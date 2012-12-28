Похитители велосипедов попались благодаря камерам наблюдения

Двое из подозреваемых в кражах арестованы, один — под подпиской о невыезде.



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Полицейские раскрыли кражи трех велосипедов, детского — из тамбура магазина в переулке Рудный, и двух взрослых — из подъездов.Похитителей отследили с помощью камер наблюдения. Оказалось, что детский велосипед, стоимостью 30 тысяч рублей, похитил 54-летний мужчина. Из подъездов велосипеды выкатили 35-летний и 33-летний жители города. Ущерб от действий первого составил 12 тысяч рублей, второго — 28 тысяч рублей. Похищенные велосипеды изъяты, возбуждены уголовные дела о кражах.На время следствия 33 и 35-летнему липчанам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 54-летнему — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.