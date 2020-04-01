Общество

49 минут назад

Отдельные города из-за коронавируса полностью отказываются от общественного транспорта

13 1418
#транспорт
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Отдельные города из-за коронавируса полностью отказываются от общественного транспорта

В Грязях останавливают автобусное движение.

В городе Грязи Липецкой области решили на время эпидемии полностью отказаться от общественного транспорта, кроме такси. Сегодня вышло распоряжение администрации города Грязи «О прекращении регулярных перевозок на территории городского поселения г. Грязи». Со 2 апреля до особого распоряжения прекращается движение автобусов всех маршрутов. То есть общественный транспорт в городе полностью прекращает работу, поскольку помимо автобусов, другого вида транспорта в райцентре нет. Продолжат работу только такси.
13 1418
#транспорт
1

Комментарии (13)

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Киса

19 минут назад
Надо же быть такими дураками такси это маршрутное такси,не оставят город без транспорта!!!!
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Миротворец

20 минут назад
Все п и З де. Ц ! Вставай страна огромная !
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Кое-кто

20 минут назад
Товарищи "властьимущие", половина города продолжает работать в прежнем режиме! Как этим людям добираться до работы и обратно? Обалденные меры приняты, все для людей
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житель

22 минуты назад
Карантин, и люлей еще дать,чтоб языками не чесали!
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Карантин

26 минут назад
Только людям надо деньги выплатить чтобы они могли жить и за квартиру платить или отменять квартплату
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Юрок Алтушок.

26 минут назад
Правильно сделали. Давно пора. Сказано же сидеть дома нечего шлындать по городу.
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Карантин

27 минут назад
Только людям надо деньги выплатить чтобы они могли жить и за квартиру платить или отменять квартплату
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Денис

27 минут назад
Завтра еду в Грязи, таксёрить буду.
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мажор

27 минут назад
Это нужно для того,чтоб быдло маски не выпрашивало у администрации.
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Давно!

30 минут назад
Врач, У Путина, в Кремле ,все получают !.
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