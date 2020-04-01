25 минут назад
По примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению
В областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции разрабатывают алгоритм взаимоотношения жителей региона с полицией.
По данным GOROD48, к московскому сценарию готовятся уже и в Липецкой области.
- Да, в областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции разрабатывают алгоритм взаимоотношения жителей региона с полицией. Из дома липчанин сможет выйти после того, как получит на свое мобильное средство связи уникальный идентификационный код путем SMS-сообщения, - сообщили GOROD48 источники в областной администрации.
К такому развитию событий, максимально ужесточающем режим самоизоляции, введенному до 14 апреля в регионе постановлением губернатора Игоря Артамонова, власть может подтолкнуть негативное развитие ситуации с распространением COVID-19. Например, с сегодняшнего дня в области приостановили оказание плановой медицинской помощи после известного случая в поликлинике УВД, отправившего в «инфекционку» сразу несколько врачей и медсестер. Если количество больных коронавирусом резко увеличится (сейчас в стационаре с подтвержденными диагнозом на лечении находятся 8 липчан, а в ближайшее время их может стать в разы больше), если в регионе будет обнаружен еще один очаг заболеваемости, то администрация области в течение трех-четырех дней введет в регионе «московский сценарий». Иначе распространение смертельно опасной инфекции в регионе может приобрести лавинообразный характер. И никто не хотел бы, чтобы ситуация с заболеваемостью у нас стала такой, как в Италии или Испании, где инфицированы сотни тысяч человек.
Предполагается, что при наступлении «Дня Х» никто из липчан не сможет выйти из дома, не имея на то полученных от работодателей специальных разрешений. Остальные жители региона, которые хотели бы выйти из дома «по базовым потребностям» - в магазин или аптеку - должны известить об этом органы муниципальной власти. Какие сведения нужно будет о себе сообщить, станет известно позднее. Но уже ясно, что в запросе на получение идентификатора нужно будет указать персональные данные, цель и время выхода из дома.
Все выданные липчанам уникальные идентификационные коды со всей зашитой информацией о заявителе, будут продублированы в специально созданной в УМВД РФ по Липецкой области базе данных. Если патруль ППС или патруль ДПС остановит граждан на улице или дороге, а информации об их перемещении не будет в такой базе, нарушителя в первый раз предупредят о неприемлемости такого правонарушения, а во второй раз оштрафуют.
31 марта Госдума и Совет федерации приняли законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Законопроектом в КоАП и УК РФ вводятся поправки и дополнения, усиливающие административную и уголовную ответственность за нарушение, в том числе, правил нахождения в самоизоляции и карантине. Как только документ завизирует Владимир Путин, любое физическое лицо за нарушение режима самоизоляции или карантина может быть оштрафовано на сумму от 15 тысяч рублей до 40 000 тысяч рублей.
Кроме патрульных полицейских и росгвардейцев, за перемещениями липчан будут следить с помощью биллинга сотовых операторов, камер наблюдения в подъездах, на улицах и в транспорте, а также по данных банковских транзакций.
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