Общество

43 минуты назад

Чтобы оставить ребенка в детском саду, надо заранее позвонить воспитателю

1580
#детские сады
2
Чтобы оставить ребенка в детском саду, надо заранее позвонить воспитателю

На следующей неделе педагоги липецких школ продолжат занятия с учениками  в режиме дистанционного обучения.
В детских садах №№ 15,133 и 134 по-прежнему будут работать дежурные группы. 

Как сообщает департамент образования администрации Липецка, на этой неделе три дежурных детсада посещали до 10 малышей (по 3-4 ребенка в каждой из групп). Сегодня количество сократилось до 6. В детских садах действует строжайший входной контроль, регулярно производится дезинфекция всех контактных поверхностей, а дети под присмотром воспитателей чаще моют руки. 

В случае необходимости, малышей готовы принять еще три учреждения – детские сады №№ 9,89 и 91. Вместе с тем, департамент образования призывает, по возможности, отказаться от посещения детского сада. Кроме того, врачи напоминают: наряду с пожилыми гражданами и людьми с хроническими заболеваниями, дети входят в группу риска. Они в большей степени подвержены заболеванию, а вероятность возникновения осложнений у них существенно выше. Поэтому до стабилизации эпидемиологической ситуации следует исключить контакты между детьми и соблюдать режим самоизоляции.

Если возникла необходимость отвести в детский сад малыша, находившегося на самоизоляции, нужно заранее сообщить об этом  воспитателю дошкольного учреждения, которое обычно посещает ребенок. Она поможет связаться с руководством ДОУ, где организована дежурная группа. Также решить этот вопрос можно по телефону 30-96-01 (приемная департамента образования администрации города Липецка).

1580
#детские сады
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Дайте мои 12 тысяч»: липчане атакуют центры занятости
#пособие #трудовой договор
7
«Дайте мои 12 тысяч»: липчане атакуют центры занятости

20 минут назад

Общество
В Ельце набирают дружинников для патрулирования улиц
#патруль #дружинники
21
В Ельце набирают дружинников для патрулирования улиц

42 минуты назад

Общество
Атп продолжают показывать свою эффективность
#фкр
Атп продолжают показывать свою эффективность

сегодня, 10:00

Общество
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»
#индекс #самоизоляция #сидим дома
111
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»

сегодня, 08:58

Общество
Предложение из Липецка: доходы от нефти и деньги богатых – больным детям
#инициатива #дети #лечение
45
Предложение из Липецка: доходы от нефти и деньги богатых – больным детям

сегодня, 08:45

Общество
Режима ЧС и карантина нет, но это не значит, что нарушителей не накажут
#штрафы #сидимдома #карантин
414
Режима ЧС и карантина нет, но это не значит, что нарушителей не накажут

вчера, 22:12

Общество