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13 минут назад
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Нетопырь залетел в квартиру дома на Коцаря

Ловить летучую мышь выезжали спасатели.

В квартиру дома на улице Коцаря залетела летучая мышь. Жильцы вызвали для отлова нетопыря городских спасателей, которые поймали мышь и выпустили на волю.

«Бояться летучих мышей не нужно — они совершенно безвредны для людей. Мыши охотятся на комаров и вредных ночных насекомых. Главное помни: не пытайся ловить, гладить или кормить летучих мышей самостоятельно — зови специалистов.», — советуют в пресс-службе Управления ГО и ЧС города Липецка.
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Комментарии (1)

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ттт
6 минут назад
измельчал нынче вампир
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