Евгения Уваркина отдает машины врачам и волонтерам

«Им нужнее».

Мэр Липецка Евгения Уваркина решила передать автомобили администрации города волонтерам и медикам. Мэр Липецка понимает, что сейчас им транспорт намного нужнее, чем администрации.- Сегодня мы все оказались в очень непростой ситуации. Идёт настоящая война с распространением инфекции. И именно медики сейчас на передовой. Помочь им, поддержать систему здравоохранения – наша основная задача. Поэтому я приняла решение передать 19 служебных автомобилей сотрудников администрации для нужд волонтёров и медицинских работников.Машины могут быть использованы медработниками для выездов к больным, что снизит нагрузку на скорую помощь, а также волонтёрами для доставки продуктов одиноким пожилым и маломобильным гражданам. Уверена, врачам и добровольцам они сейчас нужнее, - уверена Евгения Уваркина.