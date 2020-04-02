Если вы потеряли работу: все центры занятости населения принимают в дистанционном формате

Если вы потеряли работу, а новую так и не нашли, в этом случае, имея официальный статус безработного, можно получить пособие по безработице.





Встать на учет встать на учет по безработице, получить новую профессию или содействие в поиске работы, повысить квалификацию, открыть собственное дело и другие можно в центрах занятости Липецкой области.



В условиях пандемии коронавируса центры работают дистанционно. Получить государственные услуги можно через «Интерактивный портал службы занятостинаселения Липецкой области» (далее – Интерактивный портал).



Для этого необходимо:



1. Войти в личный кабинет Интерактивного портала:



- с помощью существующих учетных



– с помощью



2. Выбрать из перечня необходимую государственную услугу.



3. Заполнить заявление на получение государственной услуги (например: «Содействие в поиске подходящей работы»).



4. Приложить к анкете полный пакет копий документов (фото, скан-копий):



- заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы



- паспорт,



- трудовая книжка или документы, их заменяющие;



- документ об образовании или удостоверяющий профессиональную квалификацию;



- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;



- граждане, имеющие группу инвалидности, предоставляют индивидуальную программу реабилитации, выданную государственной службой медико-социальной экспертизы;



- лица, имеющие ограничения в трудовой деятельности по состоянию здоровья, предъявляют соответствующие документы.



Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии специальности) предоставляют паспорт и документ об образовании.



5. Отправить заявление посредством Интерактивного портала и портала Госуслуг на дальнейшую обработку.



6. Если каких-либо сведений для оказания государственной услуги у вас не хватает, то необходимо связаться со специалистом центра занятости населения по телефону или электронной почте, которые указаны на сайте управления труда и занятости. После этого дальнейшая работа осуществляется специалистами центра занятости населения, которые поддерживают с Вами связь посредством Интерактивного портала, по телефону или электронной почте.



Кроме того, во всех центрах действуют горячие линии по вопросам занятости.





Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, пособие платят с первого дня признания безработным. Размер выплаты зависит от среднего заработка на прежнем месте работы (первые три месяца платят 75% от зарплаты, затем еще три месяца – 60%, в дальнейшем – 45%), но имеет верхний и нижний пределы. До недавнего времени верхний лимит составлял 8000 рублей, то есть пособие не могло быть больше этой суммы. С апреля он равен МРОТ – 12130 рублей, минимальный остался на прежнем уровне – 1500 рублей.Встать на учет встать на учет по безработице, получить новую профессию или содействие в поиске работы, повысить квалификацию, открыть собственное дело и другие можно в центрах занятости Липецкой области.В условиях пандемии коронавируса центры работают дистанционно. Получить государственные услуги можно через «Интерактивный портал службы занятостинаселения Липецкой области» (далее – Интерактивный портал).Для этого необходимо:1. Войти в личный кабинет Интерактивного портала:- с помощью существующих учетных записей Интерактивного портала – с помощью учетной записи портала Госуслуг 2. Выбрать из перечня необходимую государственную услугу.3. Заполнить заявление на получение государственной услуги (например: «Содействие в поиске подходящей работы»).4. Приложить к анкете полный пакет копий документов (фото, скан-копий):- заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы- паспорт,- трудовая книжка или документы, их заменяющие;- документ об образовании или удостоверяющий профессиональную квалификацию;- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;- граждане, имеющие группу инвалидности, предоставляют индивидуальную программу реабилитации, выданную государственной службой медико-социальной экспертизы;- лица, имеющие ограничения в трудовой деятельности по состоянию здоровья, предъявляют соответствующие документы.Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии специальности) предоставляют паспорт и документ об образовании.5. Отправить заявление посредством Интерактивного портала и портала Госуслуг на дальнейшую обработку.6. Если каких-либо сведений для оказания государственной услуги у вас не хватает, то необходимо связаться со специалистом центра занятости населения по телефону или электронной почте, которые указаны на сайте управления труда и занятости. После этого дальнейшая работа осуществляется специалистами центра занятости населения, которые поддерживают с Вами связь посредством Интерактивного портала, по телефону или электронной почте.Кроме того, во всех центрах действуют горячие линии по вопросам занятости.