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41 минуту назад
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Липецкая область оказалась на 23 месте в рейтинге социально-экономического развития

Липецкая область поднялась на одну строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому положению по итогам 2024 года и заняла 23 место. По итогам 2023 года регион занимал 24-ю позицию среди регионов страны. Соответствующий рейтинг представило РИА Новости. 

Интегральный балл Липецкой области в 2024 году составил 57,82 балла, а в 2023-м — 56,83 балла. Для ранжирования регионов аналитики отобрали четыре группы показателей: масштаб экономики, эффективность экономики, бюджетной сферы и социальной сферы. На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю, на втором — рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем интегральный рейтинг. Для расчетов использовались данные Росстата, Минфина России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы РФ, Банка России.

Лидерами рейтинга стали Москва (94,99 балла в 2024 году), Санкт-Петербург (90,93) и Республика Татарстан (86,84). На последних местах оказались Ингушетия (18,76), Еврейская автономная область (17,31) и Тыва (15,53). 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
кит
13 минут назад
Сделайте зарплаты и пенсии выше европейских ,тогда и рейтинги будем составлять ! А так болтология одна ! А слаще не становится!
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65+
19 минут назад
Вся Россия поднялась только не понятно куда . Даже в Абхазии считают россиян нищебродами которые приезжают на отдых с дырками и больше ничего не состоянии купить , такие туристы им не нужны . Нищие .
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