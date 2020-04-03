Коронавирус

52 минуты назад

В областной инфекционной больнице остались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией

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#коронавирус
В областной инфекционной больнице остались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией

На дому наблюдаются 1228 человек.

По состоянию на 14.00 третьего апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 14 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», одну пациентку выздоровевшую после COVID-2019 сегодня выписали из больницы.

Еще 12 человек находятся в больнице с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находится 15 человек. Они здоровы. Симптомы у них ОРВИ не выявлены.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1228 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ ни у кого не выявлены.
13 1505
#коронавирус

Комментарии (13)

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Не бойся.

8 минут назад
игорь, Мы все умрем. И это- непреложная истина, Игорек.
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Ты идиот

9 минут назад
Никто их не заставлял,
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игорь

15 минут назад
Город 48 но вы уж определитесь заголовок в статье что 12 человек с коронавирусом.Потом пишите с подозрением на короновирус .Может это ОРВИ.Людей не путайте.Нас и так уже всех запугали
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Никто их не заставлял

17 минут назад
Да пусть, Из заграницы заразу ввозить !.
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Да пусть

18 минут назад
Они скорее сдохнут и конец самозаточению !.
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Ещё

19 минут назад
Путиноиды и едроссоссы, они могут друг у друга отсасыватель. Едерасты- что с них взять.
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Да ХЗ

20 минут назад
этого Путина !.
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Путиноиды и едроссоссы

21 минуту назад
Чиполлино, могут только нефть и газ ОТСАСЫВАТЬ !.
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Липчанка

22 минуты назад
Юрок Алтушок., всё верно! Полностью согласна!
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Чиполлино

24 минуты назад
Областную инфекционную больницу в Липецке построили в 80 годах коммунисты. Вопрос- что за 30 лет построили едерасты и путиноиды?
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