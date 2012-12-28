Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
16-летний подросток испугался статуса иноагента и отправил мошенникам со счётов родителей 2 миллиона 147 тысяч рублей
Спорт
98
сегодня, 18:34
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Медалей пока нет, но есть надежда на восстановление былого престижа.
В Никосии наши главные надежды были связаны с участницей Олимпийских Игр в Токио Дарьей Семьяновой. В упражнении «трап» 22-летняя спортсменка выступила явно ниже своих возможностей, поразив в квалификации всего 113 тарелочек из 125, что отбросило её на 25-е место. Кира Папина с стала 44-й – 107 очков, а Ксения Стёпина - 59-й, выбив 96 мишеней. Правда, «золотая» медаль всё равно отправилась в Россию, её завоевала москвичка Лада Денисова, в финале победившая Кэри-Джину Гаррисон из США.
В упражнении «скит» Ксения Шуляк и Арина Шарапова синхронно выбили по 115 мишеней из 125 и поделили места с 26 по 29-е. Победу праздновала Арина Кузнецова из Санкт-Петербурга.
В апреле наши девушки съездили и на этап мирового Кубка в Аргентину, но и там не завоевали медалей.
Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, но при соблюдении условий – нейтральный флаг и никакого отношения к вооружённым силам, даже к спортивному обществу ЦСКА.
2
0
0
1
1
Комментарии