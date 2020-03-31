Липчане отказываются от оформления браков

ЗАГСы вводят ограничения из-за коронавируса.



Сегодня в социальных сетях появилась информация о жестком ограничении предоставляемых услуг ЗАГСом Ельца - организация будет оформлять только факты смерти.



Эту информацию GOROD48 подтвердили в самом ЗАГСе. Ограничения касаются пока что текущей недели. В этот период не получится подать документы даже для оформления свидетельства о рождении.



- Естественно каждый экстренный случай будет рассматриваться отдельно, - отметили специалисты ЗАГСа. - Ограничение касается и браков. Но на этой неделе у нас никого в списках не было - сейчас пост. Пока не знаем, в каком режиме будем работать на следующей неделе. В крайнем случае будем предлагать парам перенести дату росписи.



В Липецке меры санитарной безопасности принятые ЗАГСами оказались чуть мягче. По словам заместителя управления ЗАГС Татьяны Бафталовской, ведется оформление первичных документов - свидетельств о рождении и смерти. Прием осуществляется после заявки через портал «Госуслуг». Еще одним исключением станет торжественная церемония заключения брака. Но пары сами отказываются от этой процедуры



- На этой недели около пяти пар планировали заключить брак, но все решили отложить свадьбы, - рассказала Татьяна Бафталовская. - Регистрацию браков мы не прекращаем. Но в церемонии будут принимать участие только жених и невеста без гостей.

