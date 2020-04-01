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Опубликована форма пропуска на передвижение для сотрудников работающих предприятий
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На сайте Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области опубликована форма справки для сотрудников предприятий, работающих в условиях карантина.
- Данная справка пока не является обязательным документом. Вместе с тем, рекомендуем руководителям предприятий потребительского рынка оформить их для своих сотрудников, - сообщили в управлении.
Ссылка на источник: www.liptorg-cp.ru
Скачать форму можно здесь.
- Данная справка пока не является обязательным документом. Вместе с тем, рекомендуем руководителям предприятий потребительского рынка оформить их для своих сотрудников, - сообщили в управлении.
Ссылка на источник: www.liptorg-cp.ru
Скачать форму можно здесь.
18 11775
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