Отдельные города из-за коронавируса полностью отказываются от общественного транспорта

В Грязях останавливают автобусное движение.

В городе Грязи Липецкой области решили на время эпидемии полностью отказаться от общественного транспорта, кроме такси. Сегодня вышло распоряжение администрации города Грязи «О прекращении регулярных перевозок на территории городского поселения г. Грязи». Со 2 апреля до особого распоряжения прекращается движение автобусов всех маршрутов. То есть общественный транспорт в городе полностью прекращает работу, поскольку помимо автобусов, другого вида транспорта в райцентре нет. Продолжат работу только такси.