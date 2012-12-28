В районе МЖК отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 23 июня без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 3, 3а, 5, 6, 7, 9, 10, 11 по улице Смургиса, № 41 по улице Водопьянова, №№ 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.