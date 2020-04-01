Общество
сегодня, 12:26
Липчан на улицах предупреждают об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции
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В городе запустили ролик с номерами «горячих линий» и напоминаем о недопустимости невыполнения карантинных мер.
Сегодня днем в Липецке через уличные громкоговорители начали транслировать новый аудиоролик, призывающий горожан оставаться дома. В сообщении рассказывается о номерах «горячих линий» по коронавирусу, а также напоминают правила режима всеобщей самоизоляции и уголовной ответственности за попустительство карантинными мерами.
Ранее, в понедельник, когда было объявлено о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции с 31 марта по 14 апреля, по улицам Липецка начал курсировать автомобиль с громкоговорителем. Липчанам рассказывали о правилах соблюдения карантина и призывали без крайней нужды не выходить из дома.
Ранее, в понедельник, когда было объявлено о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции с 31 марта по 14 апреля, по улицам Липецка начал курсировать автомобиль с громкоговорителем. Липчанам рассказывали о правилах соблюдения карантина и призывали без крайней нужды не выходить из дома.
42 4211
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