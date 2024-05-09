Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»

Всё о начале новой рабочей недели.

Глядя на улицу, сложно будет сказать, что на дворе июнь. Температура днём составит всего 16-18 градусов, да к тому же ещё будут докучать кратковременные, но частые дожди.















Отключение воды



- ул. Водопьянова, 41;













С 9:00 до 17:00 обесточат:



- ул. Ангарская, 11, 22а;

- пер. Рудный, 2- 17а.















Культурных событий сегодня не так много. Сходить можно в областной Центр культуры народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в фойе которого целый день работает выставка «Волшебство красок» от участников клуба самодеятельных художников «Горизонт» (6+).













Одна из работ выставки





Вход свободный.

Если вы пропустили волевую победу «Металлурга» в субботу над тамбовским «Спартаком» - 2:1, то многое потеряли. Но футбол у нас не только по выходным. Сегодня в 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) честолюбивые липецкие дублёры в первенстве СФФ «Центр» примут «Рязань» (6+).













Сегодня во всём мире отмечают День Олимпийского движения, символизирующий его возрождение. Дата праздника приурочена к событиям 1894 года: в этот день во Франции прошел конгресс по вопросам физического воспитания, на котором барон Пьер де Кубертен, впоследствии возглавивший глава МОК, представил свои предложения о принципах организации современных Олимпийских игр.















Хотя, возможно, у лишенных возможности участвовать в главном спортивном празднике планеты россиян сегодня главным является другой праздник – День балалайки. Ещё сегодня День женщин-инженеров.

Наступившая неделя – последняя, чтобы реализовать свою мечту с помощью государства на деньги от грантов Росмолодёжи.







Всероссийский конкурс для реализации социальных, культурных, образовательных и экологических проектов завершится 30 июня. Представить свои проекты и претендовать на выплаты до 300 тысяч рублей могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Против 25%: «А работать за выгоревших кто будет?!».







Эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации. Респонденты связывают его с монотонной и не приносящей удовлетворения работой. Подтверждать состояние предполагается медицинскими тестами. Инициативу предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Правда, и противников идеи немало – 32%: «Если ввести запрет, то дети все равно будут сидеть в социальных сетях, но тайно. И вот тогда контролировать станет намного сложнее»; «Соцсети — это общение. Запретить общаться до 15 лет?».













