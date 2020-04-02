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С 6 апреля учителя Липецка вновь включатся в дистанционное обучение школьников

28 2474
#школы #детсады #коронавирус
3
С 6 апреля учителя Липецка вновь включатся в дистанционное обучение школьников

Рабочими кабинетами станут дома и квартиры педагогов.

Как уже сообщал GOROD48, школьники и учителя остаются на самоизоляции до 14 апреля. Но это не означает, что занятий не будет. Как сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова, школьники вновь войдут в режим дистанционного обучения:

- Рабочими кабинетами учителей с понедельника, 6 апреля, станут их дома и квартиры.

Что же касается работы детских садов, то в мэрии ждут соответствующего постановления губернатора Игоря Артамонова и приказа областного управления образования и науки.

- Исходя из сегодняшнего выступления президента России, который заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля, могу предположить, что детсады Липецка с понедельника не начнут работу в обычном режиме. Как показала практика, липчане с пониманием отнеслись к режиму самоизоляции и в три дежурные группы, созданные при детских садах №15, 133 и 134 водят всего девять малышей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех родителей, проявивших благоразумие в сложившихся обстоятельствах. Однако в том же обращении Владимир Путин заявил, что если эпидемиологическая обстановка позволит, период нерабочих дней в регионах может быть сокращен. Если глава региона издаст соответствующее постановление, то школы и детские сады заработают в привычном для всех режиме, - сказала Светлана Бедрова.
28 2474
#школы #детсады #коронавирус
3

Комментарии (28)

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Наталья

1 минуту назад
Учителя тоже должны отдыхать, потому что Путин обьявил для всех выходные дни,в том числе и для учителей.
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Гостья

5 минут назад
Ну правильно, дети в 4х стенах без воздуха. Будут сидеть еше и учиться. Тут взрослый человек уже с ума сходит, а дети они активные на улицу хотят. А их все за парту.
ответить

Гостья

5 минут назад
Ну правильно, дети в 4х стенах без воздуха. Будут сидеть еше и учиться. Тут взрослый человек уже с ума сходит, а дети они активные на улицу хотят. А их все за парту.
ответить

Гостья

5 минут назад
Ну правильно, дети в 4х стенах без воздуха. Будут сидеть еше и учиться. Тут взрослый человек уже с ума сходит, а дети они активные на улицу хотят. А их все за парту.
ответить

Гостья

5 минут назад
Ну правильно, дети в 4х стенах без воздуха. Будут сидеть еше и учиться. Тут взрослый человек уже с ума сходит, а дети они активные на улицу хотят. А их все за парту.
ответить

Мама

6 минут назад
Хватит издеваться над родителями,что это за обучение?
ответить

Мама

6 минут назад
Хватит издеваться над родителями,что это за обучение?
ответить

Катя

9 минут назад
А как же Путин сказал, что нерабочие дни до 30 апреля, учителя, что не люди????
ответить

Катя

9 минут назад
А как же Путин сказал, что нерабочие дни до 30 апреля, учителя, что не люди????
ответить

Старый

9 минут назад
Чтобы детей учить дистанционно на до сначала интернет подключить к мозгам .
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