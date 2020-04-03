В областной инфекционной больнице остались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией

На дому наблюдаются 1228 человек.

По состоянию на 14.00 третьего апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 14 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», одну пациентку выздоровевшую после COVID-2019 сегодня выписали из больницы.



Еще 12 человек находятся в больнице с подозрением на выделение вируса.



В обсерваторе Данкова находится 15 человек. Они здоровы. Симптомы у них ОРВИ не выявлены.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1228 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ ни у кого не выявлены.