Коронавирус
сегодня, 18:30
С 4 апреля в общественный транспорт не пустят без медицинской маски
133 3993
Особый режим в общественном транспорте и такси вводится в регионе.
С 1 апреля в общественном транспорте и такси будет действовать особый режим. Решение принято в соответствии с протоколом штаба главы администрации Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и предписанием Роспотребнадзора.
Как сообщает пресс-служба областной администрации,особый режим предусматривает, что с 1 апреля водителей не будут выпускать в рейс без медицинской маски и перчаток. Работодатели сотрудников, которые вынуждены трудиться, должны обеспечить их средствами индивидуальной защиты. На подготовку им дается три дня. С 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать и пассажиров без медицинских масок. За соблюдением требований будет следить штат контролёров.
Управление дорог и транспорта Липецкой области предписало руководителям транспортных предприятий, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, необходимыми для соблюдения режима инфекционной безопасности.
Дезинфекция поверхностей в салонах должна производиться строго по утверждённому графику. Кроме того, ежедневно по окончании работы транспортные средства должны быть помыты с использованием дезинфицирующих средств.
Особый режим - ещё одна мера профилактики распространения коронавирусной инфекции. Главная цель - защитить граждан, вынужденных работать в период введённого из-за пандемии режима всеобщей самоизоляции.
Как сообщает пресс-служба областной администрации,особый режим предусматривает, что с 1 апреля водителей не будут выпускать в рейс без медицинской маски и перчаток. Работодатели сотрудников, которые вынуждены трудиться, должны обеспечить их средствами индивидуальной защиты. На подготовку им дается три дня. С 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать и пассажиров без медицинских масок. За соблюдением требований будет следить штат контролёров.
Управление дорог и транспорта Липецкой области предписало руководителям транспортных предприятий, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, необходимыми для соблюдения режима инфекционной безопасности.
Дезинфекция поверхностей в салонах должна производиться строго по утверждённому графику. Кроме того, ежедневно по окончании работы транспортные средства должны быть помыты с использованием дезинфицирующих средств.
Особый режим - ещё одна мера профилактики распространения коронавирусной инфекции. Главная цель - защитить граждан, вынужденных работать в период введённого из-за пандемии режима всеобщей самоизоляции.
133 3993
житель
Антиколорадос
ВВ
Даже тапки не смеются
Привет
нежизнеспособное покодение потребителей
Вопрос
О ,как !
Уваркина,тебе самой не стрёмно???
Макар