментировал обращение президента.
Сегодня президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Таким образом, в числе прочих мер, государство надеется остановить развитие коронавирусной эпидемиии.
- Очевидно, что выбора у нас нет, мы должны замедлить распространение коронавируса, и как бы мы не хотели выйти на работу, гулять по улицу, варианта другого кроме как переждать у нас нет, - заявил глава администрации Липецкой области, комментируя обращение президента.
Игорь Артамонов также рассказал о дальнейших действиях администрации области:
- Наша задача, как руководства субъекта обеспечить в этот период людям достойную жизнь, обеспечить бесперебойное снабжение продуктами питания, медикаментами, оказанием всех первоочередных услуг. Мы рассматриваем варианты, откуда нам перебрасывать средства, чтобы обеспечить эту бесперебойную работу. Мы уже нашли варианты, конечно от чего-то придется отказаться, но приоритеты первого порядка — здоровье и безопасность наших граждан.
Ожидается, что режим всеобщей самоизоляции в Липецкой области сохранится и на следующей неделе. Окончательное решение в администрации региона примут завтра.
- Очевидно, что выбора у нас нет, мы должны замедлить распространение коронавируса, и как бы мы не хотели выйти на работу, гулять по улицу, варианта другого кроме как переждать у нас нет, - заявил глава администрации Липецкой области, комментируя обращение президента.
Игорь Артамонов также рассказал о дальнейших действиях администрации области:
- Наша задача, как руководства субъекта обеспечить в этот период людям достойную жизнь, обеспечить бесперебойное снабжение продуктами питания, медикаментами, оказанием всех первоочередных услуг. Мы рассматриваем варианты, откуда нам перебрасывать средства, чтобы обеспечить эту бесперебойную работу. Мы уже нашли варианты, конечно от чего-то придется отказаться, но приоритеты первого порядка — здоровье и безопасность наших граждан.
Ожидается, что режим всеобщей самоизоляции в Липецкой области сохранится и на следующей неделе. Окончательное решение в администрации региона примут завтра.
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