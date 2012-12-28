В июле в Липецке вырастут тарифы: больше всего на тепло — на 14,2%

Нет ни одной ресурсной компании, которая бы не подняла ценник на свои услуги менее чем на 10%.

С 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. На этот раз не оказалось ни одной ресурсной компании, которая бы не подняла ценник на свои услуги для жителей Липецка менее чем на 10%. Лидером роста стала тепловая энергия.Новый тариф на отопление для жителей Липецка от «РИР Энерго» (ранее «Квадра) и МУП «Липецктеплосеть» составит 3 049.54 руб/Гкал с НДС — сейчас тариф составляет 2 669.88 руб/Гкал. Рост составил сразу 14,2% (в предыдущий раз ценник на отопление поднимался на 9,85%).Примечательно, что при этом цена на природный газ для населения с 1 июля составит 8.72 руб/м3 с НДС против нынешних 7,9 руб/м3. Рост тарифа — 10,38%.От газа зависит и ценник на горячую воду от «РИР Энерго» (ранее «Квадра) и МУП «Липецктеплосеть». Эта услуга по закрытой схеме водоснабжения обойдется потребителю в 40.13 руб/м3 с НДС (в настоящее время — 36,40 руб/м3). Плюс 14,2% к нынешнему тарифу. По открытой схеме тариф на горячую воду составит 76.20 руб/м3 с НДС (сейчас — 69.32 руб/м3). Плюс 9,92% к нынешнему тарифу.Тариф на холодную (питьевую) воду вырастет на до 40.13 руб/м3 с НДС против нынешних 36,40 рубля. Рост — 10,25%. Водоотведение подорожало на 13%: с нынешних 31,45 руб/м3 до 35.54.Вывоз мусора от «Экопрома» будет стоить 712 руб/м3 (действующий — 635.43 руб/м3). Эту цифру нужно умножить на норматив, который для жителей частных домов составляет 2,7 кубометра в год, а для жителей многоквартирных домов — 2,04 кубометра, а потом разделить на 12. Рост тарифа — 12,05%.Во втором полугодии вырастет на 12,7% цена электроэнергии:— одноставочный тариф на электроэнергию для жителей Липецка (с газовыми плитами) вырастет с нынешних 5.04 руб/кВт*ч с НДС до 5.68 руб/кВт*ч;— одноставочный тариф для собственников жилья с электроплитами увеличится с 3.53 руб/кВт*ч с НДС до 3.98 руб/кВт*ч.Если вывести средний рост ценника на все эти коммунальные услуги, то можно сказать, что в Липецке с 1 июля палата за услуги ЖКХ поднимется на 12%.