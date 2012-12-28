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В районе МЖК отключат холодную воду
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Погода в Липецке
236
37 минут назад
2

Прохладная, дождливая и ветреная погода задерживается в Липецкой области

Начало недели в Липецке остается холоднее обычного – с дождями и порывами ветра.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области сохранится неустойчивой, ожидаются кратковременные дожди – местами с грозой. Наиболее интенсивные дожди с грозой ожидаются 23 июня, при грозах порывы ветра до 15-17 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 июня - 13-15 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы, 24 и 25 июня – 16-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью переменный, слабый, 3-8 м/сек, днем северный, усилится до 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.

День 23 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 4 градуса тепла.
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Комментарии (2)

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Житель
18 минут назад
Вот и классно, зато жары и пыли нет
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FLOR
32 минуты назад
Благодать, воздух чистый.
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