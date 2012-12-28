Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Все мы часть великой истории: депутаты горсовета и общественные деятели читают стихи о Великой Отечественной
Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Все мы часть великой истории: депутаты горсовета и общественные деятели читают стихи о Великой Отечественной
Общество
316
сегодня, 16:10
4
В районе МЖК отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 23 июня без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1
0
1
1
0
Комментарии (4)