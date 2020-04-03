Коронавирус
52 минуты назад
В областной инфекционной больнице остались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией
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На дому наблюдаются 1228 человек.
По состоянию на 14.00 третьего апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 14 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», одну пациентку выздоровевшую после COVID-2019 сегодня выписали из больницы.
Еще 12 человек находятся в больнице с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находится 15 человек. Они здоровы. Симптомы у них ОРВИ не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1228 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ ни у кого не выявлены.
Еще 12 человек находятся в больнице с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находится 15 человек. Они здоровы. Симптомы у них ОРВИ не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1228 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ ни у кого не выявлены.
13 1505
Не бойся.
Ты идиот
игорь
Никто их не заставлял
Да пусть
Ещё
Да ХЗ
Путиноиды и едроссоссы
Липчанка
Чиполлино