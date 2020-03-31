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С 4 апреля в общественный транспорт не пустят без медицинской маски

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#транспорт #коронавирус
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С 4 апреля в общественный транспорт не пустят без медицинской маски

Особый режим в общественном транспорте и такси вводится в регионе.

С 1 апреля в общественном транспорте и такси будет действовать особый режим. Решение принято в соответствии с протоколом штаба главы администрации Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и предписанием Роспотребнадзора.

Как сообщает пресс-служба областной администрации,особый режим предусматривает, что с 1 апреля водителей не будут выпускать в рейс без медицинской маски и перчаток. Работодатели сотрудников, которые вынуждены трудиться, должны обеспечить их средствами индивидуальной защиты. На подготовку им дается три дня. С 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать и пассажиров без медицинских масок. За соблюдением требований будет следить штат контролёров.

Управление дорог и транспорта Липецкой области предписало руководителям транспортных предприятий, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, необходимыми для соблюдения режима инфекционной безопасности. 

Дезинфекция поверхностей в салонах должна производиться строго по утверждённому графику. Кроме того, ежедневно по окончании работы транспортные средства должны быть помыты с использованием дезинфицирующих средств. 

Особый режим - ещё одна мера профилактики распространения коронавирусной инфекции. Главная цель - защитить граждан, вынужденных работать в период введённого из-за пандемии режима всеобщей самоизоляции.

133 3993
#транспорт #коронавирус
4

Комментарии (135)

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житель

31 секунду назад
Могу открыть один секрет!Работники администраций Липецка и обл.принципиально не читают город-48.Все ваши возмущения адресуйте на федеральные горячие линии!
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Антиколорадос

53 секунды назад
Зато бесплатно раздадут на 9 мая ленточки цвета спинки майского жука))
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ВВ

1 минуту назад
Зря вы так....Очень много МАСОК в Детском Мире--Зайчики,Хрюши,Лисички..Можно даже самому МАСКУ ЗОРРО сделать...
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Даже тапки не смеются

1 минуту назад
Эти дебилы хотят и транспорт похерить,в рот вас чих пых.Безмозглое недоразумение во главе города,которой место на нарах.
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Привет

2 минуты назад
Начинаю гнать самогон 70 %. Думаю раздать , но боюсь менты примут. Не знаю как быть
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нежизнеспособное покодение потребителей

2 минуты назад
Гость, ..сшем сам пока делать нечего.советские дети на уркоке трурда без швейной машинки могли их пять штук изготовить.а эти только ныть и скулить умеют.
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Вопрос

3 минуты назад
Iskander, сколько тебе лет ,старпёр ?
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О ,как !

4 минуты назад
Iskander, а кто тебе мешает шить маски и продавать за 1 коп .А ? Маркса ты, мля , вспомнил ! А с дивана ты не рухнул от этого прозрения ?
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Уваркина,тебе самой не стрёмно???

4 минуты назад
Пиши по собственному и не тупи,не по Сеньке шапку нацепила,королевна пустоголовая.Осенью тебя Артамонов уволит с позором.
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Макар

5 минут назад
В общественный транспорт надо пускать только по спец. пропускам (для работников самых необходимых для города служб), как давно уже сделано в нормальных странах! Всем остальным ясно сказано - сидите дома! И это правильные меры.
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