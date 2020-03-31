Общество

сегодня, 07:39

В Липецке запретили ездить в транспорте без масок

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#сидимдома #транспорт
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В Липецке запретили ездить в транспорте без масок

Ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты от распространения коронавирусной инфекции возложена на работодателей.

Мэр Липецка Евгения Уваркина приняла решение запретить использование общественного транспорта пассажирами без масок. Эта мера должна сдержать рост распространения коронавирусной инфекции в городе.

- Мы уже закрыли все общественные пространства, детские площадки, пришкольные территории, мы вводим ограничение на посещение кладбищ, так как возможность распространения инфекции существует и на открытых пространствах. Прорабатываем возможность ограничения наличной оплаты в общественном транспорте - вся информация по этой теме, в том числе по приобретению и пополнению транспортных карт, будет размещена в социальных сетях и на сайте администрации города. С сегодняшнего дня мы также вводим масочный режим в общественном транспорте. Маски должны иметь все - и водители, и пассажиры. Обеспечение масками пассажиров - ответственность их работодателей. Уважаемые жители, помните, что сегодня жизни и здоровье наших близких зависят от каждого из нас! И я очень прошу каждого - оставайтесь дома! – обратилась к липчанам Евгения Уваркина.


115 5276
#сидимдома #транспорт
4

Комментарии (116)

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Джек лондон

26 секунд назад
Сообщают, что в Липецке, в поликлинике МВД медсестра заболела коронавирусом и 4 дня ходила на работу. Ведомственная поликлиника расположена на ул. Циолковского. С медсестрой контактировали 9 врачей и они сейчас под наблюдением. Причина в том, что эта медсестра пообщалась с французом и 4 дня с температурой ходила на работу. Муж её тоже заболел. Работал в оп 7 на Стаханова участковым. Весь отдел полиции закрыт, осталась работать одна дежурка.
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Дмитрий

1 минуту назад
Госпожа Уваркина! Вы не желаете обеспечить население масками??? В аптеках масок уже неделю нет!!!
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Администрация

1 минуту назад
Работник администрации, пишите ФИО и адрес. Привезем
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Светлана

1 минуту назад
Наташа, На ЮТУБе набираете"как сделать маску из марли"это быстро и не дорого И все же это ваша безопасность!
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Гость2

1 минуту назад
Сказала, как в лужу...Как всегда, "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих", а у нее как у мэра отдельный транспорт с кучей запасных масок. Ау, мэр! Услышьте пожалуйста своих жителей, (которым вы выставляете требования). Вам на всех углах и во всех коментах просто КРИЧАТ что масок невозможно по адекватным ценам найти в аптеках, а по "заоблочны" приобрести увы, не у всех зарплата депутата или мэра. Вчера объехали 9 аптек не могли найти несчастный глицерин, а вы про маски! "Проснетесь" же вы, взгляните реально на жизнь большинства жителей вашего города и тот бардак, который в нем творится, и за который и на вас лежит ответственность.
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гость

1 минуту назад
Наверное своих подчиненных в мэрии она полностью обеспечила масками,коль такие распоряжения остальным дает.
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Артамонов! Уберай Уваркину.

2 минуты назад
Тебя развели как лоха с этим недоразумением-поставь лучше Тузова.
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Гость

3 минуты назад
Вчера был в 7 аптеках масок нет нигде,не говоря уже о спиртосодержащих средствах для рук!!!!!!
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Вам бы наши проблемы

4 минуты назад
На курортном Гоа застряли сотни русских.Их принуждают сидеть дома.А им хочется к морю,на пляж .Они хотят бананов ,апельсинов и лимонов,а им предлагают пресловутую картошку.И полиция может побить бамбуковыми палками.
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Липчанин

4 минуты назад
Обеспечение масками жителей города - это обязанность администрации. Мэр этого на знает?
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