Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Все мы часть великой истории: депутаты горсовета и общественные деятели читают стихи о Великой Отечественной
Происшествия
135
20 минут назад
1
Похитители велосипедов попались благодаря камерам наблюдения
Двое из подозреваемых в кражах арестованы, один — под подпиской о невыезде.
Похитителей отследили с помощью камер наблюдения. Оказалось, что детский велосипед, стоимостью 30 тысяч рублей, похитил 54-летний мужчина. Из подъездов велосипеды выкатили 35-летний и 33-летний жители города. Ущерб от действий первого составил 12 тысяч рублей, второго — 28 тысяч рублей. Похищенные велосипеды изъяты, возбуждены уголовные дела о кражах.
На время следствия 33 и 35-летнему липчанам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 54-летнему — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)