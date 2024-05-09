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153
22 минуты назад

Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»

Всё о начале новой рабочей недели.

Дождливо, ветрено, холодно

Глядя на улицу, сложно будет сказать, что на дворе июнь. Температура днём составит всего 16-18 градусов, да к тому же ещё будут докучать кратковременные, но частые дожди.

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Отключение воды

- ул. Водопьянова, 41;
- ул. Смургиса, 3, 3а, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24;
- пр-т 60 лет СССР, 21.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Ангарская, 11, 22а;
- ул. Барашева, 3, 5, 7;
- ул. Детская, 13, 16;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. М. Горького, 10;
- ул. Московская, 6, 6в;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Октябрьская, 70, 72;
- ул. Первомайская, 63а, 65.
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул. Юношеская, 59а;
- ул. Ю. Смирнова;
- пер. Рудный, 2- 17а.

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Пробки

Масса автомобилей вернулась в город с дач и шашлыков, поэтому заторов сегодня не избежать. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Вернисаж

Культурных событий сегодня не так много. Сходить можно в областной Центр культуры народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в фойе которого целый день работает выставка «Волшебство красок» от участников клуба самодеятельных художников «Горизонт» (6+).

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Одна из работ выставки

Авторы картин, возможно, и не заканчивали художественных академий, но рисуют с душой. При этом многие картины притягивают взгляд, и не скажешь, что они написаны любителями. Настоящее искусство ведь идёт от чистого сердца.

Вход свободный.

Футбол

Если вы пропустили волевую победу «Металлурга» в субботу над тамбовским «Спартаком» - 2:1, то многое потеряли. Но футбол у нас не только по выходным. Сегодня в 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) честолюбивые липецкие дублёры в первенстве СФФ «Центр» примут «Рязань» (6+).

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Команда Сергея Хрипункова потихоньку выбирается из режима беспросветного аутсайдера, уже набраны первые очки и одержана первая победа. Соперники недалеко ушли в турнирной таблице, настичь их можно будет прямо сегодня, если взять реванш за поражение в первом круге – 1:4.

Олимпийский день

Сегодня во всём мире отмечают День Олимпийского движения, символизирующий его возрождение. Дата праздника приурочена к событиям 1894 года: в этот день во Франции прошел конгресс по вопросам физического воспитания, на котором барон Пьер де Кубертен, впоследствии возглавивший глава МОК, представил свои предложения о принципах организации современных Олимпийских игр.

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Хотя, возможно, у лишенных возможности участвовать в главном спортивном празднике планеты россиян сегодня главным является другой праздник – День балалайки. Ещё сегодня День женщин-инженеров.

Успей оформить грант

Наступившая неделя – последняя, чтобы реализовать свою мечту с помощью государства на деньги от грантов Росмолодёжи.

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Всероссийский конкурс для реализации социальных, культурных, образовательных и экологических проектов завершится 30 июня. Представить свои проекты и претендовать на выплаты до 300 тысяч рублей могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Необходимо подать заполненную проектную заявку по ссылке.

Эмоциональное выгорание

57% липчан поддерживают инициативу о введении дополнительного оплачиваемого отпуска на 7 дней для людей с эмоциональным выгоранием.
Против 25%: «А работать за выгоревших кто будет?!».

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Эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации. Респонденты связывают его с монотонной и не приносящей удовлетворения работой. Подтверждать состояние предполагается медицинскими тестами. Инициативу предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В соцсети с 15 лет?

47% липчан высказались в опросе SuperJob за полный запрет социальных сетей для детей и подростков до 15 лет.

Правда, и противников идеи немало – 32%: «Если ввести запрет, то дети все равно будут сидеть в социальных сетях, но тайно. И вот тогда контролировать станет намного сложнее»; «Соцсети — это общение. Запретить общаться до 15 лет?».

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Интересна позиция родителей тех, на кого направлена инициатива – подростков 7-15 лет: 51% соглашается, 27% против.

Дорогие липчане! Не успели оглянуться, а на дворе уже последняя рабочая неделя июня. Ценить нужно каждое мгновение, и каждую новость. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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