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Неделя 48
Жители «Елецкого» возмущены пропажей роз с клумбы
Общество
Читать все
Общество
217
24 минуты назад
4

Жители «Елецкого» возмущены пропажей роз с клумбы

А ещё им не нравятся летящие из окон презервативы, прокладки и какашки в пакетах.

Пост, напоминающий крик души, появился в социальных сетях. Из него следует, что ночью кто-то срезал розы, которые цвели на клумбе перед многоэтажным домов на улице Осканова.

«Заявление в полицию вместе с видеозаписью будет написано завтра! – Горячится автор записи (стиль и пунктуация сохранены). - По камерам им не составит труда «проводить» вас до вашей квартиры… Штраф и статья «хулиганство» вам обеспечено.

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Ещё вчера клумба выглядела так

Впрочем, сомнительно, что любителя лёгкой поживы привлекут к ответственности за то, что собирал цветы. Придомовые территории и палисадники, а также всё на них растущее по законы считается не частной собственностью, а общим имуществом. И единственный оберег здесь – совесть самих граждан.

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Огорчённые липчане добыли запись акта вандализма с цветами

Автор же записи решил заодно обличить и других людей, которые ведут себя не по-соседски.

«Выкидывают в окна на головы прохожих использованные презервативы, предметы женской гигиены, туалетную бумагу, окурки, банки от пива и даже собственные фекалии в пакетах! Хочется спросить «Из какой пещеры вы вылезли?», - задается вопросом автор поста.

Фото - соцсети
Красота
совесть
благоустройство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
О!
1 минуту назад
У нас тоже клумбу разворовали
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Дух Довлатова
3 минуты назад
Кто же написал 4 миллиона доносов?
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Не надо
4 минуты назад
На Елецком и в Ельце живет элита Пипецка
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Пенсионер
9 минут назад
Не правильно. Часть придомовой территории в размере пропорционально площади квартиры принадлежит каждому жителю мкд. Это если каждый желает работать на этом кусочке земли. Желающих мало, поэтому они и сажают розы, кусты, деревья на придомовой с согласия остальных жителей. Все хотят видеть цветы, порядок, и все мы платим в ук за придомовую территорию. Поэтому, тем, кто лезет к нашему общедомовому имуществу, держать ответ! Перед уголовным кодексом!
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