сегодня, 07:39
В Липецке запретили ездить в транспорте без масок
Ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты от распространения коронавирусной инфекции возложена на работодателей.
- Мы уже закрыли все общественные пространства, детские площадки, пришкольные территории, мы вводим ограничение на посещение кладбищ, так как возможность распространения инфекции существует и на открытых пространствах. Прорабатываем возможность ограничения наличной оплаты в общественном транспорте - вся информация по этой теме, в том числе по приобретению и пополнению транспортных карт, будет размещена в социальных сетях и на сайте администрации города. С сегодняшнего дня мы также вводим масочный режим в общественном транспорте. Маски должны иметь все - и водители, и пассажиры. Обеспечение масками пассажиров - ответственность их работодателей. Уважаемые жители, помните, что сегодня жизни и здоровье наших близких зависят от каждого из нас! И я очень прошу каждого - оставайтесь дома! – обратилась к липчанам Евгения Уваркина.
Джек лондон
Дмитрий
Администрация
Светлана
Гость2
гость
Артамонов! Уберай Уваркину.
Гость
Вам бы наши проблемы
Липчанин