Коронавирус

сегодня, 16:28

Заразившая коллег медсестра ответит перед судом

58 9853
#коронавирус
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Заразившая коллег медсестра ответит перед судом

Игорь Артамонов через Instagram обратился к жителям Липецкой области. Он подтвердил преступную халатность работника сферы медицины и введение "московского сценария" самоизоляции.

- За последние три дня мы выявили 5 новых случаев коронавируса. Растет число людей, которые могут быть больны. Сейчас их 23 человека. Всех их обследуют. Но, что еще хуже, в списке тех, у кого подозрение на инфекцию, находится 8 медицинских работников. Они контактировали с коллегой, нарушившей режим самоизоляции. Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом, сообщил Игорь Артамонов.




Также губернатор рассказал, что принял решение ввести в Липецкой области режим полной самоизоляции по примеру Москвы и Подмосковья.

Правила тотального карантина: ⠀

Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста.

Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того.

Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей.

Ограничений на перемещение личного транспорта не будет.

Въезд и выезд из города и области запрещены не будут.

Продукты питания будут продавать как раньше. Без ограничений.

За нарушение самоизоляции последует наказание.

- Поймите! Коронавирус - это не обычная простуда. Во всем мире люди умирают только потому, что кто-то воспринял карантин как веселые выходные. Подумайте об окружающих, о своих детям, о своих родителях. Наша общая победа над вирусом сейчас зависит буквально от каждого из вас, - призывает Игорь Артамонов.
58 9853
#коронавирус
2

Комментарии (59)

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вв

18 секунд назад
...забыл сказать как в москве материальную помощь давать надо ....почему ГИБДД без масок ....и как они остановили ...подцепили заразу и другому передали .....
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Венера

22 минуты назад
Сегодня вечером будет сжигание чучела романовых, ельцина и прочих сатанистов в 21-00 поддержите
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Генерал Юрий Бикасов

23 минуты назад
Вранье, только неповиновение!
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Генерал Юрий Бикасов

23 минуты назад
Вранье, только неповиновение!
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Пенсионер

24 минуты назад
Shuher, не ерунди - им отпуска всем отменили, в связи с КАРАНТИНОМ
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ЖКХ бесплатно

24 минуты назад
Платёжки в следующем месяце должны прийти нулевые. Квадру закрыть. А то только и иогут карательные меры для простолюдин вводить.
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Миротворец

24 минуты назад
Чем оплатить жкх , покушать на что купить ..... ? Чет лысый как в москве сказал , только там денешку дают , а тут болт дают , да ?
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Пенсионер

25 минут назад
Shuher, не ерунди - им отпуска всем отменили, в связи с КАРАНТИНОМ
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Пенсионер

29 минут назад
123, на Шкатова 4 тоже самое. Сегодня утром наблюдал уборщицу с грязным ведром и совком- надо полагать это у нее дезинфекция такая
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ВЕРУЮЩИЙ в СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

31 минуту назад
Я не боюсь ! А чего бояться ? Смерти ? Не стоит ее бояться ! Говорят ,что где то там на небесах есть РАЙ с вечно цветущими цветами , с чистой речкой с окунями , бобры ,медведи и лисицы .........
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