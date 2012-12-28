Нетопырь залетел в квартиру дома на Коцаря

Ловить летучую мышь выезжали спасатели.

В квартиру дома на улице Коцаря залетела летучая мышь. Жильцы вызвали для отлова нетопыря городских спасателей, которые поймали мышь и выпустили на волю.«Бояться летучих мышей не нужно — они совершенно безвредны для людей. Мыши охотятся на комаров и вредных ночных насекомых. Главное помни: не пытайся ловить, гладить или кормить летучих мышей самостоятельно — зови специалистов.», — советуют в пресс-службе Управления ГО и ЧС города Липецка.