Здоровье

34 минуты назад

С 1 апреля в Липецкой области приостанавливают плановую медицинскую помощь

8 790
#коронавирус
С 1 апреля в Липецкой области приостанавливают плановую медицинскую помощь

Это связано с принятием дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, с 1 апреля в регионе ограничивается плановая госпитализация пациентов в стационары. При этом не допускается отказ пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью.

Ограничиваются плановые посещения поликлиник, в том числе лечение в условиях дневного стационара, за исключением оказания амбулаторной помощи пациентам, находящимся на гемодиализе, проведения плановой иммунизации детей, а также по профилям: «онкология» и «гематология».

Работа амбулаторного звена организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Экстренная и неотложная помощь оказываются в прежнем порядке. 

Временно приостановлено проведение всех профосмотров, как для взрослых, так и для детей, диспансеризация населения, плановая вакцинация. 

Вводится временный запрет на плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Медицинским работникам рекомендовано выписывать рецепты дистанционно, с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения.

Полный перечень изменений можно найти на сайте администрации области.
8 790
#коронавирус

Комментарии (8)

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333

1 минуту назад
Здравствуйте, т.е. завтра в назначенное время в детской поликлинике врачи принимать не будут? А как же быть, если нужно продлить схему лечения и узнать результаты анализов? Как можно дистанционно оценить состояние больного и дать рекомендации?
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Воо во то что нужно

6 минут назад
Теперь я посмотрю на идиотов которые везде ЗА были. И кричали громче всех что как это другие на улице ходят наказать всех или мол их не жалко потом будет. Теперь как закукарекаете? Дождались скоро нах дышать по расписанию скажут?
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Сергей

12 минут назад
Как же так? Совсем уже с ума посходили!
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Вот она

14 минут назад
Едро срака во всей красе))) грабь варуй тащи
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Наталия

14 минут назад
Нет слов. Дошло до абсурда. И лечиться уже нельзя. Скоро и дышать запретят.
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Перри Мейсон

16 минут назад
Кто хотел как "в цивилизованных странах"? Наслаждайтесь...
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Бардак

18 минут назад
Это нарушение конституции. Теперь ещё смертность будет от неоказание мед.помощи.
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Гость

19 минут назад
Очередной бред, покажите хоть одного вменяемого человека, который обращается за медицинской помощью без угрозы жизни или здоровья))))), хоть читайте свои приказы, чем их в жизнь воплощать...
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