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135
20 минут назад
1

Похитители велосипедов попались благодаря камерам наблюдения

Двое из подозреваемых в кражах арестованы, один — под подпиской о невыезде.

Полицейские раскрыли кражи трех велосипедов, детского — из тамбура магазина в переулке Рудный, и двух взрослых — из подъездов.

Похитителей отследили с помощью камер наблюдения. Оказалось, что детский велосипед, стоимостью 30 тысяч рублей, похитил 54-летний мужчина. Из подъездов велосипеды выкатили 35-летний и 33-летний жители города.  Ущерб от действий первого составил 12 тысяч рублей, второго —  28 тысяч рублей. Похищенные велосипеды изъяты, возбуждены уголовные дела о кражах.

На время следствия 33 и 35-летнему липчанам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 54-летнему — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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Комментарии (1)

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Юля
9 минут назад
На Сырском Руднике очень мало камер наблюдения, если приехать в город в частности на 10 микр, там все увешано камерами. Считаю что на руднике их тоже нужно распространять.
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