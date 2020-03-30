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В Липецке вынесено первое судебное решение по факту нарушения обязательной самоизоляции

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#коронавирус #сидимдома #самоизоляция
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В Липецке вынесено первое судебное решение по факту нарушения обязательной самоизоляции

Вернувшаяся из Бельгии липчанка решила прогуляться несмотря на постановление об обязательной самоизоляции.

Первое судебное решение вынесено в Липецке по факту нарушения режима самоизоляции, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В Липецк 56-летняя женщина вернулась из Бельгии. Она предупредила все инстанции о своем возвращении и подписала постановление о самоизоляции до 2 апреля.

- 23 марта во время проверки сотрудники полиции установили, что липчанки не было дома, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Выяснилось, что женщина решила выйти на прогулку, так как получила информацию, что предварительно коронавирусная инфекция у нее не выявлена. 

Суд усмотрел в действиях липчанки нарушение части 1 статьи 19.4 КоАП РФ - Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор. Женщина отделалась предупреждением. В то же время, ей напомнили о об обязанности не выходить из дома до конца карантина.
32 6296
#коронавирус #сидимдома #самоизоляция
5

Комментарии (32)

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Настя

6 минут назад
Лучше бы проверили службы. Начальники заставляют работать! И всё им не по чём.
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верное дело

16 минут назад
в Магадане остались прекрасные лагеря для туристов,отправляйте их туда.Ведь они очень любят туризм,пусть катаются только за свой счет а налогоплательщиков.
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НАДА.

29 минут назад
Глупомордая тварина.
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Лена

35 минут назад
Липчанин, А у тебя своей головы нет???
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Липчанин

45 минут назад
Карантин им на границе надо устраивать, а не в городе
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Липчанин

45 минут назад
Карантин им на границе надо устраивать, а не в городе
ответить

Липчанин

45 минут назад
Карантин им на границе надо устраивать, а не в городе
ответить

Липчанин

45 минут назад
Карантин им на границе надо устраивать, а не в городе
ответить

Суд полковника линча

48 минут назад
Вся верхушка плевать на нас хотела взять хоть лев лещенко.. Только люстрация и поражения в правах, всех элит, однозначно
ответить

Суд полковника линча

49 минут назад
Вся верхушка плевать на нас хотела взять хоть лев лещенко.. Только люстрация и поражения в правах, всех элит, однозначно
ответить
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