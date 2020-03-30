Заразившая коллег медсестра ответит перед судом

Игорь Артамонов через Instagram обратился к жителям Липецкой области. Он подтвердил преступную халатность работника сферы медицины и введение "московского сценария" самоизоляции.

- За последние три дня мы выявили 5 новых случаев коронавируса. Растет число людей, которые могут быть больны. Сейчас их 23 человека. Всех их обследуют. Но, что еще хуже, в списке тех, у кого подозрение на инфекцию, находится 8 медицинских работников. Они контактировали с коллегой, нарушившей режим самоизоляции. Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом, сообщил Игорь Артамонов.Также губернатор рассказал, что принял решение ввести в Липецкой области режим полной самоизоляции по примеру Москвы и Подмосковья.Правила тотального карантина: ⠀Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста.Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того.Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей.Ограничений на перемещение личного транспорта не будет.Въезд и выезд из города и области запрещены не будут.Продукты питания будут продавать как раньше. Без ограничений.За нарушение самоизоляции последует наказание.- Поймите! Коронавирус - это не обычная простуда. Во всем мире люди умирают только потому, что кто-то воспринял карантин как веселые выходные. Подумайте об окружающих, о своих детям, о своих родителях. Наша общая победа над вирусом сейчас зависит буквально от каждого из вас, - призывает Игорь Артамонов.