Жители «Елецкого» возмущены пропажей роз с клумбы

А ещё им не нравятся летящие из окон презервативы, прокладки и какашки в пакетах.

«Заявление в полицию вместе с видеозаписью будет написано завтра! – Горячится автор записи (стиль и пунктуация сохранены). - По камерам им не составит труда «проводить» вас до вашей квартиры… Штраф и статья «хулиганство» вам обеспечено.











Ещё вчера клумба выглядела так





Впрочем, сомнительно, что любителя лёгкой поживы привлекут к ответственности за то, что собирал цветы. Придомовые территории и палисадники, а также всё на них растущее по законы считается не частной собственностью, а общим имуществом. И единственный оберег здесь – совесть самих граждан.











Огорчённые липчане добыли запись акта вандализма с цветами





«Выкидывают в окна на головы прохожих использованные презервативы, предметы женской гигиены, туалетную бумагу, окурки, банки от пива и даже собственные фекалии в пакетах! Хочется спросить «Из какой пещеры вы вылезли?», - задается вопросом автор поста.







Фото - соцсети

Пост, напоминающий крик души, появился в социальных сетях. Из него следует, что ночью кто-то срезал розы, которые цвели на клумбе перед многоэтажным домов на улице Осканова.Автор же записи решил заодно обличить и других людей, которые ведут себя не по-соседски.