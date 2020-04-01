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Опубликована форма пропуска на передвижение для сотрудников работающих предприятий

18 11775
#коронавирус #самоизоляция
11
Опубликована форма пропуска на передвижение для сотрудников работающих предприятий
На сайте Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области опубликована форма справки для сотрудников предприятий, работающих в условиях карантина.

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- Данная справка пока не является обязательным документом. Вместе с тем, рекомендуем руководителям предприятий потребительского рынка оформить их для своих сотрудников, - сообщили в управлении.

Ссылка на источник: www.liptorg-cp.ru

Скачать форму можно здесь.
18 11775
#коронавирус #самоизоляция
11

Комментарии (18)

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38 минут назад
1 АПРЕЛЯ ! ! !
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Имя

39 минут назад
Это, типа - с 1 апреля?
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Павел

40 минут назад
Какого карантина? На карантин сажают тех, кто заболел или прилетел/приехал откуда-то! У нас - рекомендательный режим самоизоляции, но НЕ карантин!
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Конь

45 минут назад
Так сказано, что данная справка пока не является обязательным документом.
ответить

Иван

47 минут назад
Как говорил Задорнов, ну тупые!
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Галька красные трусы

55 минут назад
Ха ха, это хорошо что вы меня узнали, ни прошу никому об этом не говорить. Мне не хватает денег, приходится подрабатывать.
ответить

Марина

56 минут назад
Дадут если отсосать у лысого?
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Жители

58 минут назад
Сколько стоит эта липа едерастов?
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Ха ха

сегодня, 16:06
Галька красные трусы, мы тебя узнали валька красные трусы
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Галька красные трусы

сегодня, 16:00
Мне срочно необходимо справка на передвижение у меня есть два заказа на услуги. Я не хочу нарушать закон но и терять прибыль я не намерена.
ответить
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