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Если вы потеряли работу: все центры занятости населения принимают в дистанционном формате

21 2785
#центр занятости #трудоустройство
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Если вы потеряли работу: все центры занятости населения принимают в дистанционном формате

Если вы потеряли работу, а новую так и не нашли, в этом случае, имея официальный статус безработного, можно получить пособие по безработице. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, пособие платят с первого дня признания безработным. Размер выплаты зависит от среднего заработка на прежнем месте работы (первые три месяца платят 75% от зарплаты, затем еще три месяца – 60%, в дальнейшем – 45%), но имеет верхний и нижний пределы. До недавнего времени верхний лимит составлял 8000 рублей, то есть пособие не могло быть больше этой суммы. С апреля он равен МРОТ – 12130 рублей, минимальный остался на прежнем уровне – 1500 рублей.

Встать на учет встать на учет по безработице, получить новую профессию или содействие в поиске работы, повысить квалификацию, открыть собственное дело и другие можно в центрах занятости Липецкой области.

В условиях пандемии коронавируса центры работают дистанционно. Получить государственные услуги можно через «Интерактивный портал службы занятостинаселения Липецкой области» (далее – Интерактивный портал).

Для этого необходимо:

1. Войти в личный кабинет Интерактивного портала:

- с помощью существующих учетных записей Интерактивного портала;

– с помощью учетной записи портала Госуслуг;

2. Выбрать из перечня необходимую государственную услугу.

3. Заполнить заявление на получение государственной услуги (например: «Содействие в поиске подходящей работы»).

4. Приложить к анкете полный пакет копий документов (фото, скан-копий):

- заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы

- паспорт,

- трудовая книжка или документы, их заменяющие;

- документ об образовании или удостоверяющий профессиональную квалификацию;

- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;

- граждане, имеющие группу инвалидности, предоставляют индивидуальную программу реабилитации, выданную государственной службой медико-социальной экспертизы;

- лица, имеющие ограничения в трудовой деятельности по состоянию здоровья, предъявляют соответствующие документы.

Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии специальности) предоставляют паспорт и документ об образовании.

5. Отправить заявление посредством Интерактивного портала и портала Госуслуг на дальнейшую обработку.

6. Если каких-либо сведений для оказания государственной услуги у вас не хватает, то необходимо связаться со специалистом центра занятости населения по телефону или электронной почте, которые указаны на сайте управления труда и занятости. После этого дальнейшая работа осуществляется специалистами центра занятости населения, которые поддерживают с Вами связь посредством Интерактивного портала, по телефону или электронной почте.

Кроме того, во всех центрах действуют горячие линии по вопросам занятости. 


21 2785
#центр занятости #трудоустройство
3

Комментарии (21)

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Умный

34 секунды назад
Для последней гостьи, а почему не продать?
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Гость

1 минуту назад
Интересно дети от рака каждый день умирают но заводы не закрывают. Им даже государство не помогает и церковь не считает нужным. А тут озаботились черти
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Для последней гостьи

3 минуты назад
Если у тебя квартплата 9500 - это минимум трёшка, а ты безработная. Съедь в молодоженку и живи по средствам
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Для последней гостьи

3 минуты назад
Если у тебя квартплата 9500 - это минимум трёшка, а ты безработная. Съедь в молодоженку и живи по средствам
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житель

6 минут назад
48, При сокращении,получаешь расчет и выдают 2 ндфл.
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житель

7 минут назад
48, С последнего места работы,откуда вас сократили.
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Оля

10 минут назад
А те кто неофициально работал, им как?
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48

11 минут назад
Ага да. Где брать справки 2ндфл?
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Гость

26 минут назад
Я скрин сделала и спрашу у Путина ( писала с маленькой буквы) как на 1500 я должна прожить с кварплатой 9500
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Главное теперь!

27 минут назад
Всех рабов устроим на плантации, Кто Выживет!, проголосовать за Путина, за конституцию, за будущее !, 18 марта, 9 сентября вы уже проголосовали , Вот такое будущее уже и выбрали !.
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