«Мы товары первой необходимости»: пивной магазин в Липецке нашел лазейку для продолжения работы

но с прокуратурой, Роспотребнадзором и региональным управлением потребительского рынка и ценовой политики шутки плохи. Суд может закрыть «самых умных» не на 9 дней введенного в городе карантина по коронавирусу, а на 90 суток.

Сегодня в Липецке проходила проверка соблюдения режима работы предприятий на время введенного в России периода для ограничения распространения коронавирусной инфекции. Еще в пятницу GOROD48 сообщал о том, что кафе и пивные магазины должны закрыться на эти 9 дней – с 28 марта по 5 апреля. Но постановление региональной администрации и Указ президента некоторым предпринимателям оказался не в указ. Так, сегодня в обычном режиме работала точка реализации пива «Хмельная миля» на Торговой площади.Пивной магазин посетили представители прокуратуры, Роспотребнадзора и управления потребрынка. На их взгляд – нарушение на лицо: персонал магазина товара далеко не первой необходимости находится на рабочем месте, продукция реализуется.- Ну вы что? – возмущается продавщица. – У нас же есть товары товары первой необходимости. Смотрите, вот растительное масло, макароны и соль.Да, спорить сложно: возле кассы лежат пару пачек соли и макарон, три пакета молока, пара бутылок масла. И это все! Запасы магазина – а на складе больше ничего из этих товаров нет - могут позавидовать кладовке не самой хорошей хозяйки. Зато «на кране» - богатый ассортимент всевозможного пива, в холодильниках – закусок. Показать накладные на товар и документы о подтверждении происхождения и безопасности масла, макарон, соли и молока сотрудницы магазина не смогли. Этого не смог сделать и прибывший в «Хмельную милю» управляющий сети магазинов по Липецку Максим.- Мы магазин. Чем мы отличаемся от «Пятерочки»? – не унимался управляющий.- Отличаетесь, - парировали проверяющие. Они быстро получили выписку по возможному виду деятельности в торговой площади. – По всем разрешениям и документам вы – не магазин, а предприятие общественного питания! Вы априори должны быть закрыты! То, что вы положили на кассу пару пачек макарон, это лазейка, а не ваш основной ассортимент.– Мы также можем продолжать работу. Документы и накладные? Это все в бухгалтерии в Воронеже. Там сейчас в офисе никого нет, - уверен управляющий.Такие объяснения не устроили прокурора Советского района Липецка Ольгу Карих. Она выписала управляющему повестку на рассмотрение материалов о возбуждении административного дела о нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Владельцам магазина грозит ответственность вплоть до приостановления деятельности на 90 суток.Если вы заметили нарушения в работе торговых организаций, то сведения анонимно можно сообщить на "горячую линию" управления потребительского рынка - 8-991-344-27-53. Информация принимается круглосуточно.