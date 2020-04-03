«Дайте мои 12 тысяч»: липчане атакуют центры занятости

«Горячие линии» Трудовой инспекции и городского центра занятости с начала нерабочих дней раскалены до бела. В день поступает по две сотни звонков.





«А что делать мне, и как жить без средств к существованию, если я работаю неофициально на частника. Сижу без оплаты: ушли на карантин, и магазин не работает. Сижу дома с ребенком, запаса денег не осталось. В какие органы обратиться, я не знаю». Это одно из тех обращений, которое в эти дни поступило к нам в редакцию. В самой критической ситуации в нерабочие дни оказались именно те, кто официально не трудоустроен.



- Де-юре такой работник и его наниматель друг другу действительно никто. В такой ситуации наличие трудовых взаимоотношений можно доказать только в суде, - сообщили в Трудовой инспекции Липецкой области. – Наши инспекторы доказательством наличия таких взаимоотношений не занимаются. Но они готовы помочь составить исковое заявление в суд. За консультацией можно обратиться к дежурным инспекторам – 36-02-03 и 34-66-23. Предупреждаем, что дозвониться будет сложно: к нам поступает шквал звонков. Также можно описать свою



Если человек трудится неофициально, то по документам он безработный. Тогда путь один – вставать на учет в центр занятости.



- Если гражданин официально не работает, он не является пенсионером или индивидуальным предпринимателем, то он имеет право



Но стоит помнить, что размер назначенного пособия по безработице зависит от того, как давно гражданин потерял работу. Далеко не все могут претендовать на пособие в размере МРОТ – 12 130 рублей.



- Нам звонят и требуют отдать им их 12 тысяч рублей. На такое пособие могут рассчитывать только те, кто потерял работу менее 26 недель назад (полгода). Если гражданин является безработным более 26 недель, то ему положено пособие в 1 500 рублей. Приходится это разъяснять практически каждому. А в день к нам поступает по 200 звонков, - говорит Олег Фирсов. – Конечно, когда человек понимает, что цена вопроса мала, их пыл утихает. Есть и те, кто хочет получать пособие на время нерабочих дней. Но эти граждане, если они официально трудоустроены, не имеют права на выплаты по безработице. Как не имеют права пенсионеры и индивидуальные предприниматели. Последние нам тоже звонят с требованием денег, но у нас нет законных оснований удовлетворить их желания.



У вопроса с выходными днями оказалась и вторая сторона медали. Пока кто-то сидит дома без денег, других, наоборот, заставляют работать. Жалобы по таким ситуациям принимает прокуратура Липецкой области. С начала нерабочих дней, 28 марта, прокурорам поступило 10 сигналов. В прокуратуру, а также в Трудовую инспекцию, можно пожаловаться на увольнения и принуждение писать заявления на отпуск без содержания. В такой ситуации оказались работники сетевого магазина детских товаров.



- Наш магазин работает на период карантина. 1 апреля за час до окончания смены наше руководство из Москвы объявило о закрытии нашей торговой точки навсегда, и нам раздали заявления по собственному желанию. Нам угрожали, что если мы не подпишем заявления, московские юристы найдут, как нас уволить, - рассказывает сотрудник сетевого магазина Дмитрий. – Вместе с коллегами мы написали коллективную жалобу в прокуратуру и инспекцию по труду. Пока нам удалось договориться с управляющими по Липецку на то, что мы может быть напишем заявления на отпуск без содержания. Но если они предложили нам написать заявление на отпуск за свой счет на месяц, значит, по логике магазин закрыт не навсегда, а на время карантина, и они просто не хотят выплачивать нам компенсацию.



В прокуратуре Липецкой области подтвердили, что занимаются ситуацией. Несмотря на нерабочие дни, жалоба будет рассмотрена в законный срок – в течение 30 дней. В нерабочие дни работодателям запретили увольнять и оставлять без содержания своих сотрудников. Но, как показывает ситуация, далеко не все липецкие предприниматели исполняют Указ президента России. В самой сложной ситуации оказались те работники, у которых нет трудового договора.«А что делать мне, и как жить без средств к существованию, если я работаю неофициально на частника. Сижу без оплаты: ушли на карантин, и магазин не работает. Сижу дома с ребенком, запаса денег не осталось. В какие органы обратиться, я не знаю». Это одно из тех обращений, которое в эти дни поступило к нам в редакцию. В самой критической ситуации в нерабочие дни оказались именно те, кто официально не трудоустроен.- Де-юре такой работник и его наниматель друг другу действительно никто. В такой ситуации наличие трудовых взаимоотношений можно доказать только в суде, - сообщили в Трудовой инспекции Липецкой области. – Наши инспекторы доказательством наличия таких взаимоотношений не занимаются. Но они готовы помочь составить исковое заявление в суд. За консультацией можно обратиться к дежурным инспекторам – 36-02-03 и 34-66-23. Предупреждаем, что дозвониться будет сложно: к нам поступает шквал звонков. Также можно описать свою ситуацию в письме и направить его в Трудовую инспекцию.Если человек трудится неофициально, то по документам он безработный. Тогда путь один – вставать на учет в центр занятости.- Если гражданин официально не работает, он не является пенсионером или индивидуальным предпринимателем, то он имеет право направить нам документы для его постановки на учет как безработного . Решение о назначении выплат или об отказе в них принимается в течение 10 дней. Тем, кто не работает больше года, даже не надо справок о доходах, - рассказал директор липецкого городского центра занятости населения Олег Фирсов.Но стоит помнить, что размер назначенного пособия по безработице зависит от того, как давно гражданин потерял работу. Далеко не все могут претендовать на пособие в размере МРОТ – 12 130 рублей.- Нам звонят и требуют отдать им их 12 тысяч рублей. На такое пособие могут рассчитывать только те, кто потерял работу менее 26 недель назад (полгода). Если гражданин является безработным более 26 недель, то ему положено пособие в 1 500 рублей. Приходится это разъяснять практически каждому. А в день к нам поступает по 200 звонков, - говорит Олег Фирсов. – Конечно, когда человек понимает, что цена вопроса мала, их пыл утихает. Есть и те, кто хочет получать пособие на время нерабочих дней. Но эти граждане, если они официально трудоустроены, не имеют права на выплаты по безработице. Как не имеют права пенсионеры и индивидуальные предприниматели. Последние нам тоже звонят с требованием денег, но у нас нет законных оснований удовлетворить их желания.У вопроса с выходными днями оказалась и вторая сторона медали. Пока кто-то сидит дома без денег, других, наоборот, заставляют работать. Жалобы по таким ситуациям принимает прокуратура Липецкой области. С начала нерабочих дней, 28 марта, прокурорам поступило 10 сигналов. В прокуратуру, а также в Трудовую инспекцию, можно пожаловаться на увольнения и принуждение писать заявления на отпуск без содержания. В такой ситуации оказались работники сетевого магазина детских товаров.- Наш магазин работает на период карантина. 1 апреля за час до окончания смены наше руководство из Москвы объявило о закрытии нашей торговой точки навсегда, и нам раздали заявления по собственному желанию. Нам угрожали, что если мы не подпишем заявления, московские юристы найдут, как нас уволить, - рассказывает сотрудник сетевого магазина Дмитрий. – Вместе с коллегами мы написали коллективную жалобу в прокуратуру и инспекцию по труду. Пока нам удалось договориться с управляющими по Липецку на то, что мы может быть напишем заявления на отпуск без содержания. Но если они предложили нам написать заявление на отпуск за свой счет на месяц, значит, по логике магазин закрыт не навсегда, а на время карантина, и они просто не хотят выплачивать нам компенсацию.В прокуратуре Липецкой области подтвердили, что занимаются ситуацией. Несмотря на нерабочие дни, жалоба будет рассмотрена в законный срок – в течение 30 дней.