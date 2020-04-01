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25 минут назад

По примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению

19 1381
#коронавирус #самоизоляция
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По примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению

В областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции разрабатывают алгоритм взаимоотношения жителей региона с полицией.

В условиях карантина жителям Москвы, где уже зарегистрировано 1880 больных COVID-19, от которого скончались 16 человек, скоро придется получать QR-код на сайте мэрии для каждого выхода из дома. Жителей столицы разделят на несколько групп, и без ограничений по городу смогут перемещаться только имеющие специальные удостоверения сотрудники силовых ведомств, мэрии, Госдумы, Совета Федерации и правительства. Для оформления заявки москвичам понадобится зарегистрироваться на сайте городского правительства, получить доступ к личному кабинету, указать адрес фактического места жительства, определить «домашний район» и прикрепить собственное фото. После этого москвич получит на смартфон уникальный QR-код на один выход из дома.

По данным GOROD48, к московскому сценарию готовятся уже и в Липецкой области.

- Да, в областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции разрабатывают алгоритм взаимоотношения жителей региона с полицией. Из дома липчанин сможет выйти после того, как получит на свое мобильное средство связи уникальный идентификационный код путем SMS-сообщения, - сообщили GOROD48 источники в областной администрации.

К такому развитию событий, максимально ужесточающем режим самоизоляции, введенному до 14 апреля в регионе постановлением губернатора Игоря Артамонова, власть может подтолкнуть негативное развитие ситуации с распространением COVID-19. Например, с сегодняшнего дня в области приостановили оказание плановой медицинской помощи после известного случая в поликлинике УВД, отправившего в «инфекционку» сразу несколько врачей и медсестер. Если количество больных коронавирусом резко увеличится (сейчас в стационаре с подтвержденными диагнозом на лечении находятся 8 липчан, а в ближайшее время их может стать в разы больше), если в регионе будет обнаружен еще один очаг заболеваемости, то администрация области в течение трех-четырех дней введет в регионе «московский сценарий». Иначе распространение смертельно опасной инфекции в регионе может приобрести лавинообразный характер. И никто не хотел бы, чтобы ситуация с заболеваемостью у нас стала такой, как в Италии или Испании, где инфицированы сотни тысяч человек.

Предполагается, что при наступлении «Дня Х» никто из липчан не сможет выйти из дома, не имея на то полученных от работодателей специальных разрешений. Остальные жители региона, которые хотели бы выйти из дома «по базовым потребностям» - в магазин или аптеку - должны известить об этом органы муниципальной власти. Какие сведения нужно будет о себе сообщить, станет известно позднее. Но уже ясно, что в запросе на получение идентификатора нужно будет указать персональные данные, цель и время выхода из дома.

Все выданные липчанам уникальные идентификационные коды со всей зашитой информацией о заявителе, будут продублированы в специально созданной в УМВД РФ по Липецкой области базе данных. Если патруль ППС или патруль ДПС остановит граждан на улице или дороге, а информации об их перемещении не будет в такой базе, нарушителя в первый раз предупредят о неприемлемости такого правонарушения, а во второй раз оштрафуют. 

31 марта Госдума и Совет федерации приняли законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Законопроектом в КоАП и УК РФ вводятся поправки и дополнения, усиливающие административную и уголовную ответственность за нарушение, в том числе, правил нахождения в самоизоляции и карантине. Как только документ завизирует Владимир Путин, любое физическое лицо за нарушение режима самоизоляции или карантина может быть оштрафовано на сумму от 15 тысяч рублей до 40 000 тысяч рублей. 

Кроме патрульных полицейских и росгвардейцев, за перемещениями липчан будут следить с помощью биллинга сотовых операторов, камер наблюдения в подъездах, на улицах и в транспорте, а также по данных банковских транзакций.
19 1381
#коронавирус #самоизоляция
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Комментарии (19)

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Липчанин

1 минуту назад
Это что за новость. Сейчас ЧС!? Президент сказал каникулы, по регионам ввели самоизоляцию. Ограничивать передвижение граждан можно только при ЧС или военном положении, по конституции ЭТО может делать только президент. Штрафы, уголовная ответвенность, дальше выкинем смартфоны, чтобы не было QR КОДОВ. Что дальше, ТАТУ НАБЬЮТ?
ответить

Липчанин

1 минуту назад
Это что за новость. Сейчас ЧС!? Президент сказал каникулы, по регионам ввели самоизоляцию. Ограничивать передвижение граждан можно только при ЧС или военном положении, по конституции ЭТО может делать только президент. Штрафы, уголовная ответвенность, дальше выкинем смартфоны, чтобы не было QR КОДОВ. Что дальше, ТАТУ НАБЬЮТ?
ответить

Я

2 минуты назад
А что это за известный случай в поликлинике УВД и кому он известен?
ответить

Вв

2 минуты назад
У нас карантин или самоизоляция, понятия властьимущим подменять не надо, хотите ограничить , вводите карантин или ЧС
ответить

Вв

2 минуты назад
У нас карантин или самоизоляция, понятия властьимущим подменять не надо, хотите ограничить , вводите карантин или ЧС
ответить

Миротворец

2 минуты назад
Все п и. З д е. Ц !!!!! Это и есть то к чему шли , под предлогом надуманного кипиша всех под колпак ! Ахр инеть !!!!! Вставай страна огромная! Глаза откройте люди!
ответить

Миротворец

2 минуты назад
Все п и. З д е. Ц !!!!! Это и есть то к чему шли , под предлогом надуманного кипиша всех под колпак ! Ахр инеть !!!!! Вставай страна огромная! Глаза откройте люди!
ответить

Mahovik

3 минуты назад
Не пользуюсь я сотовой связью и что дальше?
ответить

Вышелвсетьбезсмс

4 минуты назад
Давно было пора, Щас уже зачем и так все перезаражались друг от друга.
ответить

Вышелвсетьбезсмс

4 минуты назад
Давно было пора, Щас уже зачем и так все перезаражались друг от друга.
ответить
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