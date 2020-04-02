Общество

сегодня, 13:19

«Деньги есть»: областная администрации пояснила сообщение о сборе благотворительной помощи

28 2410
#благотворительность #коронавирус
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«Деньги есть»: областная администрации пояснила сообщение о сборе благотворительной помощи

Областная администрация объяснила, по каким соображением открыт сбор финансовой помощи на борьбу с коронавирусом. Средства собираются для поддержки предпринимателей-волонтеров и пресечения возможных мошенничеств. В бюджете региона есть деньги на борьбу с коронавирусом, а добровольные пожертвования распределят адресно.

- После размещения на сайте администрации Липецкой области предложения организациям и предприятиям помочь в борьбе с коронавирусом ряд изданий сделал вывод о том, что в бюджете на эти цели денег нет. Это не так, деньги в областном бюджете есть. Кроме того, почти на 500 миллионов рублей увеличен объем резервного фонда, эти средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. – Ряд предпринимателей и частных лиц выразили желание помочь региону финансами, антисептиками, масками. Для них и был создан благотворительный фонд. Очевидно так же, что на волне желания многих людей помочь в борьбе с коронавирусом могут активизироваться мошенники, которые под видом сбора помощи будут просто воровать средства. Чтобы этого не произошло мы опубликовали рекцизиты и название официального благотворительного фонда. Все взносы в него добровольные. Средства, поступившие в фонд, направим на помощь жителям региона и адресную поддержку бизнеса.

В областной администрации понимают, что наряду с теми, кто хочет и готов помогать, есть ряд субъектов малого и среднего бизнеса, которым приходится нелегко. Сейчас в администрации прорабатываются меры поддержки. Так, сегодня прошел ряд встреч с владельцами крупных торгово-развлекательных центров, рынков и представителей банков. На переговорах обсуждалось, как помочь и арендаторам, и арендодателям.
28 2410
#благотворительность #коронавирус
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Комментарии (30)

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Animal planet.

11 секунд назад
Окуели совсем.
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в СССР такого не было

47 секунд назад
я придерживаюсь социалистических взглядов и помощь кпитализму не входит в эту концепцию.скорее наоборот чем раньше он сдохнет тем будет лучьше.
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Animal planet.

2 минуты назад
Там точно хотят поделится., Жесть,только недавно там покупал по 125 апельсины,а самые дорогие были по 250 р. Все дружно игнорируем этот киоск.
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Просто Я

3 минуты назад
А не хотите собрать деньги в помощь медикам, которые сутками на работе, рискуют своими жизнями и жизнями своих близких за нищенские зарплаты? За копейки!Предпренимателям помогать надо, льготы всякие, каникулы кредитные... А врачам кто-нибудь поможет? Или их только хаять можно?
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гость

3 минуты назад
ну вот очень интересно: по какому критерию будет отбор нуждающихся в помощи? Наверно, владельцы пивнушек больше всех нуждаются. Я бы им дуста подкинула в помощь
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гость

5 минут назад
Мн, у вас хоть чип будет, а то ведь в пустой башке только эхо
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Совет Артамонову с Уваркиной

8 минут назад
На рынок сходите к Артурчику,он уделит вам дробняк на общее.
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Деньги есть,но вы держитсь

11 минут назад
Артамонов,заруби себе на лбу,что маски для жителей должны быть бесплатны,начинай кружить Уваркину,каждый третий рубль она профукала и молчит,как жаба...
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Мн

13 минут назад
Нет никакого вируса все идёт к чипированию. Нас хотят сделать роботами.
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Мн

13 минут назад
Нет никакого вируса все идёт к чипированию. Нас хотят сделать роботами.
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