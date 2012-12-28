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Общество
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13 минут назад
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Нетопырь залетел в квартиру дома на Коцаря
Ловить летучую мышь выезжали спасатели.
«Бояться летучих мышей не нужно — они совершенно безвредны для людей. Мыши охотятся на комаров и вредных ночных насекомых. Главное помни: не пытайся ловить, гладить или кормить летучих мышей самостоятельно — зови специалистов.», — советуют в пресс-службе Управления ГО и ЧС города Липецка.
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