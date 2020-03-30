Общество
сегодня, 11:59
Самоизоляция, закрытые магазины, медицинские маски по 50 рублей, пустые «маршрутки»...
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Коронавирус внес существенные коррективы в жизнь липчан.
Сегодня, в первые будни, которые Указом главы государства стали нерабочими в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, GOROD48 проверил, как на режим самоизоляции отреагировал бизнес и липчане.
Первое, что бросается в глаза, - малое количество людей на улицах Липецка. Сегодняшний день очень похож на утро 1 января за исключением двух деталей - отсутствия снега и присутствия горожан в медицинских и самошитых масках.
- Я только в магазин, и домой! - оправдывается пожилая женщина в многослойной марлевой маске, сшитой настолько с запасом, что многочисленные складки на ней делают пенсионерку похожей на шарпея.
В крупных ТРЦ работают только продуктовые супермаркеты, аптеки и зоомагазины. Продавцы «Пятерочек» и «Перекрестков» обслуживают редких покупателей в медицинских масках и в перчатках.
- Избегаем прямого контакта с деньгами, - поясняет кассир.
Одна из покупательниц зашла в супермаркет всего за одной покупкой - упаковкой одноразовых виниловых перчаток в количестве 50 штук ценой 199 рублей. Женщина боится, что в общественных местах подцепит болезнетворный вирус с ручек дверей или поручней автобуса. Медицинских масок ей не досталось, так пусть будет хоть какая-то защита.
В одной из аптек мы нашли медицинские маски по 50 рублей за штуку! Цена настолько велика, что провизорам стыдно и они пытаются спрятаться от камеры объектива, избегая общения на эту тему. Такой товар, кстати, можно продавать по любой цене - на него не распространяются требования об ограничении цены (СМИ сообщили, что известная телеведущая Тина Канделаки на своем сайте продавала маски по две сотни за штуку).
А кто-то, как молодой человек, которого мы встретили у ТД «Ноябрьский», пользуется масками, купленными в строительных магазинах. Если они защищают от пыли, возможно, защитят и от вируса COVID-19, об опасностях инфицирования которым пестрят входы во все магазины.
Примечательно, что все горожане, с которыми нам удалось поговорить, всерьез воспринимают эту опасность и на улицы, по их словам, вышли по нужде. Побывав в поликлинике или выскочив за покупками в продуктовые магазины, липчане, по их словам, тут же уйдут в режим самоизоляции.
На дорогах в несколько раз меньше частного автотранспорта. Пассажирский транспорт ходит почти пустым.
Пассажиры то ли специально, то ли интуитивно стараются по возможности рассесться через одного
Впрочем, ставшая нерабочей неделя не всех удержит дома. Так, сегодня утром в «Добрострое» на Лебедянском шоссе было полно покупателей. Рубероид, сухие строительные смеси, краска… Люди признаются, что дома и на дачах полно работы, и упустить возможность сделать ремонт они не собираются.
Однако объекты торговли, которые нарушают требования правительства РФ, утвердившего перечень товаров первой необходимости, находятся в поле зрения областного управления потребительского рынка и ценовой политики.
- «Добрострой» мы сегодня официально закроем. Ассортимент товара, который в нем продают, не является предметами первой необходимости, - жестко отреагировал на сигнал с места нарушения начальник этого ведомства Юрий Букреев, который, как вчера писал GOROD48, в минувшую субботу лично проверил режим работы 312 (!) торговых объектов, ателье, кафе, ресторанов, пивных баров и торгово-развлекательных центров.
P.S. По данным на этот час, в России официально выявлено 1549 больных новой коронавирусной инфекцией, из которых 11 скончались.
Первое, что бросается в глаза, - малое количество людей на улицах Липецка. Сегодняшний день очень похож на утро 1 января за исключением двух деталей - отсутствия снега и присутствия горожан в медицинских и самошитых масках.
- Я только в магазин, и домой! - оправдывается пожилая женщина в многослойной марлевой маске, сшитой настолько с запасом, что многочисленные складки на ней делают пенсионерку похожей на шарпея.
В крупных ТРЦ работают только продуктовые супермаркеты, аптеки и зоомагазины. Продавцы «Пятерочек» и «Перекрестков» обслуживают редких покупателей в медицинских масках и в перчатках.
- Избегаем прямого контакта с деньгами, - поясняет кассир.
Одна из покупательниц зашла в супермаркет всего за одной покупкой - упаковкой одноразовых виниловых перчаток в количестве 50 штук ценой 199 рублей. Женщина боится, что в общественных местах подцепит болезнетворный вирус с ручек дверей или поручней автобуса. Медицинских масок ей не досталось, так пусть будет хоть какая-то защита.
В одной из аптек мы нашли медицинские маски по 50 рублей за штуку! Цена настолько велика, что провизорам стыдно и они пытаются спрятаться от камеры объектива, избегая общения на эту тему. Такой товар, кстати, можно продавать по любой цене - на него не распространяются требования об ограничении цены (СМИ сообщили, что известная телеведущая Тина Канделаки на своем сайте продавала маски по две сотни за штуку).
А кто-то, как молодой человек, которого мы встретили у ТД «Ноябрьский», пользуется масками, купленными в строительных магазинах. Если они защищают от пыли, возможно, защитят и от вируса COVID-19, об опасностях инфицирования которым пестрят входы во все магазины.
Примечательно, что все горожане, с которыми нам удалось поговорить, всерьез воспринимают эту опасность и на улицы, по их словам, вышли по нужде. Побывав в поликлинике или выскочив за покупками в продуктовые магазины, липчане, по их словам, тут же уйдут в режим самоизоляции.
На дорогах в несколько раз меньше частного автотранспорта. Пассажирский транспорт ходит почти пустым.
Пассажиры то ли специально, то ли интуитивно стараются по возможности рассесться через одного
Впрочем, ставшая нерабочей неделя не всех удержит дома. Так, сегодня утром в «Добрострое» на Лебедянском шоссе было полно покупателей. Рубероид, сухие строительные смеси, краска… Люди признаются, что дома и на дачах полно работы, и упустить возможность сделать ремонт они не собираются.
Однако объекты торговли, которые нарушают требования правительства РФ, утвердившего перечень товаров первой необходимости, находятся в поле зрения областного управления потребительского рынка и ценовой политики.
- «Добрострой» мы сегодня официально закроем. Ассортимент товара, который в нем продают, не является предметами первой необходимости, - жестко отреагировал на сигнал с места нарушения начальник этого ведомства Юрий Букреев, который, как вчера писал GOROD48, в минувшую субботу лично проверил режим работы 312 (!) торговых объектов, ателье, кафе, ресторанов, пивных баров и торгово-развлекательных центров.
P.S. По данным на этот час, в России официально выявлено 1549 больных новой коронавирусной инфекцией, из которых 11 скончались.
31 4569
Добрострой
Егор
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