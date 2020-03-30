Общество

сегодня, 13:44

«Мы товары первой необходимости»: пивной магазин в Липецке нашел лазейку для продолжения работы

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#пиво #проверка #карантин
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«Мы товары первой необходимости»: пивной магазин в Липецке нашел лазейку для продолжения работы

но с прокуратурой, Роспотребнадзором и региональным управлением потребительского рынка и ценовой политики шутки плохи. Суд может закрыть «самых умных» не на 9 дней введенного в городе карантина по коронавирусу, а на 90 суток.

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Сегодня в Липецке проходила проверка соблюдения режима работы предприятий на время введенного в России периода для ограничения распространения коронавирусной инфекции. Еще в пятницу GOROD48 сообщал о том, что кафе и пивные магазины должны закрыться на эти 9 дней – с 28 марта по 5 апреля. Но постановление региональной администрации и Указ президента некоторым предпринимателям оказался не в указ. Так, сегодня в обычном режиме работала точка реализации пива «Хмельная миля» на Торговой площади.

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Пивной магазин посетили представители прокуратуры, Роспотребнадзора и управления потребрынка. На их взгляд – нарушение на лицо: персонал магазина товара далеко не первой необходимости находится на рабочем месте, продукция реализуется.

- Ну вы что? – возмущается продавщица. – У нас же есть товары товары первой необходимости. Смотрите, вот растительное масло, макароны и соль.

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Да, спорить сложно: возле кассы лежат пару пачек соли и макарон, три пакета молока, пара бутылок масла. И это все! Запасы магазина – а на складе больше ничего из этих товаров нет - могут позавидовать кладовке не самой хорошей хозяйки. Зато «на кране» - богатый ассортимент всевозможного пива, в холодильниках – закусок. Показать накладные на товар и документы о подтверждении происхождения и безопасности масла, макарон, соли и молока сотрудницы магазина не смогли. Этого не смог сделать и прибывший в «Хмельную милю» управляющий сети магазинов по Липецку Максим.

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- Мы магазин. Чем мы отличаемся от «Пятерочки»? – не унимался управляющий.
- Отличаетесь, - парировали проверяющие. Они быстро получили выписку по возможному виду деятельности в торговой площади. – По всем разрешениям и документам вы – не магазин, а предприятие общественного питания! Вы априори должны быть закрыты! То, что вы положили на кассу пару пачек макарон, это лазейка, а не ваш основной ассортимент.
– Мы также можем продолжать работу. Документы и накладные? Это все в бухгалтерии в Воронеже. Там сейчас в офисе никого нет, - уверен управляющий.

Такие объяснения не устроили прокурора Советского района Липецка Ольгу Карих. Она выписала управляющему повестку на рассмотрение материалов о возбуждении административного дела о нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Владельцам магазина грозит ответственность вплоть до приостановления деятельности на 90 суток.

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Если вы заметили нарушения в работе торговых организаций, то сведения анонимно можно сообщить на "горячую линию" управления потребительского рынка - 8-991-344-27-53. Информация принимается круглосуточно.
51 4381
#пиво #проверка #карантин
6

Комментарии (52)

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Как гость
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Уймитесь

1 секунду назад
Барыги
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Все сходится

7 минут назад
гость, а есть лоббисты рыгаловок .
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Есть такое дело

9 минут назад
кокс, всё верно сказал !
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кокс

13 минут назад
аукцион нужно было проводить на пивнушки и с условиям работать только в дневное время с 09:00 до 21:00 их пивнушек слишком много это позор города.
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Чесноку

14 минут назад
Общественный транспорт это ИП Карих и др, и прокурор тоже Карих, а у хозяина пивнухи нет родственников в прокуратуре
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Гость

16 минут назад
Валетов, неее, долгожитель! Угомони талант, по теме кашляй, а на личности не переходи! Или тебя не учили, что в больнице скучно???
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стеснительный

16 минут назад
Владельца пивнухи отпялить прилюдно с растительным маслом,а потом очко солью засыпать,чтоб все по закону было.
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швейцарский барабанщик

16 минут назад
гость, ..а кто будет завоеватель?
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гость

17 минут назад
ДА !!! Хитрожопых у нас много, а предателей на случай военных действий у нас ещё больше будет-Побегут с кверху лапками к завоевателям.....
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водитель ОТ

17 минут назад
Чеснок, ..оправьте нас в бессрочный отпуск с сохранением зарплаты !
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