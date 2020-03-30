В Липецке вынесено первое судебное решение по факту нарушения обязательной самоизоляции

Вернувшаяся из Бельгии липчанка решила прогуляться несмотря на постановление об обязательной самоизоляции.



Первое судебное решение вынесено в Липецке по факту нарушения режима самоизоляции, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



В Липецк 56-летняя женщина вернулась из Бельгии. Она предупредила все инстанции о своем возвращении и подписала постановление о самоизоляции до 2 апреля.



- 23 марта во время проверки сотрудники полиции установили, что липчанки не было дома, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Выяснилось, что женщина решила выйти на прогулку, так как получила информацию, что предварительно коронавирусная инфекция у нее не выявлена.



Суд усмотрел в действиях липчанки нарушение части 1 статьи 19.4 КоАП РФ - Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор. Женщина отделалась предупреждением. В то же время, ей напомнили о об обязанности не выходить из дома до конца карантина.

