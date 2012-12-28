Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Общество
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24 минуты назад
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Жители «Елецкого» возмущены пропажей роз с клумбы
А ещё им не нравятся летящие из окон презервативы, прокладки и какашки в пакетах.
«Заявление в полицию вместе с видеозаписью будет написано завтра! – Горячится автор записи (стиль и пунктуация сохранены). - По камерам им не составит труда «проводить» вас до вашей квартиры… Штраф и статья «хулиганство» вам обеспечено.
Ещё вчера клумба выглядела так
Впрочем, сомнительно, что любителя лёгкой поживы привлекут к ответственности за то, что собирал цветы. Придомовые территории и палисадники, а также всё на них растущее по законы считается не частной собственностью, а общим имуществом. И единственный оберег здесь – совесть самих граждан.
Огорчённые липчане добыли запись акта вандализма с цветами
«Выкидывают в окна на головы прохожих использованные презервативы, предметы женской гигиены, туалетную бумагу, окурки, банки от пива и даже собственные фекалии в пакетах! Хочется спросить «Из какой пещеры вы вылезли?», - задается вопросом автор поста.
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