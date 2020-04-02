Общество
17 минут назад
Агрофирма «Трио» пожертвовала на борьбу с коронавирусом 3 миллиона рублей
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Это уже второе пожертвование за сегодняшний день.
«Средства поступают в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка и в дальнейшем будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции», - сообщает телеграм-канал «Липецкая область».
Напомним, что сегодня пожертвование в 700 000 рублей на борьбу с коронавирусом в Липецкой области сделал резидент особой экономической зоны «Липецк», итальянская компания SEST-LUVE.
О сборе средств на борьбу с коронавирусом в благотворительный фонд администрация региона сообщила утром 2 апреля.
– Ряд предпринимателей и частных лиц выразили желание помочь региону финансами, антисептиками, масками. Для них и был создан благотворительный фонд, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. - Так же, на волне желания многих людей помочь в борьбе с коронавирусом могут активизироваться мошенники, которые под видом сбора помощи будут просто воровать средства. Чтобы этого не произошло мы опубликовали рекцизиты и название официального благотворительного фонда. Все взносы в него добровольные. Средства, поступившие в фонд, направим на помощь жителям региона и адресную поддержку бизнеса.
Агрофирму «Трио» до занятия муниципальной должности возглавляла мэр Липецка Евгения Уваркина.
Напомним, что сегодня пожертвование в 700 000 рублей на борьбу с коронавирусом в Липецкой области сделал резидент особой экономической зоны «Липецк», итальянская компания SEST-LUVE.
О сборе средств на борьбу с коронавирусом в благотворительный фонд администрация региона сообщила утром 2 апреля.
– Ряд предпринимателей и частных лиц выразили желание помочь региону финансами, антисептиками, масками. Для них и был создан благотворительный фонд, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. - Так же, на волне желания многих людей помочь в борьбе с коронавирусом могут активизироваться мошенники, которые под видом сбора помощи будут просто воровать средства. Чтобы этого не произошло мы опубликовали рекцизиты и название официального благотворительного фонда. Все взносы в него добровольные. Средства, поступившие в фонд, направим на помощь жителям региона и адресную поддержку бизнеса.
Агрофирму «Трио» до занятия муниципальной должности возглавляла мэр Липецка Евгения Уваркина.
4 140
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Блин
Перри Мейсон
Перри Мейсон