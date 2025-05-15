Парк Молодежный? А никакого парка нет!

В мэрии нет даже концепции развития этой территории!

Сегодня вице-мэр Светлана Сурмий ошарашила членов комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета заявлением о том, что никакого Молодежного парка в городе нет!— Это вовсе не парк. Это неразграниченная территория. Нет пока понимания, кому в итоге она будет передана на баланс.Светлана Сурмий напомнила, что в этом общественном пространстве за четыре года проведено масштабное благоустройство. Установлены 123 опоры искусственного освещения, проложена сеть пешеходных и велосипедных дорожек, смонтирована большая детская игровая площадка, появились лавочки и урны. К 1 сентября этого года на подготовленной асфальтированной площадке в парке заработает скейт-площадка.И все. И городское управление строительства кому-то передаст эту территорию — то ли управлению главного смотрителя, то ли МАУК «Культурные пространства Липецка».— И что потом? — опешил председатель депутатской комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев? — Этот парк находится в самом густонаселенном районе Липецка. Это место требует развития и масштабных капвложений. Я же пока не вижу общей концепции его развития, а ведь эта территория имеет огромный потенциал!Оказалось, что пока в разных ведомствах мэрии идут дискуссии о будущем этой территории. В итоге от этого некогда прекрасного места, центром которого является лог, по краям поросший деревьями, частично самосевом, частично посаженными на субботниках, — отщипывают по кусочку все, кому не лень.Вдоль улицы Кривенкова в границах парка появились коммерческие объекты и автостоянки, часть его территории отведена под многофункциональный комплекс «Катящиеся камни», который должны были построить в 2016 году. Не состоялся проект тюбинговой трассы — администрация области, которой принадлежит часть территории, отказала в продлении аренды коммерсанту, построившему этот объект. В самом парке создали зону для барбекю, но тот, под кого ее сделали, отказался от своих планов. Рядом с улицей Минской парк засыпают строительным мусором. У ТРЦ «Ривьера» сначала появился памятник Николаю Угоднику, а недавно еще и часовня. За «Ривьерой» часть территории заняла биржа — стоянка тяжелой техники, которую можно взять в наем…Интересно, знают ли в департаменте градостроительства и архитектуры, что в 2010 году администрация Липецка собиралась создать в Молодежном «уникальное место, предназначенное для занятий спортом и спокойного семейного отдыха».Сотрудники ООО «Архитектурно-проектная мастерская №3», которому городской департамент градостроительства и архитектуры поручил выполнить проект планировки, соединили природную и городской среду, подчеркнув при этом своеобразие ландшафта (парк пересекает лог). Осью паркового пространства архитекторы видели бульвар, выходящий на площадку с фонтаном. Тогда еще не шла речь о забуксовавшем проекте «Катящихся камней», придуманном, но не реализованном губернатором Олегом Королевым, поэтому архитекторы видели тут футбольный стадион, площадки для гандбола, волейбола, баскетбола и бадминтона, летний теннисный клуб, пункт проката спортивного оборудования. Тут могла появиться лыжероллерная трасса, совмещенная с беговой дорожкой, интересной с учетом рельефа местности как новичкам, так и профессионалам. Вдоль границы парка задумывались автогородок и ролледром с прилегающим детским городком и искусственным прудом с ротондой на небольшом островке, куда было бы можно перебираться по мостику. Водоем предполагалось создать в логу с помощью дамбы-моста. Северная сторона дамбы могла стать скалодромом. А на самых экстремальных уклонах лога, находящихся на северной границе парка, были намечены трассы для тюбинга, фристайла, мини-слалома, сноуборда, горного велосипеда, кросс-кантри, параллельного слалома и байкер-кросса, велотриала.Но ничего этого не случилось.— Жаль, — резюмировал Борис Понаморев то, что услышал от Светланы Сурмий. — У меня перед глазами парк Галицкого в Краснодаре. Разве это — не идея для подражания? Разве нечто такое нельзя было создать у нас?