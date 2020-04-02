сегодня, 20:47
Если вы потеряли работу: все центры занятости населения принимают в дистанционном формате
Если вы потеряли работу, а новую так и не нашли, в этом случае, имея официальный статус безработного, можно получить пособие по безработице.
Встать на учет встать на учет по безработице, получить новую профессию или содействие в поиске работы, повысить квалификацию, открыть собственное дело и другие можно в центрах занятости Липецкой области.
В условиях пандемии коронавируса центры работают дистанционно. Получить государственные услуги можно через «Интерактивный портал службы занятостинаселения Липецкой области» (далее – Интерактивный портал).
Для этого необходимо:
1. Войти в личный кабинет Интерактивного портала:
- с помощью существующих учетных записей Интерактивного портала;
– с помощью учетной записи портала Госуслуг;
2. Выбрать из перечня необходимую государственную услугу.
3. Заполнить заявление на получение государственной услуги (например: «Содействие в поиске подходящей работы»).
4. Приложить к анкете полный пакет копий документов (фото, скан-копий):
- заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы
- паспорт,
- трудовая книжка или документы, их заменяющие;
- документ об образовании или удостоверяющий профессиональную квалификацию;
- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;
- граждане, имеющие группу инвалидности, предоставляют индивидуальную программу реабилитации, выданную государственной службой медико-социальной экспертизы;
- лица, имеющие ограничения в трудовой деятельности по состоянию здоровья, предъявляют соответствующие документы.
Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии специальности) предоставляют паспорт и документ об образовании.
5. Отправить заявление посредством Интерактивного портала и портала Госуслуг на дальнейшую обработку.
6. Если каких-либо сведений для оказания государственной услуги у вас не хватает, то необходимо связаться со специалистом центра занятости населения по телефону или электронной почте, которые указаны на сайте управления труда и занятости. После этого дальнейшая работа осуществляется специалистами центра занятости населения, которые поддерживают с Вами связь посредством Интерактивного портала, по телефону или электронной почте.
Кроме того, во всех центрах действуют горячие линии по вопросам занятости.
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