сегодня, 16:28
Заразившая коллег медсестра ответит перед судом
Игорь Артамонов через Instagram обратился к жителям Липецкой области. Он подтвердил преступную халатность работника сферы медицины и введение "московского сценария" самоизоляции.
Также губернатор рассказал, что принял решение ввести в Липецкой области режим полной самоизоляции по примеру Москвы и Подмосковья.
Правила тотального карантина: ⠀
Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста.
Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того.
Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей.
Ограничений на перемещение личного транспорта не будет.
Въезд и выезд из города и области запрещены не будут.
Продукты питания будут продавать как раньше. Без ограничений.
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За нарушение самоизоляции последует наказание.
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- Поймите! Коронавирус - это не обычная простуда. Во всем мире люди умирают только потому, что кто-то воспринял карантин как веселые выходные. Подумайте об окружающих, о своих детям, о своих родителях. Наша общая победа над вирусом сейчас зависит буквально от каждого из вас, - призывает Игорь Артамонов.
вв
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