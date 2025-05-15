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1338
сегодня, 15:14
29

Парк Молодежный? А никакого парка нет!

В мэрии нет даже концепции развития этой территории!

Сегодня вице-мэр Светлана Сурмий ошарашила членов комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета заявлением о том, что никакого Молодежного парка в городе нет!

— Это вовсе не парк. Это неразграниченная территория. Нет пока понимания, кому в итоге она будет передана на баланс.

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Светлана Сурмий напомнила, что в этом общественном пространстве за четыре года проведено масштабное благоустройство. Установлены 123 опоры искусственного освещения, проложена сеть пешеходных и велосипедных дорожек, смонтирована большая детская игровая площадка, появились лавочки и урны. К 1 сентября этого года на подготовленной асфальтированной площадке в парке заработает скейт-площадка.

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И все. И городское управление строительства кому-то передаст эту территорию — то ли управлению главного смотрителя, то ли МАУК «Культурные пространства Липецка».

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— И что потом? — опешил председатель депутатской комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев? — Этот парк находится в самом густонаселенном районе Липецка. Это место требует развития и масштабных капвложений. Я же пока не вижу общей концепции его развития, а ведь эта территория имеет огромный потенциал!

Оказалось, что пока в разных ведомствах мэрии идут дискуссии о будущем этой территории. В итоге от этого некогда прекрасного места, центром которого является лог, по краям поросший деревьями, частично самосевом, частично посаженными на субботниках, — отщипывают по кусочку все, кому не лень.

Вдоль улицы Кривенкова в границах парка появились коммерческие объекты и автостоянки, часть его территории отведена под многофункциональный комплекс «Катящиеся камни», который должны были построить в 2016 году. Не состоялся проект тюбинговой трассы — администрация области, которой принадлежит часть территории, отказала в продлении аренды коммерсанту, построившему этот объект. В самом парке создали зону для барбекю, но тот, под кого ее сделали, отказался от своих планов. Рядом с улицей Минской парк засыпают строительным мусором. У ТРЦ «Ривьера» сначала появился памятник Николаю Угоднику, а недавно еще и часовня. За «Ривьерой» часть территории заняла биржа — стоянка тяжелой техники, которую можно взять в наем…

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таким это место было 10 лет назад

Интересно, знают ли в департаменте градостроительства и архитектуры, что в 2010 году администрация Липецка собиралась создать в Молодежном «уникальное место, предназначенное для занятий спортом и спокойного семейного отдыха».

Сотрудники ООО «Архитектурно-проектная мастерская №3», которому городской департамент градостроительства и архитектуры поручил выполнить проект планировки, соединили природную и городской среду, подчеркнув при этом своеобразие ландшафта (парк пересекает лог). Осью паркового пространства архитекторы видели бульвар, выходящий на площадку с фонтаном. Тогда еще не шла речь о забуксовавшем проекте «Катящихся камней», придуманном, но не реализованном губернатором Олегом Королевым, поэтому архитекторы видели тут футбольный стадион, площадки для гандбола, волейбола, баскетбола и бадминтона, летний теннисный клуб, пункт проката спортивного оборудования. Тут могла появиться лыжероллерная трасса, совмещенная с беговой дорожкой, интересной с учетом рельефа местности как новичкам, так и профессионалам. Вдоль границы парка задумывались автогородок и ролледром с прилегающим детским городком и искусственным прудом с ротондой на небольшом островке, куда было бы можно перебираться по мостику. Водоем предполагалось создать в логу с помощью дамбы-моста. Северная сторона дамбы могла стать скалодромом. А на самых экстремальных уклонах лога, находящихся на северной границе парка, были намечены трассы для тюбинга, фристайла, мини-слалома, сноуборда, горного велосипеда, кросс-кантри, параллельного слалома и байкер-кросса, велотриала.

Но ничего этого не случилось.

— Жаль, — резюмировал Борис Понаморев то, что услышал от Светланы Сурмий. — У меня перед глазами парк Галицкого в Краснодаре. Разве это — не идея для подражания? Разве нечто такое нельзя было создать у нас?
парк Молодежный
благоустройство
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Комментарии (29)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
14 минут назад
Вся страна такая,загаженная бездарями от управленцев-бездарей.А город ,это вообще позорище.
Ответить
Липчанин
14 минут назад
Строили'строили и'наконец' построили ?????
Ответить
...
18 минут назад
Куда ушли деньги? Наказать виновных. Или они тоже ушли?
Ответить
Наивный
22 минуты назад
Что могут создать в этом сером, унылом городе серые, унылые чиновники?, да ничего!
Ответить
Зато
17 минут назад
Как в Воронеже
Ответить
Адвокат
24 минуты назад
Не надо ничего делать а то как с трамваями получилось. И так весь город в руинах.
Ответить
28
30 минут назад
Со стороны «Весны», тоже оттяпали кусок парка, обнесли забором большую территорию березняка. Бизнес по Липецки.
Ответить
так
15 минут назад
продали этот кусок в частныеруки
Ответить
аналитик
32 минуты назад
Какой парк я вас умоляю . все деньги уже поделены и положены в карманы
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строитель
32 минуты назад
Родники били в ответвлении лога. Но со строительством платных стоянок были засыпаны землёй с строящегося 27 микрорайона были штрафные санкции,но частники одержали победуи стоянки были построены. родники погибли и ручей вместе с ними. По тальегу оставшегося лога,низ его насыщен водою.
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fed
36 минут назад
как бы да. Ближе к Руднику и левее распланирован ОДСК еще один микрорайон - 9 домов. Но не начинают стройку т.к. не могут набрать рабочих.
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смотритель зоопарка
36 минут назад
господи, уберите уже ее с должности
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