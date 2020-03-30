Улицу Баумана не будут перекрывать 5 апреля

Евгения Уваркина приняла решение отложить старт реконструкции сокольской магистрали. Все силы бросят на проспект Победы.

Мэр Липецка Евгения Уваркина через Instagram сообщила о решении перенести перекрытие на реконструкцию улицы Баумана на конец апреля. Глава города уверена, что перенос старта реконструкции, который планировался на 5 апреля, положительно скажется на ремонте проспекта Победы. Именно туда бросят все силы, чтобы разгрузить "дублеры".- Проспект Победы - одна из главных городских магистралей. Её ремонт, особенно участка от Кольцевой до Механизаторов, необходимо закончить как можно скорее, чтобы в том числе снять нагрузку с улиц Индустриальная и 2-я Индустриальная. Поэтому сейчас мы приняли решение не приостанавливать работы и даже усилить их. Всем специалистам, которые здесь трудятся, ещё раз рекомендовано уделить особое внимание заботе о своём здоровье и мерам предупреждения распространения инфекции.Также мы решили не перекрывать 5 апреля улицу Баумана. Откладываем начало работ до конца апреля, написала Евгения Уваркина.Напомним, что единственным подрядчиком на многомиллионный тендер оказалось ООО «Дорожник». Зарегистрированная в Воронеже компания предложила за свои услуги 195 401 070 рублей и стала победителем закупки. В первую очередь дорожно-строительная компания займется выносом сетей электроснабжения и водопровода, вырубкой мешающих расширению дороги до четырех полос деревьев, строительством подпорной стенки. Летом строители должны приступить к обновлению дорожной одежды и тротуаров. Планировалось, что подрядчик плотно зайдет на объект в первую неделю апреля. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.