Общество

сегодня, 16:17

Администрация области значительно сократила список товаров первой необходимости

10 5125
#коронавирус
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Администрация области значительно сократила список товаров первой необходимости

На нерабочей неделе не будут продавать табак, очки, шины и гробы.

Сегодня глава региона Игорь Артамонов внес изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области», значительно сократив список товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать до 5 апреля.

С сегодняшнего дня перечень непродовольственных товаров первой необходимости помимо продовольствия и медикаментов выглядит так:

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Таким образом из нового списка исчезли автозапчасти (в т.ч. шины и покрышки), оборудование электрическое, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, товары для сада и огорода, строительные и отделочные материалы и инструменты, противопожарные товары, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и линзы (а также их части), табачная продукция, упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению».

Соответственно, постановлением главы региона предполагается закрытие еще целого ряда магазинов и предприятий.

Этим же постановлением по 14 апреля включительно граждан обязали соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах. Также рекомендовано руководителям организаций, которые функционируют по «карантинному» Указу президента, ограничить количество работников, не участвующих непосредственно в основной деятельности организаций и предприятий. Гражданам также рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

Липчан в возрасте от 65 лет и старше обязали соблюдать режим самоизоляции. Самоизоляции подлежат те, у кого диагностирован инсулинозависимый сахарный диабет, болезни органов дыхания и астма, болезни системы кровообращения, те, кому пересажены органы и ткани, почечные больные и те, у кого выявлены злокачественные новообразования любой локализации (самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе в онкологии).
10 5125
#коронавирус
5

Комментарии (10)

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Строители

2 минуты назад
Строительные компании работают! Нарушение, всех на карантин
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Ну и что будет

5 минут назад
6 апреля? На каком основании люди не выйдут на работу??? На каком основании работодатель будет устанавливать нерабочие дни??? Какие??? Что за ссыкуны??? Даже в Грузии не побоялись ввести КАРАНТИН и ЧС!!!! А в России яиц ни у кого нет!!!
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Татьяна

29 минут назад
Зашибись,из-за пары пачек сигарет теперь стоять в очереди супермаркета,где подхватишь в толпе заразу в разы быстрее,чем в табачной лавке.Где логика?
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Сергей

37 минут назад
Вот это да!, для идиотов сигареты и спиртное надо раздавать бесплатно, чтоб скорее перетравились и опились. Очистим страну заодно и от алкашей и прочего отребья.
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Год

47 минут назад
Все сегодня открылись и работают в Добринке
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Гость

47 минут назад
Все сегодня открылись и работают в Добринке
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Вот это да!

54 минуты назад
А алкоголь, сигареты, это что, не товар, что ли, первой необходимости?! Не пойму! Почему их нету в списке!
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Пусть

56 минут назад
Себя сократят
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Дожили.

сегодня, 16:50
Кладбища закрыты, гробы не продают, на носу пандемия. Интересно, как они трупы будут утилизировать? Сжигать или в чумные ямы сбрасывать?
ответить

Дожили.

сегодня, 16:49
Кладбища закрыты, гробы не продают, на носу пандемия. Интересно, как они трупы будут утилизировать? Сжигать или в чумные ямы сбрасывать?
ответить

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