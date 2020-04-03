Врачей из Воловской районной больницы в списке заболевших COVID-2019 нет

«Врачей из Воловской районной больницы не было и нет в списках заболевших. Медики проходили тестирование. Медицинское учреждение работает в полном объёме», - сообщил оперштаб Липецкой области в ответ на разошедшееся по телеграм-каналам сообщение о том, что один из заболевших коронваирусной инфекцией жителей региона является врачом Воловской ЦРБ.





