В Липецке запретили ездить в транспорте без масок

Ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты от распространения коронавирусной инфекции возложена на работодателей.

Мэр Липецка Евгения Уваркина приняла решение запретить использование общественного транспорта пассажирами без масок. Эта мера должна сдержать рост распространения коронавирусной инфекции в городе.- Мы уже закрыли все общественные пространства, детские площадки, пришкольные территории, мы вводим ограничение на посещение кладбищ, так как возможность распространения инфекции существует и на открытых пространствах. Прорабатываем возможность ограничения наличной оплаты в общественном транспорте - вся информация по этой теме, в том числе по приобретению и пополнению транспортных карт, будет размещена в социальных сетях и на сайте администрации города. С сегодняшнего дня мы также вводим масочный режим в общественном транспорте. Маски должны иметь все - и водители, и пассажиры. Обеспечение масками пассажиров - ответственность их работодателей. Уважаемые жители, помните, что сегодня жизни и здоровье наших близких зависят от каждого из нас! И я очень прошу каждого - оставайтесь дома! – обратилась к липчанам Евгения Уваркина.