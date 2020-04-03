Чтобы оставить ребенка в детском саду, надо заранее позвонить воспитателю

На следующей неделе педагоги липецких школ продолжат занятия с учениками в режиме дистанционного обучения.

В детских садах №№ 15,133 и 134 по-прежнему будут работать дежурные группы.

Как сообщает департамент образования администрации Липецка, на этой неделе три дежурных детсада посещали до 10 малышей (по 3-4 ребенка в каждой из групп). Сегодня количество сократилось до 6. В детских садах действует строжайший входной контроль, регулярно производится дезинфекция всех контактных поверхностей, а дети под присмотром воспитателей чаще моют руки.



В случае необходимости, малышей готовы принять еще три учреждения – детские сады №№ 9,89 и 91. Вместе с тем, департамент образования призывает, по возможности, отказаться от посещения детского сада. Кроме того, врачи напоминают: наряду с пожилыми гражданами и людьми с хроническими заболеваниями, дети входят в группу риска. Они в большей степени подвержены заболеванию, а вероятность возникновения осложнений у них существенно выше. Поэтому до стабилизации эпидемиологической ситуации следует исключить контакты между детьми и соблюдать режим самоизоляции.



Если возникла необходимость отвести в детский сад малыша, находившегося на самоизоляции, нужно заранее сообщить об этом воспитателю дошкольного учреждения, которое обычно посещает ребенок. Она поможет связаться с руководством ДОУ, где организована дежурная группа. Также решить этот вопрос можно по телефону 30-96-01 (приемная департамента образования администрации города Липецка).



