Здоровье
34 минуты назад
С 1 апреля в Липецкой области приостанавливают плановую медицинскую помощь
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Это связано с принятием дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, с 1 апреля в регионе ограничивается плановая госпитализация пациентов в стационары. При этом не допускается отказ пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью.
Ограничиваются плановые посещения поликлиник, в том числе лечение в условиях дневного стационара, за исключением оказания амбулаторной помощи пациентам, находящимся на гемодиализе, проведения плановой иммунизации детей, а также по профилям: «онкология» и «гематология».
Работа амбулаторного звена организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Экстренная и неотложная помощь оказываются в прежнем порядке.
Временно приостановлено проведение всех профосмотров, как для взрослых, так и для детей, диспансеризация населения, плановая вакцинация.
Вводится временный запрет на плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Медицинским работникам рекомендовано выписывать рецепты дистанционно, с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения.
Полный перечень изменений можно найти на сайте администрации области.
Ограничиваются плановые посещения поликлиник, в том числе лечение в условиях дневного стационара, за исключением оказания амбулаторной помощи пациентам, находящимся на гемодиализе, проведения плановой иммунизации детей, а также по профилям: «онкология» и «гематология».
Работа амбулаторного звена организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Экстренная и неотложная помощь оказываются в прежнем порядке.
Временно приостановлено проведение всех профосмотров, как для взрослых, так и для детей, диспансеризация населения, плановая вакцинация.
Вводится временный запрет на плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Медицинским работникам рекомендовано выписывать рецепты дистанционно, с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения.
Полный перечень изменений можно найти на сайте администрации области.
8 790
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Воо во то что нужно
Сергей
Вот она
Наталия
Перри Мейсон
Бардак
Гость