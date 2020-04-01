Общество

сегодня, 12:26

Липчан на улицах предупреждают об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции

42 4211
#коронавирус #сидим дома
3
Липчан на улицах предупреждают об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции

В городе запустили ролик с номерами «горячих линий» и напоминаем о недопустимости невыполнения карантинных мер.

Сегодня днем в Липецке через уличные громкоговорители начали транслировать новый аудиоролик, призывающий горожан оставаться дома. В сообщении рассказывается о номерах «горячих линий» по коронавирусу, а также напоминают правила режима всеобщей самоизоляции и уголовной ответственности за попустительство карантинными мерами.


Ранее, в понедельник, когда было объявлено о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции с 31 марта по 14 апреля, по улицам Липецка начал курсировать автомобиль с громкоговорителем. Липчанам рассказывали о правилах соблюдения карантина и призывали без крайней нужды не выходить из дома.
42 4211
#коронавирус #сидим дома
3

Комментарии (43)

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Господи!

18 секунд назад
говорят, Хоть бы царь заболел и сдох !.
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Про тех

1 минуту назад
Ваши права могут быть ограничены только федеральным законом (ст 55 Конституции РФ) Нет ФЗ, нет ЧП - идите лесом игорь артамонов
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НАТАЛЬЯ

1 минуту назад
ВНИМАНИЕ! СОВЕРШЕНА ДИВЕРСИЯ! ЛЮДЯМ НА ИЗОЛЯЦИИ НА 19 МК, ОТКЛЮЧИЛИ ВОДУ!!! ЛЮДЕЙ НЕ ВЫПУСКАЮТ УГРОЗОЙ ПОЛИЦИИ!
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Андр

7 минут назад
говорят, далбоеб ты
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Перри Мейсон

11 минут назад
зрк, а чем в Испании и Италии детей кормят?
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зрк

20 минут назад
Скучающая публика, идиот а детей чем кормить сканвордами
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Скучающая публика

28 минут назад
Перри Мейсон, людям заняться в собственном доме нечем что ли. Уборка,чтиво,рисование,сканворды,сайтов валом. Нас вот обои дождались))) имеющуюся хавку поделили на неделю.
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говорят

30 минут назад
Царь заразился от главврача при рукопожатии
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Перри Мейсон

32 минуты назад
Скучающая публика, у них одно предложение "Путиндайдениг"))
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Скучающая публика

33 минуты назад
Недовольные,предложите что-нибудь другое,но умное,если такие меры считаете идиотскими!
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