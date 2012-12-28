Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Общество
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41 минуту назад
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Липецкая область оказалась на 23 месте в рейтинге социально-экономического развития
Липецкая область поднялась на одну строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому положению по итогам 2024 года и заняла 23 место. По итогам 2023 года регион занимал 24-ю позицию среди регионов страны. Соответствующий рейтинг представило РИА Новости.
Лидерами рейтинга стали Москва (94,99 балла в 2024 году), Санкт-Петербург (90,93) и Республика Татарстан (86,84). На последних местах оказались Ингушетия (18,76), Еврейская автономная область (17,31) и Тыва (15,53).
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