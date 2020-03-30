Здоровье

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Врачи инфекционисты включены в региональный список дефицитных специальностей

18 1435
#здравоохранение
Врачи инфекционисты включены в региональный список дефицитных специальностей

Такое постановление было подписано губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым на минувшей неделе, документ вступит в силу после официального опубликования.   

Теперь, как сообщает управление здравоохранения администрации Липецкой области, врачи-инфекционисты могут претендовать на все меры социальной поддержки, которые предусмотрены  законом Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб», а именно: 

- предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья врачам государственных медицинских организаций области, работающим по наиболее дефицитным специальностям; 

- ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений фельдшерам скорой медицинской помощи государственных медицинских организаций области, врачам областных государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципальных районов области, врачам дефицитных специальностей государственных медицинских организаций Липецк, Елец  в размере 10-15 тысяч рублей; 

- социальная выплата в размере миллион рублей – «губернаторский миллион» врачам государственных медицинских организаций области, впервые трудоустроившимся на территории области по специальностям, отнесенным к наиболее дефицитным нормативным правовым актом администрации области и не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении с установлением им обязанности отработать в данной организации по данной должности не менее 5 лет; 

-  медицинским работникам, работающим в сельской местности, в том числе молодым специалистам, ежемесячно компенсируются затраты по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

На данный момент укомплектованность врачами-инфекционистами амбулаторного и стационарного звеньев Липецкой области составляет 52,8% от штатной численности. 

18 1435
#здравоохранение

Комментарии (18)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
Егор-гость, то есть, как "совки" ушли, и медицине кирдык пришел?))
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Ветеран

6 минут назад
Ельцин был ублюдок и сдох ублюдком
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Лида

9 минут назад
Гость, при алкаше медиков привозили из США ,правда только для этого ублюдка
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Егор-гость

9 минут назад
При папе нынешнего прИйомника , Алкаше, медицина была лучше, потому что она по инерции ещё советской, фундаментальной оставалась. А упырь со-бандитами своими её убил.
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Егор

11 минут назад
Мэри, а цивилизованный мир просил направлять к ним наших «специалистов»? Ха-ха. То то итальянцы покрутили пальцем у виска, глядя на них. Но, главная цель кремляди достигнута-ты схавал инфу и трындишь теперь о благородстве, великодушии и , главное, высоком профессионализме спецов из СмеХдержавы. Ну, да что с тебя взять.
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Гость

14 минут назад
Жители, при Алкаше медицина была лучшей в мире?
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Э

14 минут назад
Удивлен весьма, о каких льготам медикам идет речь, пенсию по выслуге лет и ту похерили.
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Жители

17 минут назад
В россии никаких врачей нет как и медицины,ее уничтожил плешивый вор и его подельники
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Хабиб

30 минут назад
Сколько платите 10000 или 15000. 500000подумаю
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Хабиб

31 минуту назад
Сколько платите 10000 или 15000. 500000подумаю
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