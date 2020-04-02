Общество

сегодня, 17:35

Евгения Уваркина отдает машины врачам и волонтерам

57 5365
#волонтеры
4

«Им нужнее».

Мэр Липецка Евгения Уваркина решила передать автомобили администрации города волонтерам и медикам. Мэр Липецка понимает, что сейчас им транспорт намного нужнее, чем администрации.

- Сегодня мы все оказались в очень непростой ситуации. Идёт настоящая война с распространением инфекции. И именно медики сейчас на передовой. Помочь им, поддержать систему здравоохранения – наша основная задача. Поэтому я приняла решение передать 19 служебных автомобилей сотрудников администрации для нужд волонтёров и медицинских работников.Машины могут быть использованы медработниками для выездов к больным, что снизит нагрузку на скорую помощь, а также волонтёрами для доставки продуктов одиноким пожилым и маломобильным гражданам. Уверена, врачам и добровольцам они сейчас нужнее, - уверена Евгения Уваркина.

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Сегодня мы все оказались в очень непростой ситуации. Идёт настоящая война с распространением инфекции. И именно медики сейчас на передовой. Помочь им, поддержать систему здравоохранения – наша основная задача. Поэтому я приняла решение передать 19 служебных автомобилей сотрудников администрации для нужд волонтёров и медицинских работников. ⠀ Машины могут быть использованы медработниками для выездов к больным, что снизит нагрузку на скорую помощь, а также волонтёрами для доставки продуктов одиноким пожилым и маломобильным гражданам. Уверена, врачам и добровольцам они сейчас нужнее. ⠀ #липецк #стопкоронавирус

Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia)

57 5365
#волонтеры
4

Комментарии (57)

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Как гость
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вв

21 секунду назад
....вообще то в администрации на своих машинах пусть ездеют по работе ....заодно видно будет кто в каком состоянии ходит на работу.....
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Гость

4 минуты назад
Судя по всему свинарка наша непотопляемая или неприкасаемая во всех смыслах
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Житель

6 минут назад
Хотите выделиться? Отдайте хоромы свои, под больницы и роддома
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Липчанка 2

9 минут назад
А не многовато ли машин на одну администрацию?
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Житель

9 минут назад
Поздно, уже неинтересно, где то губернатор уже отдал машины, а это популизм не более
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Гость

15 минут назад
Жопа горит похоже
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Гость

15 минут назад
Жопа горит похоже
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гостья

16 минут назад
Волонтерство - это замечательно. Я только "за". Почему бы не помочь людям старшего поколения с доставкой продуктов? Меня только одно интересует. Когда составляют добровольно-принудительно списки волонтеров, почему не учитывают семейное положение. У меня двое детей дошкольного возраста, воспитываю одна. Пока я буду волонтерствовать, кто в это время будет присматривать за моими детьми?
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гостья

17 минут назад
Волонтерство - это замечательно. Я только "за". Почему бы не помочь людям старшего поколения с доставкой продуктов? Меня только одно интересует. Когда составляют добровольно-принудительно списки волонтеров, почему не учитывают семейное положение. У меня двое детей дошкольного возраста, воспитываю одна. Пока я буду волонтерствовать, кто в это время будет присматривать за моими детьми?
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Липчанка

20 минут назад
ослабла зрением ?, она зрением,а ты умом.
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