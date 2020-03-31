Коронавирус

сегодня, 15:30

Липчане отказываются от оформления браков

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#ЗАГС #коронавирус #самоизоляция
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Липчане отказываются от оформления браков

ЗАГСы вводят ограничения из-за коронавируса.

Сегодня в социальных сетях появилась информация о жестком ограничении предоставляемых услуг ЗАГСом Ельца - организация будет оформлять только факты смерти.

Эту информацию GOROD48 подтвердили в самом ЗАГСе. Ограничения касаются пока что текущей недели. В этот период не получится подать документы даже для оформления свидетельства о рождении.

- Естественно каждый экстренный случай будет рассматриваться отдельно, - отметили специалисты ЗАГСа. - Ограничение касается и браков. Но на этой неделе у нас никого в списках не было - сейчас пост. Пока не знаем, в каком режиме будем работать на следующей неделе. В крайнем случае будем предлагать парам перенести дату росписи.

В Липецке меры санитарной безопасности принятые ЗАГСами оказались чуть мягче. По словам заместителя управления ЗАГС Татьяны Бафталовской, ведется оформление первичных документов - свидетельств о рождении и смерти. Прием осуществляется после заявки через портал «Госуслуг». Еще одним исключением станет торжественная церемония заключения брака. Но пары сами отказываются от этой процедуры

- На этой недели около пяти пар планировали заключить брак, но все решили отложить свадьбы, - рассказала Татьяна Бафталовская. - Регистрацию браков мы не прекращаем. Но в церемонии будут принимать участие только жених и невеста без гостей.
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#ЗАГС #коронавирус #самоизоляция
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Комментарии (5)

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Народ !

12 минут назад
Слушайте классическую музыку ,Чайковского ,Шопена ,Глиэра ,их много и весь ужас у вас пройдет !
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не сейте панику!

36 минут назад
Ужас, а в чем ужас? Справки о смерти нужны прям тут же, а остальные случаи могут подождать. Рождение ребенка можно оформить попозже - у него вся жизнь впереди. Или вы хотите, чтоб новорожденный ребенок был похоронен умершим от коронавируса, принесенного родителями с улицы? Как здорово, лежит ребенок в гробу, но ЗАТО СО СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О РОЖДЕНИИ!
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Дядя коля

47 минут назад
Даже вход на кладбище для похорон не более 2-3 человек
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Ужас

53 минуты назад
О, как! Только факты о смерти они будут оформлять!! Печальная, конечно, новость!!!
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Мрак

сегодня, 15:43
Зато можно спокойно ходить по поликлиникам, проходить медицинские комиссии на работу, на права, на оружие и т.д! Сказали сидеть дома, люди поперлись!
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