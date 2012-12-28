Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жители «Елецкого» возмущены пропажей роз с клумбы
Общество
Прохладная, дождливая и ветреная погода задерживается в Липецкой области
Погода в Липецке
Кресло министра внутренней политики займет вице-мэр Липецка
Общество
19 пожарных потушили электрощиток на улице Космонавтов
Происшествия
Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Общество
Тренер «Спартака» отрицает, что в команде конфликт, Бугаков хочет удержать лидера
Спорт
Нетопырь залетел в квартиру на Коцаря
Общество
«Металлург» в «дерби» дожал Тамбов во втором тайме
Спорт
Вход в подъезд провалился на улице Космонавтов
Общество
В районе МЖК отключат холодную воду
Общество
Читать все
В июле в Липецке вырастут тарифы: больше всего на тепло — на 14,2%
Общество
Кресло министра внутренней политики займет вице-мэр Липецка
Общество
Вход в подъезд провалился на улице Космонавтов
Общество
Часть улицы Липовской перекрывается для ремонта теплотрассы
Общество
Нетопырь залетел в квартиру на Коцаря
Общество
Жительница Липецкого округа перевела мошенникам больше миллиона рублей
Происшествия
Липецкая область оказалась на 23 месте в рейтинге социально-экономического развития
Общество
Гроза ожидается в ближайшие часы
Погода в Липецке
52-летний мужчина попал в реанимацию с сильнейшими ожогами от антижира
Здоровье
Предприниматели РОРП ЛО обсудили обязательные требования к маркировке товаров
Общество
Читать все
Общество
1479
сегодня, 13:55
37

В июле в Липецке вырастут тарифы: больше всего на тепло — на 14,2%

Нет ни одной ресурсной компании, которая бы не подняла ценник на свои услуги менее чем на 10%.

С 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. На этот раз не оказалось ни одной ресурсной компании, которая бы не подняла ценник на свои услуги для жителей Липецка менее чем на 10%. Лидером роста стала тепловая энергия.

Новый тариф на отопление для жителей Липецка от «РИР Энерго» (ранее «Квадра) и МУП «Липецктеплосеть» составит 3 049.54 руб/Гкал с НДС — сейчас тариф составляет 2 669.88 руб/Гкал. Рост составил сразу 14,2% (в предыдущий раз ценник на отопление поднимался на 9,85%).

Примечательно, что при этом цена на природный газ для населения с 1 июля составит 8.72 руб/м3 с НДС против нынешних 7,9 руб/м3. Рост тарифа — 10,38%.

От газа зависит и ценник на горячую воду от «РИР Энерго» (ранее «Квадра) и МУП «Липецктеплосеть». Эта услуга по закрытой схеме водоснабжения обойдется потребителю в 40.13 руб/м3 с НДС (в настоящее время — 36,40 руб/м3). Плюс 14,2% к нынешнему тарифу. По открытой схеме тариф на горячую воду составит 76.20 руб/м3 с НДС (сейчас — 69.32 руб/м3). Плюс 9,92% к нынешнему тарифу.

Тариф на холодную (питьевую) воду вырастет на до 40.13 руб/м3 с НДС против нынешних 36,40 рубля. Рост — 10,25%. Водоотведение подорожало на 13%: с нынешних 31,45 руб/м3 до 35.54.

Вывоз мусора от «Экопрома» будет стоить 712 руб/м3 (действующий — 635.43 руб/м3). Эту цифру нужно умножить на норматив, который для жителей частных домов составляет 2,7 кубометра в год, а для жителей многоквартирных домов — 2,04 кубометра, а потом разделить на 12. Рост тарифа — 12,05%.

Во втором полугодии вырастет на 12,7% цена электроэнергии:

— одноставочный тариф на электроэнергию для жителей Липецка (с газовыми плитами) вырастет с нынешних 5.04 руб/кВт*ч с НДС до 5.68 руб/кВт*ч;

— одноставочный тариф для собственников жилья с электроплитами увеличится с 3.53 руб/кВт*ч с НДС до 3.98 руб/кВт*ч.

Если вывести средний рост ценника на все эти коммунальные услуги, то можно сказать, что в Липецке с 1 июля палата за услуги ЖКХ поднимется на 12%.
тарифы
ЖКХ
12
4
22
1
6

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Blondie
50 секунд назад
Уборщица моет полы только в фойе на первом этаже, вверх по ступенькам даже не поднимается.
Ответить
Липчанин76
1 минуту назад
Цены растут, а качество услуг падает.
Ответить
Параллели
2 минуты назад
Тут кипишь а по телеку всё замечтательно
Ответить
Сколько можно?
4 минуты назад
В Липецке цены на все коммунальные услуги выросли ещё с января этого года, сравните цены в квитанциях в прошлом году и в этом! Получается с июля цены вырастут второй раз за год??? Что за беспредел??? Кто за это ответит???
Ответить
Лиза
5 минут назад
Это же грабёж среди бела дня!!! Писали же, что поднимется в стране не больше 10%!!!
Ответить
Ну и шо
6 минут назад
Денег нету,а Вы держитесь.
Ответить
Нормальный
8 минут назад
Самим, значит, тарифы поднимаем, а другим странам долги на десятки миллиардов долларов прощаем.....
Ответить
Ветеран
11 минут назад
Зря Вы обижаетесь. Один из наших чиновников утверждает, что липчане живут очень хорошо - на улицах не проехать из-за иномарок, все пригороды застроены коттеджами. Ему виднее, он делает доклады в правительство.
Ответить
Василий
13 минут назад
Комиссия Липецкой области по тарифам вообще то работает или нет?...,Ведь такое повышение тарифов на ЖКУ больно ударят по пенсионерам...
Ответить
То то
13 минут назад
Зато в магазинах всё есть.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить