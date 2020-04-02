сегодня, 17:35
Евгения Уваркина отдает машины врачам и волонтерам
«Им нужнее».
- Сегодня мы все оказались в очень непростой ситуации. Идёт настоящая война с распространением инфекции. И именно медики сейчас на передовой. Помочь им, поддержать систему здравоохранения – наша основная задача. Поэтому я приняла решение передать 19 служебных автомобилей сотрудников администрации для нужд волонтёров и медицинских работников.Машины могут быть использованы медработниками для выездов к больным, что снизит нагрузку на скорую помощь, а также волонтёрами для доставки продуктов одиноким пожилым и маломобильным гражданам. Уверена, врачам и добровольцам они сейчас нужнее, - уверена Евгения Уваркина.
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Сегодня мы все оказались в очень непростой ситуации. Идёт настоящая война с распространением инфекции. И именно медики сейчас на передовой. Помочь им, поддержать систему здравоохранения – наша основная задача. Поэтому я приняла решение передать 19 служебных автомобилей сотрудников администрации для нужд волонтёров и медицинских работников. ⠀ Машины могут быть использованы медработниками для выездов к больным, что снизит нагрузку на скорую помощь, а также волонтёрами для доставки продуктов одиноким пожилым и маломобильным гражданам. Уверена, врачам и добровольцам они сейчас нужнее. ⠀ #липецк #стопкоронавирус
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