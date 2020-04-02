«Деньги есть»: областная администрации пояснила сообщение о сборе благотворительной помощи

Областная администрация объяснила, по каким соображением открыт сбор финансовой помощи на борьбу с коронавирусом. Средства собираются для поддержки предпринимателей-волонтеров и пресечения возможных мошенничеств. В бюджете региона есть деньги на борьбу с коронавирусом, а добровольные пожертвования распределят адресно.





В областной администрации понимают, что наряду с теми, кто хочет и готов помогать, есть ряд субъектов малого и среднего бизнеса, которым приходится нелегко. Сейчас в администрации прорабатываются меры поддержки. Так, сегодня прошел ряд встреч с владельцами крупных торгово-развлекательных центров, рынков и представителей банков. На переговорах обсуждалось, как помочь и арендаторам, и арендодателям.

- После размещения на сайте администрации Липецкой области предложения организациям и предприятиям помочь в борьбе с коронавирусом ряд изданий сделал вывод о том, что в бюджете на эти цели денег нет. Это не так, деньги в областном бюджете есть. Кроме того, почти на 500 миллионов рублей увеличен объем резервного фонда, эти средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. – Ряд предпринимателей и частных лиц выразили желание помочь региону финансами, антисептиками, масками. Для них и был создан благотворительный фонд. Очевидно так же, что на волне желания многих людей помочь в борьбе с коронавирусом могут активизироваться мошенники, которые под видом сбора помощи будут просто воровать средства. Чтобы этого не произошло мы опубликовали рекцизиты и название официального благотворительного фонда. Все взносы в него добровольные. Средства, поступившие в фонд, направим на помощь жителям региона и адресную поддержку бизнеса.В областной администрации понимают, что наряду с теми, кто хочет и готов помогать, есть ряд субъектов малого и среднего бизнеса, которым приходится нелегко. Сейчас в администрации прорабатываются меры поддержки. Так, сегодня прошел ряд встреч с владельцами крупных торгово-развлекательных центров, рынков и представителей банков. На переговорах обсуждалось, как помочь и арендаторам, и арендодателям.