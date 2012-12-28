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Липецкие стрелки вернулись на международную арену
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сегодня, 18:34

Липецкие стрелки вернулись на международную арену

Медалей пока нет, но есть надежда на восстановление былого престижа.

Спортсмены липецкой СШОР по стрелковым видам спорта не сумели попасть на пьедестал почёта Кубка мира по стендовой стрельбе на Кипре, но вновь соревновались с сильнейшими снайперами планеты.

В Никосии наши главные надежды были связаны с участницей Олимпийских Игр в Токио Дарьей Семьяновой. В упражнении «трап» 22-летняя спортсменка выступила явно ниже своих возможностей, поразив в квалификации всего 113 тарелочек из 125, что отбросило её на 25-е место. Кира Папина с стала 44-й – 107 очков, а Ксения Стёпина - 59-й, выбив 96 мишеней. Правда, «золотая» медаль всё равно отправилась в Россию, её завоевала москвичка Лада Денисова, в финале победившая Кэри-Джину Гаррисон из США.

В упражнении «скит» Ксения Шуляк и Арина Шарапова синхронно выбили по 115 мишеней из 125 и поделили места с 26 по 29-е. Победу праздновала Арина Кузнецова из Санкт-Петербурга.

В апреле наши девушки съездили и на этап мирового Кубка в Аргентину, но и там не завоевали медалей.

Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, но при соблюдении условий – нейтральный флаг и никакого отношения к вооружённым силам, даже к спортивному обществу ЦСКА.
Стендовая стрельба
Дарья Семьянова
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